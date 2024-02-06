Кратко за день: Почти все россияне путешествуют внутри страны, а не за границей

Переход на КЭДО: как перестать планировать и начать внедрять

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — система, позволяющая в цифровом виде создавать документы, а также подписывать, хранить и даже обмениваться ими. Подписи, которые ставятся на документах в таком формате, тоже электронные, однако по своей юридической силе они аналогичны тем, что проставляются от руки. Иными словами, КЭДО позволяет перевести всю работу, связанную с документами, в онлайн, тем самым сэкономив время и другие ценные ресурсы.