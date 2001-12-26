Как расшифровать номер банковской карты: что скрывают цифры?

Это BIN, или Bank Identification Number. Они хранятся в базах данных платёжных систем, и когда человек проводит операцию, по ним можно быстро идентифицировать, какой банк выпустил карту, и передать ему запрос для подтверждения. Это не секретная информация, и в интернете можно найти сервисы для проверки.

Например: 4276 01 — Visa, СберБанк, дебетовая 4000 02 — Visa, Bank of America, кредитная 5254 12 — Mastercard, Т-Банк, премиальная карта 3782 82 — American Express, карты с привилегиями 6221 26 — UnionPay, карты ICBC 2202 06 — Карта МИР, ВТБ

Внутри BIN первая цифра — это Major Industry Identifier (MII). Например, карты, где первая цифра 4, относятся к банковскому и финансовому сектору и часто это платёжная система Visa. С 5 начинаются карты Mastercard, а с 3 — выпущенные организациями, которые связаны с путешествиями и развлечениями, такими как American Express или Diners Club. У цифровых карт криптобирж часто номера начинаются с 6, так как они предоплаченные или дебетовые.

Следующие пять цифр указывают на конкретный банк-эмитент и платёжную систему, а также могут кодировать регион, тип карты (дебетовая, кредитная, премиальная).