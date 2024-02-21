Кратко за день: Популярные отели Таиланда снижают цены до 40% на весну и лето

На рынке умеренный негатив. Нефть торгуется по 83,4$. Доллар вырос до 92,6₽.

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны..

Популярные отели Таиланда снижают цены до 40% на весну и лето — АТОР.

ВВП Израиля упал в 4 квартале 2023 на 20% из-за войны с Хамас.

Регионы России хотят разделить на пять ипотечных кластеров, чтобы продлить льготную ипотеку.

Аналитик Михеев: пик укрепления рубля может прийтись на конец марта.

Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок.

Путин разрешил продажу Экспобанку российского подразделения HSBC.

ВЦИОМ: каждый второй россиянин стремится положить свободные деньги в банк.

Экономисты привели прогноз роста рынка ЦФА в России до ₽500 млрд в ближайшие 3 года.

Россия выкупила 165 импортных самолетов за 2023 год.

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