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Артем Денисов
Аренда

Что такое обеспечительный платеж по договору аренды: когда он нужен и когда подлежит возврату

Нередко в процессе заключения сделок стороны требуют гарантий того, что обязательства будут исполнены. В таких ситуациях пользуется популярностью механизм обеспечительного платежа. В договорах его называют по-разному — депозит, гарантийный или страховой платеж. Гарантом служат денежные средства или ценные бумаги.

В статье рассмотрим суть обеспечительного платежа по договору аренды, случаи взыскания и когда он подлежит возврату.

Обеспечительный платеж в договоре аренды

Обеспечительный платеж — элемент договора аренды недвижимого и движимого имущества. В договор включают информацию о сроках его возврата, проверках состояния арендуемого объекта, возможности удержания определенной суммы в качестве компенсации за нарушения.

Основные функции обеспечительного платежа:

1. Гарантия выполнения обязательств

Обеспечительный платеж по аренде служит своеобразной финансовой защитой для стороны, которая требует его. Он позволяет убедиться в стабильности и надежности второй стороны, снижает риски по неисполнению договоренностей.

2. Стимулирование выполнения обязательств

Обеспечительный платеж создает дополнительную мотивацию для стороны, которая его вносит, исполнять сделку в срок и надлежащим образом. В случае нарушения условий, плательщик рискует потерять эту сумму или актив.

3. Возмещение убытков при невыполнении условий

Если сторона, которая требует обеспечительный платеж, столкнется с невыполнением обязательств другой стороной, она может воспользоваться этой суммой для возмещения понесенных убытков или уплаты неустойки.

Возврат обеспечительного платежа

Возврат обеспечительного платежа по договору аренды происходит по согласованным сторонами условиям.

Если обязательства исполняются, то возвращается вся его сумма. Обычно это происходит после прекращения действия аренды.

Когда арендатор нарушает условия договора, у арендодателя появляется право удержать обеспечительный платеж в качестве компенсации полностью либо его часть, соразмерную понесенным убыткам.

Взыскание обеспечительного платежа

Могут возникнуть ситуации, когда арендатор добросовестно исполнил все обязательства и возвратил имущество в срок, а арендодатель отказывается возвращать депозит. В таком случае сначала нужно направить претензию, а затем подготовить иск, чтобы принудительно взыскать обеспечительный платеж.

Если обязательство по сделке связано с предпринимательской деятельностью, то есть сторонами договора являются компании или ИП, то обеспечительный платеж взыскивается в арбитражном суде. Необходимо подать исковое заявление, руководствуясь требованиями АПК РФ

Заключение

Обеспечительный платеж — инструмент, защищающий интересы арендодателя и гарантирующий серьезность арендатора. Стимулирует своевременное исполнение обязательств по договору и служит средством возмещения убытков. Важно знать, что условия его возврата стороны определяют в договоре, а в случае споров необходимо решать вопросы в суде.

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