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Олег Мальцев
Другие системы учета и планирования
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У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Как вам новый чат с ИИ в Клерк.Системе.

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У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Что мы сделали?

Добавили возможность выбрать модель

ChatGPT, DeepSeek или Алиса AI - все они есть в нашем чате

У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Для повседневных задач советую дипсик, но если нужно разобравться в чем-то сложном - то лучше выбрать ChatGPT, у него есть возможность выйти в интернет и свериться с последними изменениями

Выбор усердия

Чтобы было удобнее регулировать расход токенов, мы добавили режим ответов. Сейчас - это Обычный режим, Глубоко и Максимум

У меня всегда включен максимум
У меня всегда включен максимум

Промтхаб и скиллы

Подобрали несколько инструментов специально под частые бухгалтерские задачи

У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Можно включить и выключить в любой момент в чате

У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Где на это посмотреть?

Посмотреть на новый чат с ИИ вы можете в интерфейсе Клерк.Системы https://www.klerk.ru/system/ai-chat/, если у вас она подключена

Тарифы Клерк.Системы можно посмотреть здесь!

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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