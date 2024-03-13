Правовая защита бренда и интеллектуальной собственности - приоритетный фактор деятельности любой компании, претендующей на узнаваемость и высокие позиции в сфере бизнеса. Бренд представляет собой совокупность наименования, образов и свойств, которые помогают формировать репутацию компании и определяют ее популярность.

В условиях современных реалий нередко происходит незаконное использование несколькими компаниями одного бренда, если владелец бизнеса своевременно не решил вопрос регистрации авторских прав. То есть, нельзя исключить реализацию продукции разными компаниями под единой маркой. Результат подобных действий - удар по репутации бизнеса и снижение доходов. Чтобы избежать этого, важно знать, что такое защита бренда и товарного знака, и как применить эти знания на практике.

Комплекс мероприятий по защите бренда

Вопрос о том, как защитить бренд, актуален для каждой компании, обладающей узнаваемой маркой и положительной репутацией на рынке. Правовая защита включает спектр мероприятий, каждое из которых направлено на предупреждение незаконного использования торговой марки компании:

Первый и самый важный этап - регистрация товарного знака и торговой марки в Роспатенте и документальное оформление авторского права.

При выявлении незаконного использования бренда или при выходе на рынок продукции со схожим товарным знаком требуется обратиться в Палату по патентным спорам, ФАС, прокуратуру, таможенную службу.

Досудебное урегулирование спора также применяется в случае незаконного использования бренда. Этот этап подразумевает ведение переговоров с компанией, применяющей торговую марку незаконно.

Следующий этап - обращение в суд для привлечения нарушителя к ответственности и наложении на него обязанности по устранению последствий действий неправомерного характера.

Правовая защита бренда

Правовая защита бренда - это комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность интеллектуальной собственности компании. Каждое из них требует подробного рассмотрения.

Регистрация бренда на территории РФ

Для регистрации бренда компании необходимо обращение в Роспатент. Так как бренд представляет собой совокупность ряда средств индивидуализации, в числе которых торговая марка, торговый знак и другое, каждое из них необходимо регистрировать отдельно. Алгоритм действий по регистрации бренда следующий:

составление письменного заявления согласно принятому приказом Роспатента №32 образцу;

подготовка перечня услуг, товаров, продукции, на которые будет распространяться бренд компании;

визуальное оформление товарного знака с последующим приложением к заявлению;

оплата госпошлины по каждому товарному знаку или торговой марке, составляющей бренд.

Продолжительность правовой защиты бренда составляет 10 лет, после истечения которых правообладателю потребуется подать заявление о продлении. Если речь идет о промышленных образцах, срок увеличивается до 20 лет. Стоит помнить, что неиспользование бренда в течение трех лет - основание для досрочного завершения правовой защиты.

Защита в административном порядке

Случаи незаконного использования торговой марки, визуального оформления или иных составляющих бренда широко распространены. Для защиты прав на интеллектуальную собственность компании возможно обращение в государственные органы:

Федеральная антимонопольная служба. Действует на основании заявлений правообладателей, выявляя правонарушителей и определяя меру наказания.

Палата по патентным спорам. Правомочия палаты допускают рассмотрение возражений на различные действия, связанные с процедурой регистрации бренда или товарного знака. К примеру, заявитель вправе опротестовать факт регистрации бренда, схожего с принадлежащим ему товарным знаком.

Для получения положительного решения при обращении в вышестоящие государственные органы рекомендуется грамотно обосновать правовую позицию и привести подробное описание выявленного правонарушения. Чтобы избежать вынесения отказа, стоит воспользоваться услугами опытного юриста в сфере защиты интеллектуальных прав.

Досудебное урегулирование спора

Досудебное урегулирование конфликтной ситуации обязательно до обращения в суд. Суть этапа заключается в том, чтобы провести переговоры с лицом, совершившим правонарушение, и убедить его в необходимости выплаты компенсации в сумме, которая позволит возместить убытки. Для документального подтверждения процедуры урегулирования спора стороны вправе заключить соглашение и заверить его у нотариуса. Если переговоры невозможны, стоит направить мотивированную претензию с требованием прекратить нарушения интеллектуальных прав и выплатить компенсацию в определенной сумме.

Защита бренда в судебном порядке

Защита бренда, товарного знака, интеллектуальной собственности в судебном порядке - наиболее эффективный способ. Он позволяет не только пресечь правонарушение, но также компенсировать убытки правообладателя в полном объеме и на законных основаниях. Для обращения в суд. заявителю потребуется составить исковое заявление и грамотно обосновать свою позицию.

Юридическая защита бренда и интеллектуальной собственности

Юридическая защита бренда - сложный, с правовой точки зрения, процесс, требующий высокого уровня компетенции и практического опыта. Специалисты юридической компании “Генезис” окажут необходимый спектр услуг, который обеспечит безопасность интеллектуальной собственности вашей компании. Мы предлагаем:

консультация, включающая анализ документов клиента и предоставление необходимой информации в рамках поставленного вопроса;

правовая защита бренда посредством регистрации авторского права на узнаваемые товарные знаки и бренды компании;

урегулирование конфликтной ситуации в досудебном порядке в случае выявления незаконного использования бренда компании;

подготовка искового заявления, сбор доказательной базы, представление интересов компании в суде.

Мы гарантируем надежную защиту авторских прав вашей компании благодаря глубоким познания в сфере действующего законодательства и опыту наших специалистов.

Телеграм-канал управляющего партнера.