Ка добиться отказа в привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности

Было осуществлено представительство клиента в нескольких судебных заседаниях, подготовлен отзыв и иные необходимые процессуальные документы, выявлена наиболее подходящая судебная практика.

Суть спора: Удалось доказать отсутствие оснований для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности.

Сроки проекта: декабрь 2023.

Статус: проект завершен.

Фабула дела: Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел спор по заявлению конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности в связи с неподачей заявления о признании должника банкротом, непередачей документации конкурсному управляющему, недостоверностью адреса организации, непринятию мер по взысканию дебиторской задолженности.

Доводы в защиту клиента: Наличие непогашенной задолженности перед отдельными кредиторами на определенный период само по себе не свидетельствует о возникновении у руководителя должника обязанности по подаче заявления о признании общества банкротом.

Недостоверность сведений об адресе местонахождения юридического лица не является доказательством недобросовестного поведения контролирующих должника лиц и не свидетельствует о наличии оснований для привлечения таких лиц к субсидиарной ответственности.

Для целей удовлетворения заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности конкурсному управляющему необходимо обосновать, что отсутствие документации должника, либо отсутствие в ней полной и достоверной информации, существенно затруднило проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В данном случае конкурсный управляющий в обоснование ответственности бывшего руководителя указывает на сам факт непередачи ему документации, при этом аргументированных объяснений относительно того, как это отразилось на осуществлении им мероприятий конкурсного производства не приводит, на отсутствие каких-либо конкретных документов не указывает, не подтверждает того что отсутствие таких документов повлекло невозможность осуществления расчетов с кредиторами должника.

Позиция Суда: Обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве должника возникает в момент, когда находящийся в сходных обстоятельствах добросовестный и разумный менеджер в рамках стандартной управленческой практики должен был узнать о действительном возникновении признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества должника.

Принятие судом решений о взыскании задолженности с должника не является само по себе доказательством неплатежеспособности и отсутствия имущества должника, не может однозначно свидетельствовать о неплатежеспособности должника и являться безусловным основанием для немедленного обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). В спорный период у должника имелась дебиторская задолженность и предпринимались меры по ее взысканию. Фактически данная задолженность оказалась безнадежной, однако отсутствие реальной возможности ее взыскания не связано с действиями или бездействием руководителя.

Доказательств того что отсутствие документации должника существенно затруднило проведение процедуры банкротства управляющим не представлено. Сам конкурсный управляющий с заявлением об истребовании каких-либо документов не обращался. Наличие в ЕГРЮЛ недостоверных сведений само по себе не является безусловным и самостоятельным основанием для привлечения лица к субсидиарной ответственности, а конкурсный управляющий не указал, как именно те сведения, которые он полагает недостоверными, влияют на неполучение кредитором спорных денежных средств от должника и на процедуру банкротства должника.

Итог: В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности отказано.

Важность для клиента: Клиент добился отказа в привлечении его к субсидиарной ответственности на сумму в несколько миллионов.

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