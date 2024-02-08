Экономисты: ключевая ставка к концу году снизится до 13,9%, ВВП вырастет на 1,6%, а инфляция составит 6,9%.
Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года.
БКС: акции ВКонтакте, Башнефть и Globaltrans могут начать падать, так как в январе сильно росли.
В РФ заявили о скидках на китайские авто с выгодой до миллиона рублей.
Чехия в январе текущего года значительно увеличила импорт российского газа, поставки которого составили 62% от общего объема.
Время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составить до пяти месяцев.
Диасофт проведет IPO на Мосбирже по цене 4000-4500 рублей за акцию.
Стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58% — Росстат.
Заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022-м. Больше всего заражённых — в Ростовской области и Ханты-Мансийском АО.
Застройщик «Основа»: Озон и Вайлдберис переманивают работников со стройки, поэтому цены на недвижимость растут.
🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП
Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.
Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии
Аналитики опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии.
Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным
Рабочий капитал — ключевой элемент в финансовой структуре любой компании. Он отражает, насколько эффективно собственник управляет активами и обязательствами. В этой статье расскажем, из чего состоит рабочий капитал, как его оценивать и почему он может быть отрицательным.
Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%
Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть выросла до 79,6$. Доллар вырос до 91,3₽.
Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить
В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.
Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников
В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.
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🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате
В этом году работают новые правила для НДФЛ 15%: 1) по дивидендам базу считают отдельно (ст. 214 НК); 2) по зарплате базу считают в совокупности (ст. 210 НК). Как все это осуществить на практике, бухгалтеры не понимают.
Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах
Провели день за просмотром фильмов и разобрались, какими кинематограф показывает бухгалтеров. Похожи ли наши герои на реальных специалистов по бухучету? Решать вам.
Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане
В ряде случаев россияне могут не сдавать отчет о движении денежных средств по своим зарубежным счетам, если они открыты в стране ЕАЭС.
⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев
Помощник бухгалтера. Бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера. Главный бухгалтер. Это профессиональный рост. Это масштабирование. Согласны? Для успешного шагания по ступеням нужны новые компетенции и твердая база. Бизнесу для безболезненного масштабирования так же нужна база. Давайте вместе рассмотрим 5 критериев для успешного масштабирования бизнеса.
Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки
Мало кто знает, что в ОАЭ запущена и действует новая платформа Aani, которая дает возможность осуществлять мгновенные переводы, используя только номер телефона.
Где найти VIP-клиентов? И как их удержать
Работать с богатой аудиторией мечтает каждый эксперт, и юристы не исключение. Ведь один такой клиент способен обеспечить достаточный доход и избавить от необходимости постоянно привлекать лидов. Главный вопрос — где найти таких VIP-заказчиков?
Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна
С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.
Где найти данные о среднеотраслевой зарплате по регионам за 2024 год?
Коллеги 😊где посмотреть информацию по среднеотраслевой зп по регионам, за год 2024? Заранее спасибо 😊
Администрация Перми ищет компанию для утилизации техники Apple
В России начинают массово уничтожать технику Apple — всему виной запрет на ее использование в госсекторе.
«Хоум Банк» регистрирует товарные знаки «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK
В рамках ребрендинга после выкупа российским менеджментом банк регистрирует много товарных знаков.
Китайские банки замораживают платежи не только через SWIFT, но и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.
Остановка расчётов — огромная проблема для российского бизнеса.
⚡️ Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн
Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами.
Эксперты объяснили, почему произошел сбой в Рунете
Российские регистраторы доменов имен получили письмо, где Технический центр Интернет (ТЦИ), который отвечает за функционирование интернета в России, разобрал причины сбоя и меры, принятые для неповторения подобной ситуации.
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