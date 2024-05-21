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Обзоры новостей

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 83,3$. Доллар снизился до 90,7₽. Биткоин взлетел до 71100$.
Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

  • Акции Газпрома рухнули до уровня октября 2022 года. Газпром не заплатит дивиденды.

  • В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов.

  • Активы девелоперской группы Самолет за год превысли 1 трлн рублей.

  • Авито: Зарплаты курьеров в России достигли 80 тысяч рублей в месяц, а доставщиков на авто — до 180 тысяч рублей.

  • Цены на золото обновили исторический рекорд на фоне гибели президента Ирана.

  • В России резко выросли продажи подержанных машин китайского производства из-за поломок.

  • В Тюмени второй раз за полгода подорожала стоимость корпусной мебели.

  • Путин разрешил компании «Промазот» приобрести акции воронежского «Минудобрения».

  • Депутат Макаров: Налоговые изменения и связанные с этим законопроекты следует увязать с бюджетным пакетом, учитывая экономические возможности регионов.

Комментарии

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ПланФикс
Автоматизация учета

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Надоело тратить часы, чтобы собрать всю информацию по клиенту, удобно ее структурировать и оформить каждый документ? Мы расскажем как автоматизировать эту работу и выполнять все эти действия в 2 клика.

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Курсы повышения
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22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоги, взносы, пошлины

Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система»

Совершенствование налоговой системы — это важная часть работы над национальными проектами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

НДФЛ

По приказу ФНС 2023 года справку о доходах и удержанном НДФЛ за 2023 год не выдают

ФНС разъяснила, по какой форме работодатель должен выдать Справку о доходах и суммах налога физического лица (форма по КНД 1175018) за 2023 год в случае обращения за ней работника после 9 апреля 2024 года.

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Маркетинг

Воронка продаж: зачем нужна и как построить

Практически любая сделка происходит примерно так. Клиент видит информацию о товаре или услуге — допустим, в рекламе Яндекса. Переходит по объявлению, если предложение на сайте интересно, звонит или оставляет заявку. Дальше за дело берется менеджер или сам собственник в зависимости от размера компании. 

Воронка продаж: зачем нужна и как построить
Разобраться в налогах
Расходы по налогу на прибыль

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС

Представительские расходы — неотъемлемая часть бизнеса, особенно в контексте ведения деловых переговоров и привлечения новых клиентов. Однако, их оформление и учет могут стать камнем преткновения, который приведет к серьезным проблемам с налоговой службой. Рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать, чтобы избежать неприятностей.

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС
РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 83,3$. Доллар снизился до 90,7₽. Биткоин взлетел до 71100$.

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

НДФЛ с серой зарплаты платит сам работник

Если налоговый агент не удержал НДФЛ, надо сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог самостоятельно.

Выход на пенсию

👶👶👶👶 Многодетным матерям могут дать право на досрочную пенсию. А мужчины и когда 1 ребенок, чем не заслужили? — возмущаются у нас в ВК

Депутаты Госдумы собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52.

Информационные технологии

Работа судов с коллективными исками может стать более эффективной

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Моё дело
Карьера бухгалтера

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос

Все хотят зарабатывать больше, но не увеличивать при этом свой рабочий день. Что такое партнёрка, на какой доход можно рассчитывать и при чём здесь бухгалтер.

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос
Наталья Горячая
Инвестиции

Силуанов предлагает поддерживать только тот бизнес, который инвестирует в Россию

Поддержка должна оказываться прежде всего такому бизнесу, который не выводит полученную прибыль в офшоры, а вкладывает ее на расширение производства, инновации и инфраструктуру регионов, где он работает.

Экспорт

Снова разрешили экспорт бензина

Правительство утвердило решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг

В прошлой статье мы разобрали основные задачи и требования к системе ценообразования в бухгалтерской компании, а также поговорили о базовой формуле расчета стоимости бухгалтерских услуг. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе трудоемкости бухгалтерских услуг и методах ее расчета.

Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг
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Людмила Решетникова
Права потребителей

Как сохранить репутацию и деньги. Защита предпринимателя

В материале о том, как предпринимателю защититься от недобросовестных действий потребителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Трудовые отношения

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
Кредитование

ЦБ начал обсуждать с бизнесом параметры кредитных каникул

Механизм кредитных каникул сделают постоянным, особые условия получат представители малого и среднего бизнеса.

Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
Ведение бизнеса

Пять знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

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    от 90 000 ₽ до 90 000 ₽ Москва Контактор Легран
Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Выстроить систему управленческого учета на предприятии очень просто. Потребуется лунный камень, сердцевина рога единорога, коготь гиппогрифа, туман, зелье Счастья. Без этого не обойтись. Но есть еще один ингредиент. Секретный. Хотите узнать какой именно? Тогда читайте статью.

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