Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Экономисты: ключевая ставка к концу году снизится до 13,9%, ВВП вырастет на 1,6%, а инфляция составит 6,9%.

Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года.

БКС: акции ВКонтакте, Башнефть и Globaltrans могут начать падать, так как в январе сильно росли.

В РФ заявили о скидках на китайские авто с выгодой до миллиона рублей.

Чехия в январе текущего года значительно увеличила импорт российского газа, поставки которого составили 62% от общего объема.

Время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составить до пяти месяцев.

Диасофт проведет IPO на Мосбирже по цене 4000-4500 рублей за акцию.

Стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58% — Росстат.

Заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022-м. Больше всего заражённых — в Ростовской области и Ханты-Мансийском АО.