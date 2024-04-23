Топ-11 инструментов для SEO-анализа сайта

Есть здесь SEO-специалисты? Мы сделали для вас подборку из 11 бесплатных инструментов для SEO-анализа по продвижению сайта. Новичок вы или нет — неважно, эти сервисы помогут оптимизировать работу и сэкономить время.

Для начала разберемся, какие задачи стоят перед SEO-специалистом. SEO-оптимизатор — тот, кто занимается проверкой на соответствие требованиям поисковых систем и следит за результатами выдачи поисковых систем по определенным запросам. Это аналитическая работа, которая требует отчетности и данных. Для общего понимания собрали список некоторых обязанностей:

Анализ сайта — поиск ошибок / проблем

Составление семантического ядра — поиск слов / словосочетаний, которые характеризуют продукт / услугу / сферу деятельности для оптимизации работы

Мониторинг позиций — контроль оценки результатов работы над сайтом и поиска проблемных посадочных страниц

Анализ поисковых запросов — анализ эффективности запросов и др.

Обращаем внимание, что это лишь часть работы. Самое важное, что нужно из этого вынести, — без инструментов провести полноценный SEO-анализ не получится. А теперь пройдемся по списку.

Бесплатный инструмент Google Analytics поможет оптимизировать страницы сайта, собрать трафик, проанализировать поведение пользователей на сайте и установить, какие страницы сейчас популярны, сколько времени человек проводит на сайте, какой процент отказов и так далее.

Это расширение. Устанавливает связь между просадкой / ростом в трафике и обновлениями Google.

Можно отслеживать источники трафика, рост / просадки трафика, оценивать эффективность онлайн / офлайн рекламы, выгружать отчеты и проводить аналитический анализ по поведенческим факторам (процент отказов, глубина просмотра страницы, время на сайте) и конверсиям. Кроме того, сервис предоставляет информацию о ваших посетителях: возраст, интересы, географию, устройства, с которых они просматривают страницу.

Для отслеживания позиции вашего сайта в Google Поиске: позволяет оценить рейтинг сайта, количество переходов на него из Google, устранить ошибки (сервис даже предложит рекомендации), связанные с удобством просмотра сайта.

Подойдет для технического аудита сайта и анализа поисковых запросов: отслеживает запросы, по которым сайт показывается в поиске, предоставляет анализ входящих ссылок и другое. Также можно проконтролировать, как меняются показы, количество, CTR сниппетов и другие показатели. Включает в себя инструмент для проверки файла robots.txt.

С помощью сервиса можно размещать коды счетчиков или отслеживания конверсий на сайте. Еще можно развертывать теги, в том числе для Google Рекламы, Google Аналитики и Floodlight.

Поможет подобрать ключевые слова для контекстной / поисковой рекламы, проанализировать поисковый спрос по регионам и получить сведения об истории количества запросов за конкретный период (по неделям / месяцам).

Сейчас считается самым точным индексом ссылок (в 20 раз больше, чем индекс OSE). Сейчас содержит около 5 триллионов URL. Из плюсов: показатели DA / PA отслеживаются регулярно, также есть обновленный SpamScore, который оценивается от 0 до 100 %. Есть платная и бесплатная версия. Бесплатная предлагает 10 запросов и 50 строк данных в запросе в 1 месяц.

Подойдет для технического аудита сайта: сканирование сайтов и проверка их основных технических и SEO-параметров на ошибки (битые ссылки, редикты и многое другое).

Для мониторинга позиций в Google и Яндекс: можно контролировать качество оптимизации, диагностировать наличие пост-фильтров поисковых систем и анализировать результаты.

Поможет оптимизировать работу сайта: анализирует контент веб-страницы, дает оценку скорости сайта и советует, как ускорить загрузку страницы.

Самое главное для SEO-специалиста — качество и скорость выполнения задач. Мы собрали все самые необходимые бесплатные инструменты для оптимизации работы сайта. Это как раз тот случай, когда не нужно переплачивать, чтобы провести SEO-анализ для общего понимания дел. Если же речь идет о более глубоком анализе, то придется платить. О фишках платных сервисов и их функционале расскажем в дальнейшем.