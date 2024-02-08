Логотип РУС
РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть выросла до 79,6$. Доллар вырос до 91,3₽.
24 8
Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

  • Экономисты: ключевая ставка к концу году снизится до 13,9%, ВВП вырастет на 1,6%, а инфляция составит 6,9%.

  • Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года.

  • БКС: акции ВКонтакте, Башнефть и Globaltrans могут начать падать, так как в январе сильно росли.

  • В РФ заявили о скидках на китайские авто с выгодой до миллиона рублей.

  • Чехия в январе текущего года значительно увеличила импорт российского газа, поставки которого составили 62% от общего объема.

  • Время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составить до пяти месяцев.

  • Диасофт проведет IPO на Мосбирже по цене 4000-4500 рублей за акцию.

  • Стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58% — Росстат.

  • Заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022-м. Больше всего заражённых — в Ростовской области и Ханты-Мансийском АО.

  • Застройщик «Основа»: Озон и Вайлдберис переманивают работников со стройки, поэтому цены на недвижимость растут.

Начать дискуссию

Регистрация ИП

🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.

16
Пенсии

Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии

Аналитики опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии.

140
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным

Рабочий капитал — ключевой элемент в финансовой структуре любой компании. Он отражает, насколько эффективно собственник управляет активами и обязательствами. В этой статье расскажем, из чего состоит рабочий капитал, как его оценивать и почему он может быть отрицательным.

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным
24
Логотип РУС
РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть выросла до 79,6$. Доллар вырос до 91,3₽.

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%
24
Валютный контроль

Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.

33
Трудовые проверки

Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

1
252
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
94
880

Записи вебинаров

732
Новые видео от экспертов каждый день
НДФЛ

🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

В этом году работают новые правила для НДФЛ 15%: 1) по дивидендам базу считают отдельно (ст. 214 НК); 2) по зарплате базу считают в совокупности (ст. 210 НК). Как все это осуществить на практике, бухгалтеры не понимают.

4
314
Логотип Dbrain
Dbrain
Карьера бухгалтера

Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах

Провели день за просмотром фильмов и разобрались, какими кинематограф показывает бухгалтеров. Похожи ли наши герои на реальных специалистов по бухучету? Решать вам.

Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах
11
1,1 тыс.
Валютные операции

Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане

В ряде случаев россияне могут не сдавать отчет о движении денежных средств по своим зарубежным счетам, если они открыты в стране ЕАЭС.

126
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Управленческий учет

⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев

Помощник бухгалтера. Бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера. Главный бухгалтер. Это профессиональный рост. Это масштабирование. Согласны? Для успешного шагания по ступеням нужны новые компетенции и твердая база. Бизнесу для безболезненного масштабирования так же нужна база. Давайте вместе рассмотрим 5 критериев для успешного масштабирования бизнеса.

⭐️Какой бизнес можно масштабировать? 5 главных критериев
15
200
Логотип u.malygina
u.malygina
Банки

Мобильные переводы теперь доступны и в ОАЭ. Сколько можно перевести и через какие банки

Мало кто знает, что в ОАЭ запущена и действует новая платформа Aani, которая дает возможность осуществлять мгновенные переводы, используя только номер телефона.

34
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Где найти VIP-клиентов? И как их удержать

Работать с богатой аудиторией мечтает каждый эксперт, и юристы не исключение. Ведь один такой клиент способен обеспечить достаточный доход и избавить от необходимости постоянно привлекать лидов. Главный вопрос — где найти таких VIP-заказчиков?

Где найти VIP-клиентов? И как их удержать
27
Социальный вычет

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.

214
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где найти данные о среднеотраслевой зарплате по регионам за 2024 год?

Коллеги 😊где посмотреть информацию по среднеотраслевой зп по регионам, за год 2024? Заранее спасибо 😊

4
37

Администрация Перми ищет компанию для утилизации техники Apple

В России начинают массово уничтожать технику Apple — всему виной запрет на ее использование в госсекторе.

3
219

«Хоум Банк» регистрирует товарные знаки «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK

В рамках ребрендинга после выкупа российским менеджментом банк регистрирует много товарных знаков.

3
177

Китайские банки замораживают платежи не только через SWIFT, но и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.

Остановка расчётов — огромная проблема для российского бизнеса.

434

⚡️ Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн

Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами.

158
Интернет и IT

Эксперты объяснили, почему произошел сбой в Рунете

Российские регистраторы доменов имен получили письмо, где Технический центр Интернет (ТЦИ), который отвечает за функционирование интернета в России, разобрал причины сбоя и меры, принятые для неповторения подобной ситуации.

1
320