Рассказываю про особенности открытия счетов в иностранных банках для россиян в 2024 году

В прошлом году каждый десятый россиянин открыл банковскую карту за рубежом. Для оплаты подписок, получения зарплат от иностранных организаций и покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Меня зовут Яна, и почти 2 года назад я столкнулась с проблемой: когда из России ушли Visa и Mastercard, я не смогла ни подписку на Netflix продлить, ни покупки на Amazon сделать. Конечно, можно сказать что все это ― блажь и вовсе не обязательно, но я, как и многие россияне привыкла к этим сервисам, и отказываться от них желания не было.

И это сподвигло меня со своей командой единомышленников поехать в ближайшие к России страны, чтобы попробовать в каждой из них открыть счет в банке с иностранной картой. Хотя, честно говоря, не оплата подписок была моей основной целью. Я хотела узнать как можно больше о возможностях получения доступа к зарубежным финансовым услугам и глобальной платежной инфраструктуре после ухода ряда крупных международных операторов с российского рынка.

Что из этого вышло ― рассказываю в статье.

Дилемма ― какую страну выбрать

На карте осталось не так много государств, которые все еще лояльны к россиянам. Но, благо, они есть. Мой выбор пал на эти 4 государства:

Армению;

Казахстан;

Киргизию;

Турцию.

На мой взгляд, именно здесь к людям с российским паспортом относятся если не дружелюбно, так хотя бы сдержанно-нейтрально. Чего не скажешь, к примеру, о Грузии.

Там я пыталась найти способ договориться с местным Bank of Georgia. Все было хорошо, пока сидела в очереди к оператору банка ― никто не смотрел на меня «как-то не так». Как раз передо мной женщина-оператор обслуживала клиента. И с ним она прекрасно вела диалог на русском языке. Но стоило мне подсесть к окошку и «засветить» паспорт гражданки РФ ― человека как подменили. Она резко перешла на английскую речь, причем, такого плохого уровня, что понять и половины сказанного ею было сложно. Отношение ко мне уже было понятно, но я решила не сдаваться, и также перешла на английский. В итоге, она так и не смогла связать двух слов, и коннекта у нас не вышло. И хоть прямым текстом мне и не сказали идти на выход, но причина такого отношения была ясна. Кстати, судя по отзывам в сети от других россиян ― я не единственная, кто столкнулся с подобным отношением.

И, знаете, это самый яркий пример того, как в большинстве стран относятся к россиянам. Благо, не везде так.

Какие сложности ожидают россиян при оформлении зарубежной банковской карты самостоятельно

В первую очередь отмечу, что в каждом государстве есть определенные бюрократические нюансы. Более того ― каждый отдельный банк в одной стране может работать с россиянами по собственным условиям. Далее - 5 видов трудностей, с которыми я столкнулась в каждой из стран.

Ни один банк не открывает гражданину РФ счет дистанционно. С этим связано главное неудобство современной иностранной банковской системы. В страну придется лететь лично, тратить денежные средства на проживание (в некоторых государствах еще и на временную регистрацию), налоги, комиссии банку. В каждой стране действуют свои законодательные нюансы, о которых не всегда возможно узнать заранее по отзывам или в интернете. Например, в Казахстане без ИИН (аналог ИНН) легально не сделать ничего. При самостоятельном открытии счета срок выдачи карты может составлять до 10 дней, что повлечет дополнительные траты на проживание в стране. Даже в дружественных странах работать с гражданином РФ возьмется далеко не каждый банк. Ни в одной стране и банках внутри нее нет универсального списка требуемых документов при оформлении клиентского счета. То есть, в одном сотрудники создадут счет и без временной регистрации, тогда как во втором ― ее потребуют в обязательном порядке.

Особенности открытия карт в Казахстане и Армении

По официальным данным Минтуризма Республики Казахстан, в январе-сентябре прошлого года российские туристы составили основу турпотока страны ― ее посетили 350+ тысяч граждан РФ. Часть из них, как раз-таки, ради открытия банковских счетов и получения международных карт.

Чтобы открыть счет в банке Казахстана, гражданину РФ нужно иметь:

загранпаспорт;

ИИН (аналог ИНН, без него в стране даже SIM-карту не купить, оформляется через Посольство или в ЦОН);

местная SIM-карта.

Некоторые банки могут потребовать ВНЖ или временную регистрацию, справку о трудовой деятельности на территории страны, а также заполнить анкету на предмет цели получения карты.

Основная валюта для открытия счетов ― тенге, доллар и евро.

В Армении особенно любят платежеспособных российских клиентов. Чтобы получить карту армянского банка, россиянину потребуются:

загранпаспорт;

договор аренды жилья с местным жителем или временная регистрация;

социальная карта (аналог СНИЛС, получают в паспортном столе по загранпаспорту).

Дополнительно сотрудники банка могут попросить предъявить справку о доходах, договор с работодателем, ВНЖ или РВП. Все документы должны быть переведены на армянский язык и заверены у нотариуса.

Основные валюты, которые будут использоваться ― драмы, евро, доллары. Немногие банки работают с рублем.

Особенности открытия карт в Киргизии и Турции

Турция в 2023 году стала особо популярным направлением у россиян для открытия зарубежных счетов. Большинству граждан РФ нужны были местные карты для повседневной жизни, но часть россиян открывала турецкие счета в качестве промежуточной точки валютных банковских переводов, продолжая постоянно проживать на родине.

Чтобы открыть счет в турецком банке россиянину потребуются:

заграничный паспорт;

местный ИНН (получают при личном визите в налоговую или через сайт Департамента доходов);

турецкая SIM-карта;

наличные ― в лирах, долларах или евро.

Сотрудники банка могут потребовать документы, подтверждающие временную регистрацию на территории страны (ВНЖ, договор аренды с отелем или с частником), копию российского паспорта с печатью нотариуса, российский ИНН.

В Турции работают 50+ банков, но россиянам открывают счета в лирах, долларах и евро (российский рубль почти нигде не используется для операций) лишь несколько из них.

Кстати, мой личный инсайт: здесь никто открыто не работает с россиянами, но маленькие офисы крупных банков разработали собственные схемы как открывать счета гражданам России. Об этом не говорят в местных СМИ, сами понимаете ― санкции. Хотя процедура полностью легальна. Так что если в одном банке вам отказали в открытии счета, попытайте удачу в другом его филиале.

В Киргизии самые лояльные условия для нахождения россиян. Думаю, это одна из причин, почему число оформленных в Киргизии карт растет с каждым годом. На сайте Национального банка я нашла такую статистику: более 5 млн карт выпущены на 1 января 2023 года. И это на 39,4% больше, чем в 2022 году. Данных на январь 2024 года пока нет.

Документы, которые потребуются при открытии счета в Кыргызстане:

паспорт РФ с отметкой о регистрации;

местная SIM-карта;

справка о временной регистрации или справка с места работы.

Дополнительно в банке могут потребовать загранпаспорт, так что его лучше все же взять с собой в поездку. Основные валюты ― киргизский сом, евро, доллар. Доступны также счета в российских рублях.

Для общей наглядности обобщила сказанное в одну таблицу по всем странам:

Налоги при оформлении зарубежной карты

После оформления карты я столкнулась с некоторыми законодательными нюансами, но уже в России, о них и хочу предупредить вас.

После открытия счета в иностранном банке физлицо, должностное или юрлицо обязаны сообщить в ФНС об этом. Причем, в течение 1 месяца. Если же этого не сделать, то придется заплатить штраф до 5 тысяч, до 50 тысяч и до 1 млн рублей соответственно.

Также имейте в виду, что до 1 июня ежегодно нужно будет подавать специальный отчет о движении средств по счету за прошлый год. То есть, если карта была выдана в 2023 году, то до 1 июня 2024 года данную форму нужно заполнить и отправить в ФНС.

Но есть исключения. Отчет можно не сдавать, если по состоянию на 31 декабря 2023 года вы были за границей меньше 183 дней, если сумма переводов меньше 600 тысяч рублей (или эквивалентная сумма в валюте), а также при открытии счета в Турции или Казахстане ― с этими странами у РФ договоренность об автоматической передаче финансовой информации.

Если же вы не попадаете в число исключений, то помните ― стоит просрочить сдачу отчета на 1 месяц, придется заплатить штраф до 3 тысяч рублей.

Итак, в качестве клиента проще всего мне было открывать счет в банке Киргизии и Армении. В Казахстане и Турции потребовалось больше времени, в первом случае — на получение ИИН, во втором — на то, чтобы найти работающий с россиянами банк. Но в целом, также осталась довольна результатами поездки в обе эти страны.

А вы открывали счета за рубежом? Сталкивались с негативом местных? Может, хотели бы открыть счет онлайн через специальные сервисы, находясь в России?