Ошибки, проблемы, советы: необходимость учетной политики в деятельности компаний

Учетная политика — это внутренний документ организации, в котором отражено, по каким правилам ведется бухгалтерский и налоговый учет.

В учетной политике определены правила и процедуры, регулирующие хозяйственную и налоговую деятельность предприятия.

Учетная политика создается в течении 90 дней со дня регистрации организации. В учетной политике обязательно отражается применение налогового режима организации (от этого зависит отражение бухгалтерских операций и налоговых регистров.)

Бухгалтерский и налоговый учет можно вести по-разному, и в случае непонимания того, как ведется учет, могут возникнуть проблемы. Например, один месяц можно считать так, а другой иначе — появятся ошибки в учете, и налоговая задаст свои вопросы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, в первую очередь необходимо составить учетную политику и указать правила ведения бухучета.

Главная цель учетной политики заключается в предоставлении практического руководства для сотрудников, занимающихся финансовыми операциями.

В учетной политике отражаются следующие компоненты:

план счетов для бухгалтерского учета,

образцы документов,

положения о проведении инвентаризации и оценке активов,

процедуры документооборота,

механизмы контроля за экономическими операциями.

организация сама может создать внутренний бланк для формирования определенных операций, который отразит в учетной политике.

Кто и как составляет учетную политику

Составление учетной политики возлагается на сотрудника бухгалтерии.

После создания учетной политики создается приказ об ее утверждении.

Организация самостоятельно определяет свою учетную политику, придерживаясь действующего законодательства. Учетная политика должна делиться для целей бухгалтерского учета и налогового учета.

Для бухгалтерского учета организация применяет стандарты:

Закон о бухгалтерском учете и нормативные акты.

Для налогового учета применяются регистры: Регистры налогового учета (Все, что влияет на налоговый учет).

Учетная политика изменяется только в тех случаях, когда происходят изменения в законодательстве РФ или внутреннего распорядка организации.

Учетная политика компании хранится и предоставляется налоговым органам только по запросу в случае налоговой проверки.

Штрафы за отсутствие учетной политики

Если индивидуальный предприниматель не осуществляет бухгалтерский учет, ему не требуется учетная политика. Однако, при ведении бухгалтерского учета, для юридических лиц, необходимо разработать и утвердить учетную политику. Обычно это касается крупных организаций с большим количеством сотрудников и разноплановым бизнесом. Аналогичным образом, необходимо разработать и налоговую политику, потому что все предприниматели обязаны вести налоговый учет.

За несоблюдение учетной политики предусмотрены штрафы: 200 рублей в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса РФ. От 100 до 300 рублей для граждан и от 300 до 500 рублей для должностных лиц согласно статье 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Учетная политика — сложный документ, требующий тщательной разработки и строгого следования. Например, если учетная политика не учитывает определенные хозяйственные и налоговые операции, которые использует компания, налоговый инспектор при проверке может применить другие методы расчета. Это может привести к несоответствию сумм налоговых платежей, и компания может быть вынуждена доплачивать налоги или платить штрафы.