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Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов
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Комментарии2
Что на здание написано, не могу прочитать - конибов?
Коньков или Коников