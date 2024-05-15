Некоторые примеры защиты корпоративной собственности через банкротные механизмы

Предпринимательская деятельность сопряжена с огромным количеством рисков, которые могут привести к потере активов бизнеса. В каких случаях необходима защита корпоративной собственности?

Риски, которые могут привести к потере активов бизнеса:

Корпоративные споры. Конфликты между несколькими собственниками бизнеса часто приводят к тому, что компания или ее владельцы лишаются своей собственности. Рейдерские захваты. Недружественные поглощения — распространенный бизнес. Из-за несовершенства и противоречивости законодательства, беспечности руководителей и ошибок при создании юридических лиц компания рискует потерять недвижимость, акции и доли в уставном капитале в результате рейдерского захвата. Неисполнение обязательств контрагентами. Из-за недобросовестности контрагентов компания лишается того, на что рассчитывала: получения оплат, работ или услуг. Бракоразводные процессы собственников бизнеса. В результате бракоразводных процессов и раздела имущества супруг(а) получает долю в правах на акции / доли в уставном капитале второго супруга. Банкротство контрагентов. Если контрагент проходит процедуру несостоятельности, компания рискует не получить причитающиеся ей денежные средства. Банкротство самой корпорации. Накопившиеся обязательства приводят компанию к банкротству, в ходе которого как бизнес, так и его собственники могут потерять свои активы. Неправомерные действия сотрудников компании, третьих лиц и государственных органов. Угрозу для активов могут представлять незаконные действия сотрудников компании (хищения, сговор с конкурентами), иных лиц и органов власти.

Ниже приведем некоторые примеры банкротной практики, которые применялись с целью сохранения бизнеса и его активов.

Восстановление бизнеса считается одной из целей банкротства. Большинство людей представляют банкротство как просто распределение имущества должника между кредиторами. Однако стоит помнить, что в банкротном законодательстве, помимо ликвидационных процедур, также есть процедуры, направленные на реабилитацию, такие как внешнее управление и финансовое оздоровление. Кроме того, некоторые специалисты считают что мировое соглашение может успешно рассматриваться как процедура реабилитации, поскольку оно прекращает производство по делу о банкротстве и спасает должника от него.

В России обсуждается недостаточная эффективность существующих процедур реабилитации на практике. Это действительно так. По информации Судебного департамента при ВС РФ, в 2022 году процедура финансового оздоровления была применена в 11 случаях юридических лиц, внешнее управление — в 126 случаях, а конкурсное производство — в 8916 случаях.

Есть так же иные ресурсы для более широкого применения реабилитации. Первым из них является реабилитация через быструю продажу работающего бизнеса в рамках конкурсного производства. Данный способ позволяет сохранить рабочий коллектив, поддерживать связи с контрагентами, а также продолжать выплаты в бюджет.

Указанная процедура является полноценной реабилитацией, поскольку сохраняется экономический субъект, участвующий в хозяйственном обороте.

Для продажи действующего предприятия в рамках банкротства необходимо действовать быстро. Даже самый компетентный арбитражный управляющий не может управлять бизнесом так эффективно, как его владелец. Он, вероятнее всего, не будет инвестировать в его развитие. В этом случае его цели совпадают с интересами кредиторов: быстро продать имущество по максимально выгодной цене. Для этого требуется оперативно провести инвентаризацию и оценку имущества, оперативно определить условия продажи и выставить его на торги. Кроме того, важно как можно раньше начать представлять продаваемый бизнес и предоставить информацию о нем всем потенциальным покупателям.

Значимые кейсы

ОАО «Ивановский бройлер»

В рамках дела о банкротстве ОАО «Ивановский бройлер» конкурсный кредитор подал жалобу на действия конкурсного управляющего. Он был недоволен тем, что общество продолжает осуществлять хозяйственную деятельность. В октябре 2017 года суд установил, что конкурсный управляющий действовал в рамках закона, в интересах должника и его кредиторов. Такое решение было принято с учетом специфики деятельности предприятия — производства и продажи полуфабрикатов и готовой продукции из мяса птицы, которое предполагает организацию непрерывного цикла. Отказ от ведения производственной деятельности не обоснован экономически и может привести к неблагоприятным последствиям (массовому падежу поголовья птицы, возникновению эпизоотии, порче готовой продукции, отсутствию надлежащей эксплуатации опасных производственных объектов).

Кроме того, суд решил: продажа в рамках конкурсного производства функционирующего предприятия как объекта бизнеса экономически более целесообразна, чем продажа разрозненного имущества (№ А17-5064/2013).

Выборгская лесопромышленная корпорация

Выборгская лесопромышленная корпорация была признана банкротом, но с одобрения собрания кредиторов продолжила деятельность и оказывала услуги МФЦ Капитал.

Также, согласно стратегии банкротство, корпорацию планировалось продать как функционирующий бизнес.

ФНС решила, что с помощью данной схемы группа контролировавших процесс банкротства лиц причинила убытки должнику и его кредиторам. Налоговики попытались взыскать 663,9 млн рублей убытков с конкурсного управляющего и КДЛ.

Выводы ВС РФ: Контролирующие банкротство кредиторы должны возместить убытки за свои решения, причиняющие вред конкурсной массе. Ответственность за действия кредиторов наступает по правилам ГК РФ.

В случае если конкурсный управляющий действовал в сговоре с кредиторами, то он будет нести солидарную ответственность из совместного причинения вреда. Важно отметить, что стандарт доказывания совместного сговора — баланс вероятностей, т. е. достаточно косвенных доказательств.

В случае если принято решение о продолжении деятельности, то конкурсный управляющий должен заботиться о безубыточности. В противном случае управляющий может быть привлечен к ответственности (№ А56-45590/2015).

Другой кейс демонстрирует реструктуризацию в процессе внешнего управления

Рассмотрим процесс реструктуризации внешнего управления на примере машиностроительного завода с 6000 работниками. Акционер завода принимал решения, снижая цены на продукцию до 50% от себестоимости, что привело к увеличению убытков и сокращению производства.

Чем больше завод производил, тем больше было убытков. Возникла угроза ликвидации производства (а предприятие градообразующее), что привело бы к негативным социально-финансовым последствиям для населения и потере конкурентоспособности продукции.

Власти региона осознали, что безработица в таком масштабе нанесет удар по их рейтингу перед предстоящими выборами.

Бюджет инициировал процедуру банкротства, чтобы перестать исполнять указания акционера, администрация региона разработала стратегию реструктуризации с целью сохранения рабочих мест.

В администрации подумали и создали общую стратегию реструктуризации защиты бизнеса этого предприятия, основной целью которого было сохранение рабочих мест. Решили, что нынешний акционер им неинтересен, поэтому его интересами пренебрегли (в рамках процедуры банкротства).

Цель состояла в том, чтобы продать имущественный комплекс инвестору, который будет развивать его дальше. Особенность этого внешнего управления в том, что имущество перешло к другому собственнику.

Исходя из этого, был выбран вариант создать замещение активов должника, т. е. создание на базе имущества должника (причем внесение этого имущества в уставный капитал нового юридического лица). Получается, что в активе предприятия, которое находится в банкротстве, становится не имущество, а 100% акций, которые они потом продают.

Новый акционер, заинтересованный в развитии завода, был найден, и имущество завода было переоценено и внесено в уставный капитал нового юридического лица. Некоторые неценные части имущества остались у предприятия и были проданы в рамках конкурсного производства. Затем 100% акций были проданы на аукционе. Часть акций была передана в конкурсное производство, так как не удалось собрать достаточно средств для полной компенсации.

Эти кейсы ярко иллюстрирует ошибочность подхода к процедуре конкурсного производства исключительно как к ликвидационной стадии банкротства, целью которой является закрытие юрлица. Для некоторых юрлиц продолжение ведения производственной деятельности в конкурсе все-таки возможно.

И, как уже обозначалось выше, смена собственника при сохранении работающего предприятия — это и сохранение трудового коллектива, и поддержание экономических связей с контрагентами, и продолжение налоговых и иных выплат в бюджет.

Поэтому данные методы нужно активно внедрять и развивать, так как сохраняется как сам бизнес- субъект, вовлеченный в хозяйственный оборот, так и его корпоративные активы.

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