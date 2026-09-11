Сделали жизнь авторам на Клерке еще лучше!

Две версии статьи прямо в редакторе

Если автор решил отредактировать свой, уже промодерированный пост, то у него в редакторе по умолчанию будет открыта вкладка для внесения изменений

Автор может отправить пост на модерацию и тут же решить внести другие изменения - все это будет происходить в на этой вкладке и сохранены будут именно последние внесенные правки.

Если автору нужно свериться или посмотреть, как его статью видят другие пользователи, он может открывать первую вкладку - “Пост в ленте“

На этой вкладке видно последнюю версию материала, которая прошла модерацию. Я для себя в голове понимаю это так: У поста есть 2 состояния, 1 - боевая версия, которую видят все, 2 - правки, которые еще должна проверить редакция клерка. Периодически и версия 1 и версия 2 совпадают,в момент прохождения модерации, но никогда не может быть больше 2 версий

После того, как автор внес изменения и нажал на кнопку “Опубликовать“, его правки отправляются на модерацию и у него открывается версия его статьи с правками. Эту версию с правками не видят пользователи, она есть только у автора и редакции.

Если у вас есть вопросы, как именно работает модерация, то рекомендую почитать эти два материала

На «Клерке» добавили правило автомодерации блогов Можно будет публиковать материал «Прямо в зону» без лишних проверок. www.klerk.ru