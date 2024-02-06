Как составить бизнес-план самостоятельно? Конструктор бизнес-планов

Бизнес-план помогает проложить путь между идеей и прибыльным бизнесом: составить план работы, продвижения, рассчитать расходы на открытие и проанализировать риски.

1. Чтобы составить бизнес-план самостоятельно выберите тему проекта

2. Сразу решите какой режим налогообложения будете использовать (упрощенный режим, самозанятость, общий режим)

3. Сделайте предварительные расчеты затрат, которые требует ваш проект: ремонт и установка оборудования, установка мебели, стеллажей, демооборудования, техники, монтаж вывески, создание сайта, реклама проекта. Для этого можно использовать наш конструктор (ссылка на просмотр).

В разделе «Затраты» заполните только зеленые поля данными как на примере. Все остальные поля будут посчитаны автоматически.

4. Далее определите перечень товаров / услуг / работ, которые планируется оказывать. В конструкторе эта вкладка называется «Услуги и товары».

Составьте информацию о планируемых услугах - наименование, стоимость, примерное количество продаж в месяц, как на примере ниже. Выручка и объем продаж в натуральном выражении посчитаются автоматически.

5. Определите количество наемных сотрудников для вашего проекта, если это предусмотрено.

Вкладка «Сотрудники» в конструкторе предполагает заполнение информации о должностях, количестве человек и величине окладов. Все поля о налоговых платежах посчитаются автоматически, как на примере ниже.

6. Включите в стоимость проекта транспортные затраты, затраты на регистрацию, получение лицензий, непредвиденные расходы, проценты по кредитам, арендную плату.

В нашем конструкторе это вкладка «Баланс» как на примере.

7. Заканчиваем расчетную часть подсчетом общей суммы затрат на проект и его реализацию. Определяем сумму собственных, заемных и инвестиционных средств.

В нашем конструкторе это раздел «Фин. итоги».

Далее, если вы самостоятельно совершаете расчеты, то вам нужно определить показатели: выручка, чистая прибыль, рентабельность проекта, рентабельность инвестиций, точка безубыточности в денежном выражении, срок окупаемости проекта, коэффициент дисконтирования, чистая приведенная стоимость, дисконтируемый срок окупаемости, внутренняя норма доходности, стоимость проекта.

Если вы используете наш конструктор, то все эти показатели уже автоматически посчитаны, как на примере.

8. Переходите к оформлению.