Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

3 способа использовать Канбан-доски в личной жизни. Забирайте в закладки

Описываем и показываем, как организовать жизнь и прокачать личную эффективность с помощью Канбан-досок.
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Канбан-доски — классный инструмент для визуализации работы и отслеживания текущих процессов. Он прижился в разработке и в диджитал-среде: там, где события разворачиваются динамично и участникам нужно активно следить за прогрессом, ловить проблемы и отслеживать изменения.

Но почему бы не использовать силу и возможности Канбан-досок в личной жизни? Держи три сценария применения Канбан-досок на каждый день.

Канбан для чтения

Как: в трёх колонках — Хочу прочитать, Читаю, Прочитано

  • В первой колонке «Хочу прочитать» собирай все-е-е книги, которые хочешь прочитать: купленные, найденные на просторах интернета, из полезных подборок, те, что посоветовали блогеры.

  • Во вторую колонку «Читаю» перетаскивай из первой колонки карточки с названиями книг — тех книг, кто начинаешь читать. Здесь наведи красоту: добавь автора, жанр и, к примеру, количество страниц.

  • В «Прочитано» отправляй прочитанные книги.

💪🏻 Чем полезно: помогает увидеть, сколько книг ждут своего часа; выбирать из них те, что важнее или интереснее; отслеживать, как долго читаешь одну книгу.

Лайфхак №1: Выбери задачу в колонке «Читаю» и поставь в ней подзадачу — «Читать по 30 страниц в день». Затем открой её и сделай повторяющейся — настрой так, чтобы она появлялась в твоём календаре каждый день. Включи уведомления. Это поможет держать темп чтения и прогрессировать.

Лайфхак №2: В колонке «Хочу прочитать» приписывай к задачам вид книги через теги. Художественная, учебная, нон-фикшн, науч-поп — или по теме: копирайтинг, управление проектами, детектив. Такое уточнение позволит быстрее решать, какие из книг тебе полезно было бы прочитать именно сейчас.

Канбан для календаря дней рождений 

Как: в колонках по людям — Семья, Коллеги, Друзья, Домашние питомцы

✅ Так делить дни рождения удобнее, чем просто записывать задачу с датой в календаре — можешь постепенно заносить имена людей и даты дней рождения в нужную колонку, держать в поле зрения приближающиеся торжества. При этом карточка задачи не «убежит» далеко вперёд в календаре, но и появится в нём в нужный день.

💪🏻 Чем полезно: поможет не забыть про дни рождения

Лайфхак: поставь уведомления на те торжества, к которым надо заранее подготовиться: купить подарок, придумать сюрприз, предупредить коллектив. Уведомление можно поставить за некоторое время или день в день.

Канбан для дней рождения

Включенное уведомление поможет не забыть о дне рождения и подготовиться. Например, заранее купить подарок

Канбан для домашних дел

Как: в четырёх колонках — Надо сделать, В процессе, На паузе, Сделано 

  • В первой колонке планируй дела, которые собираешься сделать. Записывай их в формате ответа на вопрос «Что сделать?» и лучше сразу ставь дедлайны!

  • Во вторую колонку помещай то, что делаешь сейчас. Делай задачу длинной, если планируешь заниматься каким-то делом несколько дней

  • В колонку «На паузе» могут попадать дела, которые по каким-то причинам не получается закончить сейчас. 

  • В колонке «Сделано» — сделанное.

Канбан для домашних дел

💪🏻 Чем полезно: помогает не держать в голове дела и заодно не забывать важные вещи.

Лайфхак №1: Сразу ставь даты таким задачам, как передать показания счётчиков, оплатить кабельное и прочее. Используй повторяющиеся задачи для дел, которые надо делать каждый месяц, неделю, день. Даже год.

Лайфхак №2: Включай уведомления и напоминания, чтобы задачка появилась в поле зрения. Так ты не забудешь, что надо вовремя оплатить кабельное или квартплату. 

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