Как будут работать безопасные QR-платежи: разбор от ЦБ

С реквизитами плательщика — если у продавца (получателя) нет возможности сгенерировать и показать QR-код, но ему нужно принять платёж или перевод, он может отсканировать код плательщика и инициировать списание денег. Может использоваться, когда у продавца есть сканер, но нет возможности для генерации своего QR-кода.

Со ссылкой плательщика — если нужно, чтобы другие люди могли быстро получить ваши платёжные данные (карты, счёта), но вы не хотите напрямую «светить» их в самом QR-коде (по соображениям безопасности или удобства). Можно менять реквизиты на стороне банка, не меняя сам QR-код.

QR с реквизитами получателя — если нужно получить платёж, но человек не хочет диктовать по телефону или писать в чате свои реквизиты (номер телефона / карты / счёта). Либо платёж принимает бизнес.

QR со ссылкой получателя — когда получатель (например, интернет-магазин) не «вшивает» напрямую в QR-код свои реквизиты, а использует ссылку на платёжный ресурс. Преимущество в том, что получатель может легко менять реквизиты, сумму, подтверждение — всё на своей стороне. Также это удобно для динамических сценариев: каждый заказ — своя ссылка.

Динамический QR-код создаётся под конкретную операцию, каждый раз новый. Статический QR-код делается один раз и применяется многократно: содержит постоянную ссылку или реквизиты.

Онлайн-код формируется в момент оплаты и сразу показывается: например, на экране телефона. Офлайн – создаётся заранее, сохраняется (например, как картинка) и при необходимости показывается на цифровом устройстве или на бумаге).