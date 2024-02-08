Госзаказчик уклоняется от заключения контракта. Способы борьбы

Недобросовестные госзаказчики порой используют странные основания для неподписания контракта с «чужим» поставщиком.

Пример одной из последних схем: заказчик заявляет, что подписант независимой гарантии, которая представлена победителем закупки в обеспечение контракта, не имел полномочий, т. к. доверенность к гарантии не приложена. Следовательно, договор не может быть заключен с таким победителем. Более того последнего, по мнению заказчика, следует расценивать как уклониста и включить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Делается этот вывод несмотря на внесение самими банком информации об этой гарантии в специальный реестр независимых гарантий.

Антимонопольный орган справедливо не наказывает таких победителей, отказываясь включать их в РНП. Однако этого мало. Все-таки не ради победы в антимонопольном органе поставщик подавал заявку на участие в закупочной процедуре.

Пользуясь случаем хочу напомнить, что у добросовестного поставщика есть как минимум два варианта восстановления своих нарушенных прав:

иск о заключении договора. В силу п. 4 ст. 445 ГК если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Пример. Заказчик решил, что победитель закупки уклонился от заключения договора, т. к. в его обеспечение представил «неправильную» банковскую гарантию. Поставщик предъявил иск в порядке п. 4 ст. 445 ГК. Суды решили, что на самом деле уклонился заказчик, т. к. поставщик все сделала верно. Суды признали договор заключенным, подтвердив правомерность иска победителя закупки (дело № А40-15472/2019).

Отмечу, что в силу упомянутой нормы договор возникнет из решения суда. Дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется. Экономическая коллегия Верховного суда РФ недавно это подчеркнула (Определение 302-ЭС21-18152);

иск о взыскании упущенной выгоды. Да, дела о взыскании убытков были и остаются довольно трудными. Если же подобные дела возникают в сфере госзакупок, то они становятся сложными вдвойне. Однако если такие убытки действительно были, то при правильном подходе их можно доказать.

Пример. Заказчик отказался заключать с победителем закупки контракт на поставку и установку стального резервуара для временного хранения химических реагентов. Победитель закупки предъявил иск о взыскании упущенной выгоды. Суды отметили, что действия заказчика были неправомерны и привели к убыткам, которые участник закупки получил бы в случае заключения с ним контракта. Кроме того суды указали, что с целью надлежащего исполнения своих обязательств, истцом было освобождено производство для выполнения работ по контракту, в связи с чем истец был вынужден отказываться от договоров с иными контрагентами. В результате суды взыскали упущенную выгоду с заказчика (дело № А40-92217/2019).

В общем, если не спать, то все получится, т.к. гражданское право любит бодрствующих — ius civile vigilantibus scriptum est😊

Дмитрий Чваненко, к.ю.н., адвокат.