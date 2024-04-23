₽ Заказать рекламу
Полезные Сервисы

Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта

Есть здесь SEO-специалисты? Мы сделали для вас подборку из 11 бесплатных инструментов для SEO-анализа по продвижению сайта. Новичок вы или нет — неважно, эти сервисы помогут оптимизировать работу и сэкономить время.
12 2
Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта

Для начала разберемся, какие задачи стоят перед SEO-специалистом. SEO-оптимизатор — тот, кто занимается проверкой на соответствие требованиям поисковых систем и следит за результатами выдачи поисковых систем по определенным запросам. Это аналитическая работа, которая требует отчетности и данных. Для общего понимания собрали список некоторых обязанностей: 

  • Анализ сайта — поиск ошибок / проблем

  • Составление семантического ядра — поиск слов / словосочетаний, которые характеризуют продукт / услугу / сферу деятельности для оптимизации работы

  • Мониторинг позиций — контроль оценки результатов работы над сайтом и поиска проблемных посадочных страниц

  • Анализ поисковых запросов — анализ эффективности запросов и др.

Обращаем внимание, что это лишь часть работы. Самое важное, что нужно из этого вынести, — без инструментов провести полноценный SEO-анализ не получится. А теперь пройдемся по списку.

Google Analytics

Бесплатный инструмент Google Analytics поможет оптимизировать страницы сайта, собрать трафик, проанализировать поведение пользователей на сайте и установить, какие страницы сейчас популярны, сколько времени человек проводит на сайте, какой процент отказов и так далее.

Google Analytics Annotations

Это расширение. Устанавливает связь между просадкой / ростом в трафике и обновлениями Google.

Яндекс.Метрика

Можно отслеживать источники трафика, рост / просадки трафика, оценивать эффективность онлайн / офлайн рекламы, выгружать отчеты и проводить аналитический анализ по поведенческим факторам (процент отказов, глубина просмотра страницы, время на сайте) и конверсиям. Кроме того, сервис предоставляет информацию о ваших посетителях: возраст, интересы, географию, устройства, с которых они просматривают страницу.

Google Search Console

Для отслеживания позиции вашего сайта в Google Поиске: позволяет оценить рейтинг сайта, количество переходов на него из Google, устранить ошибки (сервис даже предложит рекомендации), связанные с удобством просмотра сайта. 

Яндекс.Вебмастер

Подойдет для технического аудита сайта и анализа поисковых запросов: отслеживает запросы, по которым сайт показывается в поиске, предоставляет анализ входящих ссылок и другое. Также можно проконтролировать, как меняются показы, количество, CTR сниппетов и другие показатели. Включает в себя инструмент для проверки файла robots.txt.

Google Tag Manager

С помощью сервиса можно размещать коды счетчиков или отслеживания конверсий на сайте. Еще можно развертывать теги, в том числе для Google Рекламы, Google Аналитики и Floodlight

Подбор слов Яндекса (Wordstat)

Поможет подобрать ключевые слова для контекстной / поисковой рекламы, проанализировать поисковый спрос по регионам и получить сведения об истории количества запросов за конкретный период (по неделям / месяцам).

 Link explorer

Сейчас считается самым точным индексом ссылок (в 20 раз больше, чем индекс OSE). Сейчас содержит около 5 триллионов URL. Из плюсов: показатели DA / PA отслеживаются регулярно, также есть обновленный SpamScore, который оценивается от 0 до 100 %. Есть платная и бесплатная версия. Бесплатная предлагает 10 запросов и 50 строк данных в запросе в 1 месяц.

•  SiteAnalyzer

Подойдет для технического аудита сайта: сканирование сайтов и проверка их основных технических и SEO-параметров на ошибки (битые ссылки, редикты и многое другое).

•  Пиксель тулс

Для мониторинга позиций в Google и Яндекс: можно контролировать качество оптимизации, диагностировать наличие пост-фильтров поисковых систем и анализировать результаты. 

•  Google PageSpeed 

Поможет оптимизировать работу сайта: анализирует контент веб-страницы, дает оценку скорости сайта и советует, как ускорить загрузку страницы. 

Самое главное для SEO-специалиста — качество и скорость выполнения задач. Мы собрали все самые необходимые бесплатные инструменты для оптимизации работы сайта. Это как раз тот случай, когда не нужно переплачивать, чтобы провести SEO-анализ для общего понимания дел. Если же речь идет о более глубоком анализе, то придется платить. О фишках платных сервисов и их функционале расскажем в дальнейшем.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

12 2

Начать дискуссию

Информационные технологии

РЖД объявили о запуске нового мобильного суперприложения: что оно дает

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.

6
329

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Законодатели взялись за трудовые права работников маркетплейсов

Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.

4
322
Lexintel
Прием на работу иностранца

Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 

Оформление иностранного работника из визовой страны — достаточно трудоемкий процесс. Любое упущение может обернуться для компании штрафом до 1 млн руб. за одного человека. Расскажем, как нанять персонал из дальнего зарубежья и избежать самых распространенных ошибок. 

Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 
741

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Полезные Сервисы

Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта

Есть здесь SEO-специалисты? Мы сделали для вас подборку из 11 бесплатных инструментов для SEO-анализа по продвижению сайта. Новичок вы или нет — неважно, эти сервисы помогут оптимизировать работу и сэкономить время.

Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта
12
Банки

Европа вынуждает крупный банк быстрее свернуть бизнес в России

Raiffeisen Bank International ждет требования от ЕЦБ ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

2
315
Бухгалтеры

Акция ко Дню главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!

21 апреля — День главного бухгалтера. Мы поздравляем коллег и делаем скидку на онлайн-курсы, которые помогут вам продолжать профессиональное развитие! До 22 апреля включительно онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!

191

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банкротство

Долги банкротов побили антирекорд

За 2023 год суд признал порядка 7,3 тысяч компаний несостоятельными. Их задолженность достигла 3,98 трлн рублей.

246
УК РФ

Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда

МВД в рамках выполнения поручений правительства разработало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

120

Роспотребнадзор разъяснил, что считается вынужденным отказом пассажира от полета и тогда вернут деньги

В связи с периодическими сообщениями о задержках или отменах авиарейсов авиаперевозчиками Роспотребнадзор без привязки к причинам таких задержек и отмен обратил внимание на ряд моментов.

109
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился восьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента
69
Александр Титов
Интернет и IT

Статистика Яндекса помогла оспорить упущенную выгоду

Между организацией и индивидуальным предпринимателем был заключен договор франшизы, в рамках которого ИП получил право использования товарного знака в целях открытия бутиков для реализации косметической продукции.

60
Екатерина Макаренко
Госзакупки

О госзакупках простым языком

Сегодня, как и было обещано, хочу поделиться с вами обновлениями в системе государственных закупок.

172

Разборы законов

1 260
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УК РФ

МВД хочет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования

Силовые структуры смогут приостанавливать такие переводы на 10 дней.

264
Банки

Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег

Министерство внутренних дел разработало проект соответствующего федерального закона.

1
286
Банки

Киргизский Finca Bank приостановит зачисление переводов из «Сбера» и «Тинькофф»

Ограничения начнут действовать в мае.

1
266
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

⚡️Меняем тарифы на «Клерке». Успейте подключить безлимитные консультации

У нас молния. С понедельника на «Клерке» произойдут изменения. Тарифов с безлимитными консультациями больше не будет. Хотите безлимит? Подключайте тариф на год или на полтора прямо сейчас.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
134
Самозанятые

👵 Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы. Но не обязаны, уточняет наш эксперт

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

243
Экономика России

Официально: сколько в России ресторанов, кафе и баров

Росстат привел статистику за 2023 год по местам общепита.

105

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

Налоговая подсмотрит за вами через камеры, если понадобится. 🎥«Ночной бухгалтер» № 1668

Улыбнитесь, вас скрывает скрытая камера! А может и не скрытая, а просто камера наблюдения на улице. Корреспондент «Клерка» узнала о любопытном способе налоговиков проверять ваш бизнес.

Иллюстрация: создана при помощи ИИ playground.com / Елена Балаклицкая
271

Интересные материалы

Жилищное законодательство

КС РФ: иногда УК должна продолжать управление домом и после прекращения договора

Конституционный Суд уточнил порядок прекращения обязательств компании (УК) по управлению многоквартирным домом.

91