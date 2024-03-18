Защитила клиента в споре о взыскании убытков. Судебная практика

Суть спора

Истец взыскивал 2 043 705 руб. 00 коп. убытков в виде разницы между уплаченной им как дольщиком ценой по договору участия в долевом строительстве и рыночной ценой объекта долевого строительства, а также 171 953 руб. 00 коп. убытков в виде соразмерного уменьшения стоимости помещения в связи с уменьшением его площади, не соответствующей договору участия в долевом строительстве по площади с Ответчика.

Сроки проекта: апрель 2023.

Статус: проект завершен.

Доводы юристов в защиту клиента

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор участия в долевой строительстве.

При приемке (осмотре) помещения Истец выявил некоторое недостатки, в частности, договором установка канализационных общедомовых стояков через Помещение, подлежащее передаче Дольщику по Договору, не предусмотрена; наличие стояков — это отклонение от Договора и от технических характеристик Помещения, описанных в Приложении № 1 к Договору, сама по себе стационарная установка таких шумных, занимающих полезную площадь транзитных канализационных стояков в Помещении с определенным коммерческим назначением, ухудшает характеристики Помещения, уменьшает его коммерческую привлекательность, снижает рыночную цену объекта долевого строительства, что не было согласовано с Истцом, а выполнено Ответчиком в одностороннем порядке в нарушение договора участия в долевом строительстве.

Ответчик не был согласен с заявленными требованиями, связи с чем по его ходатайству назначена судебная экспертиза. Согласно заключению эксперта смонтированные транзитные стояки (сети) канализации, расположенные в центре нежилого помещения и по потолку с учётом расположения их, использованных материалов, отсутствие их шумо- и звукоизоляции в нежилом помещении на 1-ом этаже строящегося многоквартирного дома не соответствует договору участия в долевом строительстве и техническим обязательным требованиям и нормам строительства; размещение канализационных стояков в помещении, является нарушением требований к качеству данного помещения, указанных в договоре участия в долевом строительстве, техническом регламенте, проектной документации, и не является нарушением градостроительного регламента; размер уменьшения стоимости помещения в связи невозможностью использования части помещения составит 171 953 руб. 00 коп.

Из содержания заключению эксперта следует, что в приложении № 1 к договору участия в долевом строительстве указано на выполнение системы канализации «без разводки к местам установки сантехнических приборов». Такая формулировка, по мнению эксперта, подразумевает, что в помещении могут прокладываться транзитные участки канализации. Экспертом установлено, что фактическая трасса прокладки трубопровода, материал трубопровода соответствует указанным в проектной документации в материалах дела.

Также эксперт с учетом разрешения на ввод объекта в эксплуатации пришел к выводу о выполнении строительства объекта по нормам, действующим на дату выдачи разрешения на строительство. Отсутствие шумоизоляции при устройстве канализационного трубопровода в помещении не является нарушением норм обязательных к применению.

На основании изложенного Ответчик требует в иске отказать.

Позиция суда

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого участия, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

На основании экспертизы, а также доводов сторон суд приходит к выводу, что Истцом не доказано, а экспертом не установлено, что смонтированные транзитные стояки (сети) канализации выполнены с нарушением положений проектной документации, а также конкретных условий договора участия в долевом строительстве. Учитывая статус объекта (многоквартирный жилой дом) Истец до заключения договора участия в долевом строительстве мог запросить информацию у застройщика о наличии и расположении в помещении соответствующих линий коммуникаций. Таким образом, заявленное расположение сетей коммуникации не является недостатком объекта долевого строительства.

То обстоятельство, что отсутствует короб, закрывающий участок канализационного трубопровода с обшивкой из негорючих материалов, не свидетельствует об обосновании иска исходя из его предмета и основания (с учетом увеличения размера исковых требований). При этом материалами дела не подтверждена стоимость устранения такого недостатка. Кроме того, более рациональным способом устранения данного недостатка является требование о безвозмездном устранении недостатка застройщиком, поскольку именно последний имеет исчерпывающие сведения о надлежащем составе сетей и несет ответственность за сети в целом.

При таких обстоятельствах, оценив доводы Ответчика в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований с отнесением, в том числе судебных расходов по экспертизе на Истца.

Итог

Удалось добиться полного отказа в удовлетворении исковых требований на общую сумму 2 215 658 руб. 00 коп.

Важность для клиента: с Клиента не было взыскано 2 215 658 руб. 00 коп.

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