Налоговый мониторинг 2024: как выбрать программу для интеграции с АИС «Налог-3»

Рассказываем, как выбрать ИТ-систему для налогового мониторинга. И объясняем — почему так важно обратить внимание на компетенции разработчика и интегратора. Собрали в материале все, что стоит знать про интеграцию с АИС «Налог-3», которую нужно завершить к концу 2024 года.

К концу 2024 года в России ожидается завершение перехода на новую методологию налогового контроля АИС «Налог-3». Остаётся немного времени для выбора ИТ-продукта для взаимодействия с Федеральной налоговой службой, соответствующего всем требованиям. Что стоит учесть при выборе?

Критерии участника налогового мониторинга

Пока переход на налоговый мониторинг обязателен только для организаций, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В 2023 году в инициативе участвовали 445 компаний из 18 сфер экономики.

Остальные могут присоединиться к нему по желанию. Однако плюсов у такого формата действительно много: упрощение отчетности, оптимизация налоговых платежей, прозрачность и управляемость финансовой деятельности, ценная аналитика.

Если в компании решили использовать новую форму контроля, нужно выполнить ряд условий:

Сумма налогов к уплате за год (предшествующий году подачи заявления) должна быть более 100 млн рублей, включая НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и страховые взносы.

Сумма доходов за тот же период не менее 1 млрд рублей.

Стоимость активов не менее 1 млрд рублей.

Методы обмена данными: интеграция или изолированное хранилище

Доступ к информации для налоговых органов можно обеспечить через учетную систему организации, витрину данных или интеграцию с АИС «Налог-3».

В настоящее время самым популярным средством взаимодействия стала витрина данных, она централизует информацию от различных подразделений в общем хранилище, сокращает нагрузку на внутренние системы. Ее использует 68% российских компаний.

Вариант с учетной системой при кажущейся простоте имеет ряд трудностей — требует учета изменения законодательства и соответствующих доработок, введения различных уровней ограничений для внешних и внутренних пользователей, обучения специалистов. Именно поэтому компании чаще разворачивают витрину данных.

Интеграция с АИС «Налог-3» при сравнении форматов оказывается наиболее оптимальной. Ее можно реализовать как через учетную систему организации, так и через витрину. Она обеспечивает лучший уровень контроля и безопасности предоставляемой информации, работает с разными системами учета в организациях. Еще один весомый аргумент — существенное сокращение трудозатрат специалистов за счет большого объема автоматизации задач. Для части из них не требуется вовлечение сотрудников ни со стороны компании, ни со стороны ФНС.

Локально или в облаке?

Витрину данных можно разместить как в контуре компании, так и в облаке, разница будет существенной. Учитывая ожидания бизнеса обратить внимание стоит на такие параметры:

скорость запуска,

стоимость внедрения,

простота обслуживания,

безопасность данных.

Облачные сервисы обеспечивают быстрое масштабирование и не нуждаются в значительных затратах на поддержку. По сравнению с локальными системами, которые могут потребовать дополнительных инвестиций в оборудование и персонал. Установка на сервер может гарантировать большую безопасность данных и стабильность системы. Она не зависит от внешних факторов, которые могут нарушить защищенность облака или его работу в целом.

Подготовка к интеграции с АИС «Налог-3»

Все участники налогового мониторинга должны завершить интеграцию с АИС «Налог-3» до конца 2024 года. Так как процесс непростой, для успеха проекта рекомендуется присоединиться к рабочей группе ФНС России. В ее рамках проходят тестирования базовых сценариев обмена данными. Это позволит в комфортном режиме организовать все системы, специалистов, избежать возможных рисков.

Существует 7 шагов для качественной подготовки к интеграции.

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Изучение документации АИС «Налог-3» Подготовка данных в соответствии с требованиями системы Выбор и настройка ПО Тестирование функционала Получение необходимых разрешений и сертификатов Разработка плана запуска Старт и мониторинг

Параметры для выбора ИТ-системы

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе ИТ-продукта для налогового мониторинга — наличие встроенных инструментов криптографической защиты, простота интеграции с АИС «Налог-3», выбор конкретного типа размещения ПО и компетенции разработчика.

Значительно облегчить подбор системы, ее запуск и сопровождение на всех этапах жизненного цикла, может интегратор с опытом в сфере внедрения налогового мониторинга. Как правило, внутри уже сформирована команда с развитой экспертизой, которая протестировала основные решения на рынке, накопила лучшие практики и реализовала ряд проектов. Соответственно, может выбрать наиболее подходящий софт под конкретные задачи заказчика, специфику отрасли и другие вводные.

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