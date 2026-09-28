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Олег Мальцев
Интернет и технологии
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Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

Пробуем упростить процесс совершения покупки, пока только для нескольких продуктов.

252 просмотра7 открытий

Мы реализовали возможность оплачивать покупки прямо в попапе, чтобы это было удобнее и проще для наших пользователей.

Клерк.Система

Уже сейчас в Клерк.Системе есть возможность посмотреть на новый способ оплаты, если нажать на эту кнопку

Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

откроется вот такая модалка, в которой можно совершить покупку от начала и до конца!

Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

Отключение рекламы

Тоже самое сделали и для “Отключения рекламы“ на сайте, его тоже можно оплатить таким способом

Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

при нажатии появится такая модалка

Добавили возможность совершать покупку через попап! Осторожно, это может оказаться очень удобно

Зачем мы это сделали?

До этого обновления на сайте при оплате пользователя уводило на страницу оплаты, а после оплаты пользователь мог оказать уже на другой странице, что иногда путало.

Сейчас же совершать покупки должно стать удобнее!

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

20 подписчиков20 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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