Артём Федотов
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Пост-знакомство. Кратко обо мне

Приветствую всех! Меня зовут Артём, я – налоговый консультант и юрист с 10-летним стажем в сфере налогообложения.

Мой путь включает работу как в налоговых органах, так и на стороне бизнеса, что помогает мне лучше понимать действия налоговых органов и находить оптимальные решения для Ваших задач.

Я здесь, чтобы помочь предпринимателям и компаниям разобраться в тонкостях налогового законодательства и помочь в ситуациях, связанных с проверками и спорами с налоговыми органами.

Если у вас возникают вопросы по налогам, Вы сталкиваетесь с проверками или Вам нужен стратегический совет для оптимизации налоговой нагрузки – я всегда готов обсудить детали и найти лучшее решение для Вас.

Подписывайтесь, задавайте вопросы, делитесь своим опытом – вместе мы сделаем бизнес безопаснее и успешнее!

Мой Телеграм-канал: https://t.me/talkabouttaxes

Информации об авторе

Артём Федотов

Артём Федотов

Руководитель в ИП

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

4
        • Артём
          Руководитель

          В блоге буду делиться опытом как со стороны работы в налоговых органах (работа в отделах выездных налоговых проверок и планирования налоговых проверок), так и стороны работы в налоговом консалтинге