Хакатон для Avalin: день 2
Вчера был насыщенный первый день, почитать, что там происходило, можно вот тут
После разговоров с it экспертами и с экспертом в области кейса(туризма наверное), я немного обсудил с ребятами, что делать и пошел спать. Спальня выглядит вот так:
Я спал в углу, рядом со столом и разеткой, мне сильно повезло) На ночь нам выдавали пледы, которые достались не всем, потому что некторые брали по 2 штуки. Было прохладно(
Но на самом деле, я поспал хорошо и утром в 8 уже был готов работать. Оказалось, что Дима ночью ушел домой, потому что было холодно, а Влад куда-то пропал. В итоге первый час я сидел один и пропустил завтрак. Повезло, что его принесли нам в подвал, для тех кто проспал(хакатон проходит в подвале)
Потом парни вернулись и мы начали обсуждать идею Димы(или Влада). Тут хочу рассказать, что это за идея такая, а лучше всего это сделать через интерактив!
В 11 часов пришли организаторы и рассказали, как все будет дальше происходить. Нам сказали, что не все команды попадут на финальный отбор презентации продукта, а пройдут дальше всего 15 команд. Пока нам все это объясняли я боролся с ии, потому что наш сервис отказывался подгружать картинки из базы данных. Оказалось я просто не нажал на кнопку активировать в firebase, анлаки🤧
После этого нам рассказали, как составить правильную презентацию. Она должна состоять из 12 слайдов и там куча условий. Этим заданием благородно решил заниматься Влад
По сценарию к нам дальше подошли закачики из Авалина, и предложили задавать им вопросы. Один из представителей сказал что занет моего отца 😳, а я сказал супер. Вот мои вопросы:
Для владельца заведения какая статистика от пользователей мне интересна? наверное оценки от посетителей, а что это может быть еще?
Важна ли возможность иметь доступ к приложению на всех устройствах?
Как вам идея интегрировать маскота в приложение, стоит ли таким заниматься?
По статистике мне сказали, что интересны конретные лиды и в целом все. На второй вопрос ответили - да, но важнее чтобы сервис был доступен в условиях чебурнета. На третий сказали норм, ии помошники сейчас везеде, им конкретно нравится тот, что на госуслугах.
После этого всего мы пошли погуляли и потом пообедали. В этот раз были борщ, пельмени и грушевый сок - все вкусно. Белка кофе - классное место
Дальше нас ждало 2 испытания:
1) Разговор с техническими экспертами
2) Разговор с экспертом по кейсу
Тоже что и вчера, но с одним условием! Нам будут ставить баллы за проведенный разговор.
Какие у нас баллы нам никто не сказал, но технический разговор я считаю мы разорвали, потому что отдел вайбкодеров Клерка решает такие проблемы все время.
Разговор с кейсологом был тоже неплохой, но немного унылый. Нам задали вопрос “А как вы будете продвигать сервис среди физиков?“. Мне кажется вопрос очень актуальный, его решают все всё время, из-за этого вопроса существует реклама. Тогда я задал встречный вопрос “А у нас есть какой-то минимальный бюджет при запуске приложения“? Оказалось что, да. В таком случае, вопрос отпадает - нужно купить тариф Трибуна Про и написать статью на Клерке!
Моя публикация попадет в индексацию поисковиками, а Клерк с помощью своей сео магии продвинет его высоко в поисковой выдаче.
На сегодня по хакатону все, а завтра будет финал, приходите все в 16:00 в Аквариум Северная 405 на предаствление проекта!
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.