Как расшифровать номер банковской карты: что скрывают цифры?

Вы когда-нибудь задумывались, что означают цифры на вашей банковской карте? Оказывается, в них зашифрована важная информация: к какому банку и платёжной системе она относится, какого типа карта — кредитная или дебетовая, а также встроен алгоритм защиты от ошибок.
Как формируются номера карт, какие существуют исключения и что мошенники могут узнать из этих данных — разберёмся в статье.
Первые шесть цифр
Это BIN, или Bank Identification Number. Они хранятся в базах данных платёжных систем, и когда человек проводит операцию, по ним можно быстро идентифицировать, какой банк выпустил карту, и передать ему запрос для подтверждения. Это не секретная информация, и в интернете можно найти сервисы для проверки.
Например:
4276 01 — Visa, СберБанк, дебетовая
4000 02 — Visa, Bank of America, кредитная
5254 12 — Mastercard, Т-Банк, премиальная карта
3782 82 — American Express, карты с привилегиями
6221 26 — UnionPay, карты ICBC
2202 06 — Карта МИР, ВТБ
Внутри BIN первая цифра — это Major Industry Identifier (MII). Например, карты, где первая цифра 4, относятся к банковскому и финансовому сектору и часто это платёжная система Visa. С 5 начинаются карты Mastercard, а с 3 — выпущенные организациями, которые связаны с путешествиями и развлечениями, такими как American Express или Diners Club. У цифровых карт криптобирж часто номера начинаются с 6, так как они предоплаченные или дебетовые.
Следующие пять цифр указывают на конкретный банк-эмитент и платёжную систему, а также могут кодировать регион, тип карты (дебетовая, кредитная, премиальная).
Седьмая–пятнадцатая цифры
Это номер счёта клиента, но не его точное отражение. Банк использует внутренние алгоритмы, чтобы связать карту с конкретным человеком. Эти цифры гарантируют уникальность номера, даже если карта принадлежит одному и тому же клиенту в одном банке.
Последняя цифра
Эта цифра не несёт дополнительной информации, рассчитывается на основе первых 15 и позволяет убедиться, что весь номер введён без ошибок. Для этого используется алгоритм Луна — поэтому контрольное число также называют Luhn Check Digit. Тот же алгоритм применяется для проверки номеров IMEI (телефоны), идентификаторов книг (ISBN), штрих-кодов на билетах.
Алгоритм не требует сложных вычислений, выполняется за миллисекунды, легко реализуется в программировании и позволяет быстро отсеивать ошибочные или случайные номера. Это способ моментально проверить, является ли номер карты потенциально действительным, ещё до передачи данных в банк.
Есть и «минусы». В даркнете можно найти целые базы сгенерированных номеров карт. Мошенники используют алгоритм Луна для создания правдоподобных комбинаций, чтобы тестировать их на интернет-магазинах с низким уровнем защиты.
Нестандартные номера карт
Номер банковской карты, или PAN — Primary Account Number — стандартно состоит из 16 цифр, но бывают исключения:
13 цифр — историческое наследие старых стандартов платёжных систем, и сейчас их почти не осталось.
5 цифр — используются некоторыми платёжными системами, самая известная из них — American Express, или AmEx.
19 цифр — особенность карт UnionPay в Китае. Это нужно для уникальности номеров карт в огромной клиентской базе.
Иногда можно встретить «красивые» номера, которые легко запомнить, — например, 4444 8888 0000 0000. Такие карты считаются символом статуса.
Первые и «последние» карты
Выпущенная в 1950 году, первая карта Diners Club была картонная и без номера. Владельцы карт подписывали чеки, а рестораны выставляли счета Diners Club, который позже взыскивал деньги с клиента.
Нумерация появилась позже, когда процессинг стал автоматизированным. Первая массово выпущенная пластиковая карта с напечатанным номером принадлежала BankAmericard (ныне Visa) и появилась в 1958 году.
В ранних версиях карт номера печатались рельефным способом, чтобы их можно было копировать через специальные устройства (импринтеры). Сейчас этот метод почти вышел из употребления.
Некоторые современные карты выпускаются без напечатанного номера на лицевой стороне для безопасности — узнать цифры можно только в мобильном приложении. Также есть карты со встроенными чипами, которые могут проговаривать последние 4 цифры номера для слабовидящих людей.
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