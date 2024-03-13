Оспаривание сделок при банкротстве: основания, сроки, последствия

В статье рассмотрим: как проходит процесс оспаривания недействительных сделок, какие основания для этого существуют и какие сроки необходимо соблюдать.

Процедура банкротства часто требует оспаривания сделок, чтобы вернуть активы, выведенные должником, и обеспечить удовлетворение требований кредиторов. Это важный инструмент для восстановления справедливости и защиты прав заинтересованных сторон. Оспорить сделки могут конкурсный или внешний управляющий, представитель собрания кредиторов и конкурсный кредитор.

Основания для оспаривания сделок

В банкротстве сделки оспариваются по основаниям, определенным в ст. 61.2 и ст. 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — Закон о банкротстве). Выделяются 2 вида оспоримых сделок – подозрительные и с предпочтением.

Подозрительные сделки – соглашения с неравноценным встречным предоставлением, в результате чего уменьшается объем конкурсной массы. Это договоры дарения, купли-продажи, обмена, соглашения о разделе имущества, брачный договор и прочее.

Сделки с предпочтением – соглашения, которые совершаются с целью причинения вреда кредиторам Они могут быть оспорены, если доказать, что приобретатель осведомлен о такой цели. Закон устанавливает презумпцию заинтересованности, упрощающую процесс доказывания.

Сроки и процедура

Срок для оспаривания сделок при банкротстве составляет 1 год с того момента, когда управляющий узнал или должен был узнать о нарушенных правах кредиторов. Если сменилось несколько управляющих, то срок исковой давности начинает течь с того момента, когда первоначальный управляющий узнал или имел возможность узнать о нарушении прав.

Процедура включает несколько этапов:

Анализ сделок

Сделки должника перед процедурой банкротства, анализируются, чтобы выявить оспоримые.

Подача заявления в суд

При обнаружении неправомерных сделок подается заявление об их оспаривании в суд.

Судебное разбирательство

На основании представленных доказательств суд выносит решение о признании сделки недействительной.

Последствия оспаривания сделок

При успешном оспаривании сделок имущество возвращается в конкурсную массу. Если такой возврат невозможен, приобретатель возмещает реальную стоимость имущества на момент приобретения и неосновательное обогащение за пользование имуществом. Это позволяет восстановить справедливость и обеспечить покрытие требований кредиторов.

А бывший собственник, сделку с которым оспорили, также становится кредитором и включается в реестр требований.

Заключение

Оспаривание сделок в процедуре банкротства – сложный, но необходимый процесс для защиты интересов кредиторов и восстановления справедливости. Процедура требует внимательного анализа, сбора доказательств и подготовки заявления об оспаривании сделки. Важно соблюдать сроки исковой давности и учитывать основания для оспаривания сделок при банкротстве. В результате можно вернуть активы и обеспечить более справедливое распределение между кредиторами имущества, принадлежащего должнику.

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