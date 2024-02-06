Кратко за день: Почти все россияне путешествуют внутри страны, а не за границей

В январе продажи новых машин почти достигли докризисного уровня.
Министерство финансов России планирует с 7 февраля вернуться к покупке валюты и золота по бюджетному правилу.
Почти все россияне путешествуют внутри страны, а не за границей.
ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA за рубеж.
Reuters: Казахстан удвоил экспорт нефти в обход российских портов.
ФАС предлагает ввести штрафы для компаний, которые повышают цены более чем на 5%.
«Лента» в четвертом квартале 2023 года нарастила выручку на 50%.
Россияне смогут в течение 14 дней расторгнуть договор с НПФ.
С начала конфликта жильё в Донецке подорожало в 16 раз: с 500–600 тысяч рублей до 7-8 млн рублей. «Вторичка» с простым ремонтом оценивается в 2-4 млн рублей.
Что я пропустил? Пишите в комментариях.
Комментарии2
ссылочку бы....
Скорее всего немалая цифра в абсолютке😏 Относительно какого периода? За счет чего рост?🤔