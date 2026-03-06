Хакатон: день 3
Наша команда, состоящая из Димы @Дмитрий Покотилов , Влада @vshubin и меня, участвует в хакатоне уже 3 день, вот репортажи первого и второго дня.
По ночам тут показывают силиконовую долину в озвучке кубик в кубе и раздают энергетики, но я предпочитаю спать. Пока я спал, у меня сдулся матрас и я пролежал на холодном полу несколько часов - немного простыл, но в целом был готов продолжать.
В последний день по технической части у нас было все готово, поэтому мы решили помочь Владу с презентацией. Итоговую презу я прикрепил к статье, ее можно скачать и посмотреть.
После чекпоинта с экспертом по продукту, мы пошли поесть гирос и заодно прогуляться. Я взял веганский гирос и сильно пожалел.
Потом был технический чекпоинт и обед, но там ничего интересного не было, интересное началось, когда нас позвали на предпитчинг. Сначала нас позвали на 2 этаж, где было посвежее, чем в нашем подвале.
А потом посадили в желтую переговорку для подготовки к предпитчингу. Переговорка была названа и сделана в честь некого желтого банкира. Также там были наклейки каких-то организаций, некоторые из них были российские.
На предпитчинге, команды отсматривали 2 человека, по результату этого выступления, они выносили решение - допускать команду на показ продукта или нет. Семь команд из 22 были исключены.
Выступление Димы и преза Влада были крутые, поэтому мы без проблем прошли дальше, но мы об этом еще не знали. Нам накидали несколько правок и мы пошли дорабатывать наш проект.
Дорабатывать презу было непросто, особенно по заранее заданным рамкам от организаторов. Некоторые слайды мы добавляли только, потому что нам сказали их добавить, а по итогу самые крутые презы были у тех, кто делал не по гайду, а как им хотелось.
Но мы справились и отправили презу, уже было 16 часов и подвал стали подготавливать к прибытию жюри.
По графику мы выступали 13ыми, поэтому нам нужно было выждать 1,5 часа. Но сначала у каждой команды брали интервью, от нас отвечал Дима, потому что Дима крутой.
Когда начались презы, было тяжело смотреть как нашу идею пробивают несколько раз, оказывается тиндер для локаций пришло в голову ни одному Диме(или Владу). Кажется, что проще выступать было первым командам.
На мероприятие пришел @Борис Мальцев и записал выступление Димы целиком, посмотреть можно вот тут
Когда нам нужно было показывать сам сервис, у меня спросил вопрос разработчик, что-то типо “как вы подключили ии к нашему сервису”, но у него были косые глаза и я думал только об этом, поэтому не смог ответить ничего внятно. Все что у нас было, мы показали жюри и пошли обратно на свое место.
Самая крутая преза была у последней команды, но она не победила и даже не заняла призовое место, что было большим удивлением для нас.
Наша команда тоже не победила, но нам и не надо было, работать в Клерке уже победа
Если серьезно, то участие в этом мероприятии дало понять, что вайбкодинг и ии технлогии уже даже не норма, а необходимость и что нужно быть в трендах, чтобы не вылететь на предпитчинге.
Было много классных ребят, будем пытаться схантить их в вайбкоманду Клерка🤠
Посмотреть на выступленние нашей команды можно здесь:
Посмотреть церемонию награждения от моего лица можно здесь - https://disk.360.yandex.ru/i/wj52QTZJ2_SW5w
Всем спасибо, кто следил за нами, было круто с вами делиться впечатлениями !
кто-то сейчас, читая это, смахнет слезу)) оч сильно
@Олег Мальцев гифка 🔥