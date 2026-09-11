Сделали жизнь авторам на Клерке еще лучше!

Писать статьи на Клерке может любой пользователь, но, к сожалению, не каждая статья проходит модерацию и не совсем немногие попадают на главную.
Для автора, у которого статья прошла модерацию, важно не потерять возможность редактировать и обновлять свою статью, что он, конечно, мог делать на Клерке и раньше, но мы эту возможность доработали и сделали удобной
Две версии статьи прямо в редакторе
Если автор решил отредактировать свой, уже промодерированный пост, то у него в редакторе по умолчанию будет открыта вкладка для внесения изменений
Автор может отправить пост на модерацию и тут же решить внести другие изменения - все это будет происходить в на этой вкладке и сохранены будут именно последние внесенные правки.
Если автору нужно свериться или посмотреть, как его статью видят другие пользователи, он может открывать первую вкладку - “Пост в ленте“
На этой вкладке видно последнюю версию материала, которая прошла модерацию. Я для себя в голове понимаю это так: У поста есть 2 состояния, 1 - боевая версия, которую видят все, 2 - правки, которые еще должна проверить редакция клерка. Периодически и версия 1 и версия 2 совпадают,в момент прохождения модерации, но никогда не может быть больше 2 версий
После того, как автор внес изменения и нажал на кнопку “Опубликовать“, его правки отправляются на модерацию и у него открывается версия его статьи с правками. Эту версию с правками не видят пользователи, она есть только у автора и редакции.
Если у вас есть вопросы, как именно работает модерация, то рекомендую почитать эти два материала
На «Клерке» добавили правило автомодерации блогов
Можно будет публиковать материал «Прямо в зону» без лишних проверок.
👍 Модерация блогов и статей на «Клерке» стала более понятной и информативной!
С мая 2026 года авторы Трибуны и блогов компаний видят улучшенный интерфейс с актуальными статусами своих статей и постов.