Управление проектами. 6 основных принципов

Шесть почти универсальных принципов управления, которые помогут управиться с любым проектом и начать жить лучше

Основные принципы управления

NUPP — набор почти универсальных принципов управления, которые хорошо ложатся и, собственно, на управление проектами, и на саму жизнь. «Почти универсальные» они — потому что гриф «универсальные» без оговорок явно противоречит самим принципам.

Они встречаются в разном количестве и могут отличаться формулировками — в зависимости от контекста. Например, в той или иной форме принципы входят во многие методологии по управлению проектами. На практике лучше помнить и использовать все шесть.

Эти простые советы побуждают пересматривать привычные подходы и как бы одёргивать себя, когда работа становится автоматизированной рутиной.

Теперь подробнее про каждый из них.

Принцип 1. Выбирай результаты и истину, а не привычки

Суть принципа — не упираться во что-то одно: в знакомое и привычное мнение, метод, знание, коллектив и прочее. То есть стараться смотреть по сторонам, не загонять себя в рамки и покидать зону комфорта. К примеру, по привычке и привязанности использовать одну знакомую методологию управления и не пробовать другие методики или фреймворки.

Следовать привычкам — это удобно и безопасно, они облегчают выбор и помогают держать под контролем хаос бытия. Но эти привязанности не позволяют придумать что-то новое, признать ошибки и добиться большего.

✅ Советы по этому принципу:

Подбирай методику управления под каждый проект — не пытайся впихнуть невпихуемый проект в неподходящие рамки методологий.

Учись новому — даже если это не связано с твоей работой.

Принцип 2. Береги и оптимизируй энергию и ресурсы

Это про разумное управление и ресурсами проекта, и своими собственными. Не нужно заставлять подчинённых делать задачу под грифом «Срочно!», если в действительности она не горит. И не надо каждый день заставлять себя упахиваться по 10 часов — береги ресурсы организма, держи баланс работы и личной жизни, правильно питайся и хорошо спи.

✅ Советы по этому принципу:

Учись делегировать, чтобы не умирать под шквалом задач.

Береги свои силы и силы команды — уставшие и выгоревшие сотрудники не помогут проекту расцвести.

Принцип 3. Занимай проактивную позицию

Согласно принципу, проактивность — это не то, о чём ты мог подумать: когда на работе в каждой бочке затычка, забираешь все проекты на себя, креативишь и приносишь инициативы без продыха.

Проактивность — это когда планируешь, как будешь реализовывать проект. И, вообще, продумываешь, как именно будешь совершать действие. Какие ресурсы используешь, где их возьмёшь и как применишь. А вот кидаться сразу что-то делать — это уже реактивность.

✅ Советы по этому принципу:

Планируй проект — и планируй его планирование. Иначе всё пойдёт на самотёк, а это синоним, что всё пойдёт по звезде.

Не живи по принципу «Оружие добудем в бою». Лучше на берегу договориться о ролях, правилах и задачах, сформулировать далекоидущие планы и главные цели.

Принцип 4. Прочность цепи определяется по самому слабому звену

Где тонко — там и рвётся. Или закон Мёрфи: если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. И другие поговорки и присказки о том, как важна каждая деталь. Это про проект — этот принцип управления гласит, что важно иметь представление о картине в целом, обо всём проекте и его составных частях.

Поэтому надо фокусировать себя и команду на работу над всем проектом в целом, над его большими целями — а не на мелких задачах.

✅ Советы по этому принципу:

Чтобы решить проблему внутри проекта, ищи её причину — а не борись с симптомами.

Не оставляй без внимания ни один аспект проекта. Это не значит микроменеджерить все его стороны — важно сохранить целостное видение проекта.

Принцип 5. Не делай ничего без чёткой цели

Принцип простой и старый как мир — не начинай действовать, пока у тебя не появится чёткого ответа на вопрос «Зачем?». В ответе должно быть понимание, какую проблему должен решить твой проект. И здесь придётся докопаться до глубины проблемы и понять, в чём действительно она состоит.

Расскажем тебе притчу о производителе лифтов, который получал жалобы от жильцов многоэтажек, что его лифты медленные. Он сразу кинулся делать пару проектов по увеличению скорости лифтов, но без особого успеха. Тогда он решил посмотреть в корень проблемы. Почему жильцам не нравится медленный лифт? Он же всё равно идёт секунд 10–20, не больше, совсем не долго. И понял: лифт не то чтобы идёт долго, но в лифте — скучно. Тогда в лифтах повесили зеркала. И жалобы прекратились. Вот такое изящное и дешёвое решение — проактивное — вместо реактивной замены всех лифтов на более быстрые.

✅ Советы по этому принципу:

Используй подход «пять почему» — прогоняй каждую проблему, каждую идею, каждую новую задачку от босса через эти пять назойливых вопросов.

Не надо бросаться что-то делать только потому, что так шеф сказал, или потому что так делают конкуренты, или, как в примере с лифтами, если это кажется самым очевидным решением.

Принцип 6. Используй воспроизводимые элементы

Последний принцип подводит базу под проекты — создавай реиспользуемые элементы, которые помогут ускорить работу, сохранить стандарт качества, быстро онбордить сотрудников.

✅ Вот, что можно сделать здесь: