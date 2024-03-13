Как передается по наследству интеллектуальная собственность

Согласно закону наследственная масса включает не только имущество, но и права на интеллектуальную собственность. Специальные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу наследования объектов, созданных в результате интеллектуального труда, не предусмотрены законодательством.

В данном случае применяется общая практика. Но следует учитывать, что процедура наследования интеллектуальной собственности имеет ряд особенностей.

Что передается по наследству

По закону в качестве объекта наследования могут выступать результаты умственного труда следующих категорий:

Авторские произведения в сферах науки, искусства, права собственности на которые не требуют регистрации и возникают непосредственно при их создании.

Объекты смежного права: исполнение музыкальных и других авторских произведений, фонограммы.

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Средства идентификации: бренды, товарные знаки, коммерческие обозначения, которые допустимо зарегистрировать в Роспатенте.

Наследование интеллектуальной собственности подразумевает важный нюанс: в объекты гражданского оборота могут быть включены исключительно права на результаты умственного труда, но не материальные ресурсы, отнести к числу которых можно, например, носители с аудиозаписями, книжные тома и другое.

Особенности передачи в наследство интеллектуальной собственности

Наследование интеллектуальной собственности характеризует ряд ключевых моментов. В числе наиболее важных:

Существует два варианта наследования результатов интеллектуальной деятельности: согласно составленному владельцем интеллектуальной собственности завещанию или согласно порядку очередности.

Датой открытия наследства принято считать день смерти правообладателя объекта, созданного интеллектуальным трудом, или дату вступления в законную силу решения суда о признании наследодателя безвестно пропавшим.

Равно как и в общей практике наследования, граждане вправе принять результат интеллектуальной деятельности, как наследство, не ранее, чем через шесть месяцев с момента его открытия. Но есть некоторые нюансы: государство защищает права наследополучателей на объекты интеллектуальной собственности на протяжении установленного законом срока, после истечения которого они приобретают статус народного достояния. Сроки зависят от вида объекта и могут составлять от 5 до 70 лет.

Способы получения в наследство интеллектуальных прав

В зависимости от ситуации, граждане могут вступить в права по наследованию несколькими способами:

оформление прав нотариально по завещанию умершего правообладателя или в соответствии с решением суда о признании его безвестно пропавшим;

заключение мирового соглашение в досудебном порядке в случае наличия нескольких наследников и спора относительно прав на интеллектуальную собственность;

вынесение судебного решения о признании за наследником прав собственности на объект интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что наследование прав интеллектуальной собственности - сложная и запутанная сфера, так как затрагивает объекты нематериального характера. Профессиональные юристы Юридической компании “Генезис” помогут урегулировать возникшие споры и конфликтные ситуации и ответят на все ваши вопросы.

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