Хакатон для Avalin: день 2

Вчера был насыщенный первый день, почитать, что там происходило, можно вот тут

После разговоров с it экспертами и с экспертом в области кейса(туризма наверное), я немного обсудил с ребятами, что делать и пошел спать. Спальня выглядит вот так:

Я спал в углу, рядом со столом и разеткой, мне сильно повезло) На ночь нам выдавали пледы, которые достались не всем, потому что некторые брали по 2 штуки. Было прохладно(

Но на самом деле, я поспал хорошо и утром в 8 уже был готов работать. Оказалось, что Дима ночью ушел домой, потому что было холодно, а Влад куда-то пропал. В итоге первый час я сидел один и пропустил завтрак. Повезло, что его принесли нам в подвал, для тех кто проспал(хакатон проходит в подвале)

На завтрак было ~200 грамм овсянки с молоком

Потом парни вернулись и мы начали обсуждать идею Димы(или Влада). Тут хочу рассказать, что это за идея такая, а лучше всего это сделать через интерактив!

В 11 часов пришли организаторы и рассказали, как все будет дальше происходить. Нам сказали, что не все команды попадут на финальный отбор презентации продукта, а пройдут дальше всего 15 команд. Пока нам все это объясняли я боролся с ии, потому что наш сервис отказывался подгружать картинки из базы данных. Оказалось я просто не нажал на кнопку активировать в firebase, анлаки🤧

Это - организатор Семен

После этого нам рассказали, как составить правильную презентацию. Она должна состоять из 12 слайдов и там куча условий. Этим заданием благородно решил заниматься Влад

Это - другой организатор хакатона

По сценарию к нам дальше подошли закачики из Авалина, и предложили задавать им вопросы. Один из представителей сказал что занет моего отца 😳, а я сказал супер. Вот мои вопросы:

Для владельца заведения какая статистика от пользователей мне интересна? наверное оценки от посетителей, а что это может быть еще? Важна ли возможность иметь доступ к приложению на всех устройствах? Как вам идея интегрировать маскота в приложение, стоит ли таким заниматься?

По статистике мне сказали, что интересны конретные лиды и в целом все. На второй вопрос ответили - да, но важнее чтобы сервис был доступен в условиях чебурнета. На третий сказали норм, ии помошники сейчас везеде, им конкретно нравится тот, что на госуслугах.

Вот фотка заказчиков из Авалина, они сидят вдвоем за дальним столом слева

После этого всего мы пошли погуляли и потом пообедали. В этот раз были борщ, пельмени и грушевый сок - все вкусно. Белка кофе - классное место

Дальше нас ждало 2 испытания:

1) Разговор с техническими экспертами

2) Разговор с экспертом по кейсу

Тоже что и вчера, но с одним условием! Нам будут ставить баллы за проведенный разговор.

Какие у нас баллы нам никто не сказал, но технический разговор я считаю мы разорвали, потому что отдел вайбкодеров Клерка решает такие проблемы все время.

Разговор с кейсологом был тоже неплохой, но немного унылый. Нам задали вопрос “А как вы будете продвигать сервис среди физиков?“. Мне кажется вопрос очень актуальный, его решают все всё время, из-за этого вопроса существует реклама. Тогда я задал встречный вопрос “А у нас есть какой-то минимальный бюджет при запуске приложения“? Оказалось что, да. В таком случае, вопрос отпадает - нужно купить тариф Трибуна Про и написать статью на Клерке!

Ужин

На сегодня по хакатону все, а завтра будет финал, приходите все в 16:00 в Аквариум Северная 405 на предаствление проекта!