Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

Мы реализовали возможность оплачивать покупки прямо в попапе, чтобы это было удобнее и проще для наших пользователей.
Клерк.Система
Уже сейчас в Клерк.Системе есть возможность посмотреть на новый способ оплаты, если нажать на эту кнопку
откроется вот такая модалка, в которой можно совершить покупку от начала и до конца!
Отключение рекламы
Тоже самое сделали и для “Отключения рекламы“ на сайте, его тоже можно оплатить таким способом
при нажатии появится такая модалка
Зачем мы это сделали?
До этого обновления на сайте при оплате пользователя уводило на страницу оплаты, а после оплаты пользователь мог оказать уже на другой странице, что иногда путало.
Сейчас же совершать покупки должно стать удобнее!