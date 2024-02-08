Логотип Дмитрий Чваненко
Дмитрий Чваненко
Право

Госзаказчик уклоняется от заключения контракта. Способы борьбы

Расскажем, Как добросовестному поставщику добиться восстановления своих прав.
35 17

Недобросовестные госзаказчики порой используют странные основания для неподписания контракта с «чужим» поставщиком.

Пример одной из последних схем: заказчик заявляет, что подписант независимой гарантии, которая представлена победителем закупки в обеспечение контракта, не имел полномочий, т. к. доверенность к гарантии не приложена. Следовательно, договор не может быть заключен с таким победителем. Более того последнего, по мнению заказчика, следует расценивать как уклониста и включить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Делается этот вывод несмотря на внесение самими банком информации об этой гарантии в специальный реестр независимых гарантий.

Антимонопольный орган справедливо не наказывает таких победителей, отказываясь включать их в РНП. Однако этого мало. Все-таки не ради победы в антимонопольном органе поставщик подавал заявку на участие в закупочной процедуре.

Пользуясь случаем хочу напомнить, что у добросовестного поставщика есть как минимум два варианта восстановления своих нарушенных прав:

  • иск о заключении договора. В силу п. 4 ст. 445 ГК если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Пример. Заказчик решил, что победитель закупки уклонился от заключения договора, т. к. в его обеспечение представил «неправильную» банковскую гарантию. Поставщик предъявил иск в порядке п. 4 ст. 445 ГК. Суды решили, что на самом деле уклонился заказчик, т. к. поставщик все сделала верно. Суды признали договор заключенным, подтвердив правомерность иска победителя закупки (дело № А40-15472/2019).

Отмечу, что в силу упомянутой нормы договор возникнет из решения суда. Дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется. Экономическая коллегия Верховного суда РФ недавно это подчеркнула (Определение 302-ЭС21-18152);

  • иск о взыскании упущенной выгоды. Да, дела о взыскании убытков были и остаются довольно трудными. Если же подобные дела возникают в сфере госзакупок, то они становятся сложными вдвойне. Однако если такие убытки действительно были, то при правильном подходе их можно доказать.

Пример. Заказчик отказался заключать с победителем закупки контракт на поставку и установку стального резервуара для временного хранения химических реагентов. Победитель закупки предъявил иск о взыскании упущенной выгоды. Суды отметили, что действия заказчика были неправомерны и привели к убыткам, которые участник закупки получил бы в случае заключения с ним контракта. Кроме того суды указали, что с целью надлежащего исполнения своих обязательств, истцом было освобождено производство для выполнения работ по контракту, в связи с чем истец был вынужден отказываться от договоров с иными контрагентами. В результате суды взыскали упущенную выгоду с заказчика (дело № А40-92217/2019).

В общем, если не спать, то все получится, т.к. гражданское право любит бодрствующих — ius civile vigilantibus scriptum est😊

Дмитрий Чваненко, к.ю.н., адвокат.

Начать дискуссию

Бесплатно с Кадровый учет

Табель учета рабочего времени в 2024 году

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

Табель учета рабочего времени в 2024 году
29

До 03 июня 2024 года надо подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за 2023 год

Штраф за неподачу - 3 тысячи рублей.

1

До 01 марта 2024 года надо подать уведомление об участии в иностранных организациях

Штраф за неподачу такого документа - 50 тысяч рублей.

12
Бухгалтерская отчетность

Что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерскую отчетность за 2023 год нужно подать в электронном виде до 1 апреля 2024 года. Расскажем, на что обратить особенное внимание и как сдать все документы без стресса и ошибок.

40
Банкротство физических лиц

Россиянам списали долги на 6,3 млрд рублей

В рамках процедуры досудебного банкротства 18 тысячам человек удалось списать задолженность на 6,3 млрд рублей.

26
Алименты

Как ИП платит алименты

Рассказываем, как индивидуальный предприниматель платит алименты, как учитываются выбранный налоговый режим и расходы на ведение предпринимательской деятельности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
31

«Сбер» зарегистрировал товарные знаки в Армении

Санкции не помешали «Сберу» зарегистрировать товарные знаки в Молдове в прошлом году и в Армении — на днях.

18

Записи вебинаров

734
Новые видео от экспертов каждый день
НДФЛ

🔥 НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году

В новом году поменялся расчетный период, сроки уплаты НДФЛ и сдачи налоговых уведомлений. Не запутайтесь в датах!

57
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Трудовые отношения

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян

Для борьбы с нелегальной занятостью Минтруд предложил передавать в Роструд данные о налогоплательщиках, которые относятся к налоговой тайне. Рассказали, как это повлияет на работу с самозанятыми, какие штрафы ждут компании при выявлении нарушений и как обезопасить бизнес.

Больше никаких «скрытых» зарплат: Минтруд запрашивает доступ к налоговой тайне россиян
80
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
95
1 тыс.
Первичные документы

Как применять бухгалтерские справки. Виды справок

Использовать в качестве первичного документа бухгалтерскую справку можно в ряде случаев. Главное — не переборщить и не заменять ею первичку, без которой обойтись нельзя. Также бухгалтерскую справку нужно грамотно составить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27
Законопроекты

Иностранные организации с госучастием хотят признать нежелательными

Иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы зарубежных стран, могут признать нежелательными в РФ.

37
Бухгалтерский учет

Проводки при перечислении оплаты поставщику

Перечисление денег поставщикам производится на основании договора поставки ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Статья 516 ГК и условия заключенного договора регламентируют правила расчетов за поставляемую продукцию, товары. Глава 37 ГК и договоры подряда регулируют порядок безналичного расчета.

Иллюстрация: arthurhidden/freepik
14
Курортный сбор

Курортный сбор хотят продлить еще на 5 лет

Эксперимент по введению курортного сбора действовал до 31 декабря 2022 года, потом его продлили до 31 декабря 2024 года. Теперь снова хотят продлить – до 31 декабря 2029 года.

33
Логотип Дмитрий Чваненко
Дмитрий Чваненко
Право

Госзаказчик уклоняется от заключения контракта. Способы борьбы

Расскажем, Как добросовестному поставщику добиться восстановления своих прав.

37
Бесплатно с Цифровой рубль

Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
91
Налог на имущество организаций

До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год

28 февраля истекает срок уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов за 2023 год.

55
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

От 90 тыс. и выше! Сколько стоят услуги бухгалтера маркетплейсов

Одна из самых сложных задач для бухгалтера — ответить на вопрос клиента или работодателя «во сколько вы оцениваете эту работу?». Иногда перечень услуг или обязанностей как айсберг — сначала вам приоткрывают только верхушку дел, а потом добавляют еще и еще. Мы попытались выяснить, как не продешевить, когда предлагаешь свои услуги селлерам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
41
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
131
Социальные пособия

Как получить пособие, если сотрудница вышла из декрета до 2024 года

С 1 января 2024 г. изменились правила выплаты пособия на детей. Согласно новой редакции ст. 256 ТК, право на пособие на ребенка до 1,5 лет сохраняется, если сотрудница вышла на работу в т.ч. при полном дне, неполном времени, удаленной работе и работе на дому.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
41