Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос

Все хотят зарабатывать больше, но не увеличивать при этом свой рабочий день. Что такое партнёрка, на какой доход можно рассчитывать и при чём здесь бухгалтер.