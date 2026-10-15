У меня есть вопрос, но на него не может ответить ИИ

Как вам новый чат с ИИ в Клерк.Системе.

Что мы сделали?

Добавили возможность выбрать модель

ChatGPT, DeepSeek или Алиса AI - все они есть в нашем чате

Для повседневных задач советую дипсик, но если нужно разобравться в чем-то сложном - то лучше выбрать ChatGPT, у него есть возможность выйти в интернет и свериться с последними изменениями

Выбор усердия

Чтобы было удобнее регулировать расход токенов, мы добавили режим ответов. Сейчас - это Обычный режим, Глубоко и Максимум

У меня всегда включен максимум

Промтхаб и скиллы

Подобрали несколько инструментов специально под частые бухгалтерские задачи

Можно включить и выключить в любой момент в чате

Где на это посмотреть?

Посмотреть на новый чат с ИИ вы можете в интерфейсе Клерк.Системы https://www.klerk.ru/system/ai-chat/, если у вас она подключена