Хакатон: день 3

Показали наше решение Авалину. Они сказали, что им нужна только сода и...

Наша команда, состоящая из Димы @Дмитрий Покотилов , Влада @vshubin и меня, участвует в хакатоне уже 3 день, вот репортажи первого и второго дня.

По ночам тут показывают силиконовую долину в озвучке кубик в кубе и раздают энергетики, но я предпочитаю спать. Пока я спал, у меня сдулся матрас и я пролежал на холодном полу несколько часов - немного простыл, но в целом был готов продолжать.

4 сезон силиконовой долины

В последний день по технической части у нас было все готово, поэтому мы решили помочь Владу с презентацией. Итоговую презу я прикрепил к статье, ее можно скачать и посмотреть.

После чекпоинта с экспертом по продукту, мы пошли поесть гирос и заодно прогуляться. Я взял веганский гирос и сильно пожалел.

Потом был технический чекпоинт и обед, но там ничего интересного не было, интересное началось, когда нас позвали на предпитчинг. Сначала нас позвали на 2 этаж, где было посвежее, чем в нашем подвале.

Второй этаж Аквариума

А потом посадили в желтую переговорку для подготовки к предпитчингу. Переговорка была названа и сделана в честь некого желтого банкира. Также там были наклейки каких-то организаций, некоторые из них были российские.

На предпитчинге, команды отсматривали 2 человека, по результату этого выступления, они выносили решение - допускать команду на показ продукта или нет. Семь команд из 22 были исключены.

Выступление Димы и преза Влада были крутые, поэтому мы без проблем прошли дальше, но мы об этом еще не знали. Нам накидали несколько правок и мы пошли дорабатывать наш проект.

Команда, которую исключили, собирает свои вещи

Дорабатывать презу было непросто, особенно по заранее заданным рамкам от организаторов. Некоторые слайды мы добавляли только, потому что нам сказали их добавить, а по итогу самые крутые презы были у тех, кто делал не по гайду, а как им хотелось.

Но мы справились и отправили презу, уже было 16 часов и подвал стали подготавливать к прибытию жюри.

Жюри

Представитель Авалина говорит речь перед началом показов

По графику мы выступали 13ыми, поэтому нам нужно было выждать 1,5 часа. Но сначала у каждой команды брали интервью, от нас отвечал Дима, потому что Дима крутой.

У Димы берут интервью

Когда начались презы, было тяжело смотреть как нашу идею пробивают несколько раз, оказывается тиндер для локаций пришло в голову ни одному Диме(или Владу). Кажется, что проще выступать было первым командам.

На мероприятие пришел @Борис Мальцев и записал выступление Димы целиком, посмотреть можно вот тут

Когда нам нужно было показывать сам сервис, у меня спросил вопрос разработчик, что-то типо “как вы подключили ии к нашему сервису”, но у него были косые глаза и я думал только об этом, поэтому не смог ответить ничего внятно. Все что у нас было, мы показали жюри и пошли обратно на свое место.

Самая крутая преза была у последней команды, но она не победила и даже не заняла призовое место, что было большим удивлением для нас.

Наша команда тоже не победила, но нам и не надо было, работать в Клерке уже победа

Если серьезно, то участие в этом мероприятии дало понять, что вайбкодинг и ии технлогии уже даже не норма, а необходимость и что нужно быть в трендах, чтобы не вылететь на предпитчинге.

Было много классных ребят, будем пытаться схантить их в вайбкоманду Клерка🤠

Посмотреть на выступленние нашей команды можно здесь:

Посмотреть церемонию награждения от моего лица можно здесь - https://disk.360.yandex.ru/i/wj52QTZJ2_SW5w