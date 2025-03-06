Пост-знакомство. Кратко обо мне

Мой путь включает работу как в налоговых органах, так и на стороне бизнеса, что помогает мне лучше понимать действия налоговых органов и находить оптимальные решения для Ваших задач.
Я здесь, чтобы помочь предпринимателям и компаниям разобраться в тонкостях налогового законодательства и помочь в ситуациях, связанных с проверками и спорами с налоговыми органами.
Если у вас возникают вопросы по налогам, Вы сталкиваетесь с проверками или Вам нужен стратегический совет для оптимизации налоговой нагрузки – я всегда готов обсудить детали и найти лучшее решение для Вас.
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Комментарии4
Добрый день, Артем! Рады вам на Клерке! Поделитесь каким-нибудь интересным кейсом?
Добрый день! Обязательно, но в следующих публикациях
Отлично, было бы очень интересно почитать про дробление, проверки, требования ФНС и т.д. Будем ждать вашу следующую статью!
В блоге буду делиться опытом как со стороны работы в налоговых органах (работа в отделах выездных налоговых проверок и планирования налоговых проверок), так и стороны работы в налоговом консалтинге