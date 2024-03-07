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Типы хакеров, о которых вам нужно знать. Белая шляпа, серая шляпа и черная шляпа

Количество громких взломов растет. Компании всех размеров регулярно становятся мишенями различных типов хакеров для кражи конфиденциальных данных и нарушения бизнес-операций. Чтобы защитить свою организацию, вам необходимо знать, как действуют эти хакеры и где существуют пробелы в вашей кибербезопасности.
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Типы хакеров, о которых вам нужно знать. Белая шляпа, серая шляпа и черная шляпа
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3 основных типа хакерских «Шляп»: Белая шляпа, Серая шляпа и Черная шляпа

3 основных типа хакеров часто классифицируются по «шляпам», которые отражают уровень злонамеренности их действий.

1. Хакеры в белых шляпах

Хакеры в белых шляпах — это этичные хакеры, которые используют свои технические знания в защитных целях, например, помогая организациям выявлять слабые места в их системах кибербезопасности. Организация может даже нанять их для проведения тестирования на проникновение, чтобы можно было обнаружить и исправить недостатки в системе безопасности до того, как их обнаружит злоумышленник и воспользуется ими. Хакеры в белых шляпах обычно действуют в рамках закона.

2. Хакеры в серых шляпах

Хакеры в серых шляпах могут действовать с менее достойными намерениями и выходить за рамки законности, но не преследуют деструктивных целей. Они могут тестировать сети без явного разрешения или получать информацию из неавторизованных источников. Целью хакеров в серых шляпах, как правило, движет любопытство, а не злой умысел. Хотя они могут и не намереваться причинять ущерб своими действиями, хакеры в серых шляпах все же могут создавать проблемы из-за несчастных случаев или ошибок.

3. Хакеры в черных шляпах

Хакеры в черных шляпах — это злоумышленники с преступными намерениями. Их действия незаконны, а их цели включают корпоративный шпионаж, шантаж и мошенничество. Деятельность Black hat может иметь разрушительные последствия для частных лиц, предприятий и государственных учреждений. Из-за уровня сложности, с которым связаны атаки black hat, эти люди часто являются высококвалифицированными профессионалами с обширными техническими знаниями.

Каковы различные типы хакеров?

Помимо различных шляп, которые они носят, хакеры используют различные тактики для достижения своих целей. Вот 3 различных типа хакеров, о которых следует знать малому бизнесу.

1. Скрипт для детей хакеров

Как следует из названия, хакеры этого типа, как правило, обладают опытом любителя и используют программы и решения, созданные другими, стремясь использовать уязвимости бизнеса. Тем не менее, скриптовые кидди все еще могут быть опасными личностями, и они часто преследуют те же цели, что и более искушенные хакеры.

2. Злоумышленные хакеры-инсайдеры

Вредоносные инсайдерские угрозы исходят от сотрудников вашей компании, обладающих специфическими для организации знаниями. Используя эти знания, они могут попытаться самостоятельно получить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации или продать свои знания внешнему злоумышленнику.

3. Хактивисты

Хактивисты — это люди, за действиями которых стоит политическая или социальная мотивация, и они могут быть менее склонны причинять прямые финансовые потери. В большинстве случаев хакеры этого типа нацелены на правительственные веб-сайты или системы, но небольшие организации также могут иногда становиться жертвами в зависимости от характера их бизнеса.

Типы атак с использованием бесплатного Wi-Fi

Бесплатный общественный Wi-Fi является ключевой мишенью для хакерских атак и представляет серьезную угрозу для бизнеса, если сотрудники используют открытые сети для доступа к информации компании. Удаленный сотрудник может и не подумать о том, чтобы войти в свой рабочий ноутбук в кафе, но это может открыть сокровищницу материала для злоумышленника.

Если бесплатный Wi-Fi не зашифрован (часто обозначается как «открытый», а не «защищенный»), то данные, отправляемые по сети, могут быть перехвачены и прочитаны другой стороной. Использование общедоступного Wi-Fi может позволить хакерам совершать несколько типов атак, таких как:

Атаки типа «Человек посередине», при которых хакер тихо перехватывает и крадет данные, не мешая жертве.

Сети-двойники зла, которые претендуют на роль открытой точки доступа Wi-Fi, но на самом деле контролируются человеком, пытающимся украсть информацию.

Перехват пакетов, при котором хакер может просто попытаться прочитать незашифрованную информацию, отправляемую на точку доступа.

Как защитить свой бизнес от различных типов хакеров

Предприятия могут защитить себя от всех типов хакеров, внедряя надежную стратегию кибербезопасности, которая охватывает людей, технологии и процессы. Благодаря нескольким уровням безопасности, включая брандмауэры, антивирусное программное обеспечение и системы обнаружения вторжений, предприятия могут защититься от взломов данных и других типов кибератак.

Компаниям также следует инвестировать в обучение персонала, чтобы ознакомить сотрудников с передовыми практиками кибербезопасности и обеспечить соблюдение четких процессов сохранения бдительности и сообщения о подозрительном поведении. Устройства сотрудников также должны регулярно обновляться исправлениями безопасности и отслеживаться на предмет любого несанкционированного доступа.

Хакеры представляют серьезную угрозу для компаний любого размера, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить свои ценные данные и активы в безопасности. Следуя лучшим практикам и полагаясь на поддержку экспертов, вы можете гарантировать, что ваш бизнес защищен от злоумышленников.

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