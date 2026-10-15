У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ
Как вам новый чат с ИИ в Клерк.Системе.
Что мы сделали?
Добавили возможность выбрать модель
ChatGPT, DeepSeek или Алиса AI - все они есть в нашем чате
Для повседневных задач советую дипсик, но если нужно разобравться в чем-то сложном - то лучше выбрать ChatGPT, у него есть возможность выйти в интернет и свериться с последними изменениями
Выбор усердия
Чтобы было удобнее регулировать расход токенов, мы добавили режим ответов. Сейчас - это Обычный режим, Глубоко и Максимум
Промтхаб и скиллы
Подобрали несколько инструментов специально под частые бухгалтерские задачи
Можно включить и выключить в любой момент в чате
Где на это посмотреть?
Посмотреть на новый чат с ИИ вы можете в интерфейсе Клерк.Системы https://www.klerk.ru/system/ai-chat/, если у вас она подключена
Тарифы Клерк.Системы можно посмотреть здесь!
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