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Практический гайд по применению нейросети ChatGPT в работе маркетолога

В этом материале расскажем как превратить нейросеть в незаменимого помощника (да, это возможно), который возьмет часть вашей работы на себя.

Каждый день маркетологи вынуждены креативить — придумывать стратегии продвижения рекламных кампаний, писать цепляющие слоганы и тексты, баннеры и контент-планы. Порою это утомительно — для каждого заказчика нужен свой уникальный подход, цепляющие фишки. Нейросеть, берет на себя часть нагрузки маркетолога, помогает сэкономить на рекламном бюджете и времени.

Источник: Изображение сгенерированное нейросетью Stable Diffusion

Что такое нейросеть и для чего ее используют

Нейросеть — это программа, работающая по алгоритму, схожему с принципом действия человеческого мозга. Она умеет самообучаться на данных и примерах. Нейросеть, как и человек, постоянно учится, обрабатывая все новую и новую информацию, с каждым разом выдает более релевантные ответы. Например, если показать ей сотни тысяч изображений попугаев, она научится отличать их от других изображений, не важно в какой они позе, месте или любых других условиях.

Кроме генерации и распознавания изображений по запросам (нейросети MidJourney, Kandinsky 2.2), такие программы способны писать и переводить тексты, имитировать человеческий диалог (ChatGPT, YandexGPT). Еще, при помощи нейросетей, можно создавать короткие анимированные ролики (Runway ML Gen-2, Путь). И это далеко не полный список сервисов и возможностей искусственного интеллекта.

Нейросети в маркетинге

Возможности нейросетей не могли остаться невостребованными, поэтому маркетологи начали активно использовать искусственный интеллект в своей работе.

По статистике сервиса «ЮKassa», 72% представителей бизнеса используют нейросети. Это помогает сэкономить на услугах многих специалистов, а также ускоряет рабочий процесс. Но совсем заменить человека нейросети пока не способны.

Сейчас это инструмент-помощник, выполняющий простые и рутинные задачи на неплохом уровне, вместо копирайтеров, контент менеджеров, дизайнеров и других специалистов.

Нейросети умеют делать исследования и собирать информацию о ЦА, создают различного рода контент.

ИИ собирает информацию о целевой аудитории

Нейросеть собирает и анализирует большие массивы данных в интернете и на основе результатов может создавать портрет ЦА. Зная своего клиента, можно креативить контент направленный на своего пользователя, что увеличивает спрос и продажи. Например, маркетплейсы с помощью ИИ собирают характеристики своих покупателей: возраст, мотивы, геолокация, пол и тд.

Нейросеть помогает создать контент

Для этого маркетологу нужно дать нейросети максимально детальное описание своей идеи, либо сделать запрос и ИИ сам предложит варианты контента. Останется только допилить и адаптировать этот план под свои потребности. Далее при помощи запросов в чат-боте ChatGPT можно сгенерировать текст, описание карточки товара, идеи для нейминга или слоганы для рекламных баннеров, заголовки и CTA.

Ниже на примерах покажем как правильно формулировать запросы, чтобы нейросеть выдавала полезный ответ.

Как ставить промты нейросети так, чтобы она приносила пользу

Если ваши запросы в ChatGPT будут состоять из простых и односложных предложений, то и ответы ИИ будут банальные и абстрактные. Используете эти советы, чтобы ответы ИИ был максимально полезными:

  • расскажите в деталях, какой результат вы ждете и как вы его примените. Чем четче нейросеть понимает, что вы от нее хотите, каким вы видите результат, тем точнее получается итоговый ответ. Ставьте задачу как можно точнее. Например: «улучши расшифровку текста, разбей его на абзацы, чтобы текст легко читался»;

  • дайте чат-боту больше подробностей, деталей и исходных данных. Например, расскажите о том, каким вы видите своего идеального клиента, какие у вас финансовые или технические ожидания и ограничения;

  • если вам нужен конкретный формат ответа, напишите об этом сети. Например, вместо «Дай мне информацию о городе Москва», напишите «Опиши мне город Москва глазами приезжих студентов, живущих в общежитии».

  • когда формулируйте промт, не забываете придерживаться структуры. Любой промт должен состоять из описания задачи, контекста, примеров, пояснения чат-боту какая у него роль, выбор формата подачи информации (текст, таблица, код и т.д.) и tone-of-voice. Причем важна именно такая последовательность.

  • когда формируете промпт, применяйте техники, которые я опишу в следующем разделе. Не формируйте запрос: напиши 5 креативов для рекламы массажной подушки. Ответ сети будет полезнее, если в запросе вы укажите: напиши 5 идей для рекламных креативов для продвижения инновационной массажной подушки по методу 6 шляп для создания идей.

Скриншот из ChatGPT / Пример запроса к чат-боту ChatGPT: чем точнее вы обоснуете задачу для ИИ, тем полезней и креативней вы получите ответ

Далее расскажем про техники создания рекламного контента при помощи чат-бота ChatGPT.

4 способа создания контента при помощи ChatGPT

В сети описаны множество разных техник для создания оригинальных рекламных креативов. Я расскажу о четырех известных методах: «Пять почему», «Шесть шляп мышления», «SCAMPER» и «Метод мозгового штурма».

Техника 1. «Пять почему»

Задача этой техники найти первопричину при помощи повторения одного и того же вопроса «почему?». Причем каждый следующий вопрос задается на ответ на предыдущий.

Пример создания креативов по технике «Пять почему» в ChatGPT:

Техника 2. «Шесть шляп мышления»

Эту технику придумал психолог Эдвард де Боно. Смысл этой техники в нестандартной оценке какой-то ситуации и креативе идей в игровой форме. Каждая шляпа показывает одно из направлений мышления: позитивное, критическое, аналитическое, творческое, стратегическое и эмоциональное. Для поиска выхода, нужно по очереди надевать одну шляпу, то есть применять один из вышеперечисленных способов мыслить.

Далее пример, как чат-бот разработал идею для продвижения продукта по технике «Шесть шляп мышления».

Сначала нейросеть изучает методологию:

Пример создания креативов по технике «Шесть шляп мышления» в ChatGPT:

Техника 3. «SCAMPER»

В переводе с английского SCAMPER значит пробежка. Суть метода в том, чтобы быстро оценить проблему в задаче и найти путь для решения ответив на короткие вопросы. Каждая буква слова SCAMPER означает отдельный метод: substitute — замена, combine — комбинирование, adapt — адаптация и т.д.

Здесь показываем, как сеть разработала рекламную идею для продвижения продукта по технике «SCAMPER».

Пример создания креативов по технике «SCAMPER» в ChatGPT:

Техника 4. «Метод мозгового штурма»

Суть метода в том, чтобы придумать как можно больше любых вариантов и выбрать из них несколько подходящих, которые можно применить на практике. Как правило, подходящие это 10-15% из всего придуманного.

Пример создания креативов по технике «Метод мозгового штурма» в ChatGPT:

Немного о будущем профессии маркетолог

Как видите, нейросеть легко справляется с поставленными задачами. Если у вас небольшая компания, то достаточно нанять одного маркетолога, обученного делать четкие и правильные промты, оценивать качество ответов ИИ и, при необходимости, дорабатывать их. На многие задачи отдельный копирайтер уже не понадобится.

Второй важный нюанс — войти в профессию маркетолога будет сложнее. Начинающему маркетологу сложно соревноваться с ИИ в сочинении офферов, продающих текстов и е-мейл рассылок и делать анализ продаж. Все это ChatGPT делает за несколько секунд. Поэтому компании будут стремиться брать уже опытных специалистов сеньоров. Но крутым преимуществом для специалиста будет умение обучать языковую модель под потребности конкретного бизнеса.

В качестве примера помощника маркетологу мы выбрали ChatGPT. Эта нейросеть самая продвинутая на сегодня. Умеет имитировать полноценный диалог с человеком, отвечать на вопросы, планировать, соблюдать контекст выбранной задачи и писать тексты на любые темы. Но из-за большой популярности этого чат-бота, его серверы часто перегружены, а сам ChatGPT официально не доступен в России. (ПЫ-СЫ: можно юзать с впн, кто еще не пробовал)

На рынке большой выбор аналогичных нейросетей со своими фишками. Например, Chatsonic помимо текстов умеет генерировать изображения и поддерживает голосовые команды. Отечественная нейросеть от Яндекса Yandex GPT, умеет отвечать на вопросы голосом помощницы «Алисы» и превращать лонгриды размером до 30 тысяч символов в краткие тезисные заметки. А бот Gemini интегрирован в поисковую систему Google и другие продукты компании, знает 20 языков программирования, но пока недоступен в России.

Заключение

Нейросети и ChatGPT, как их представитель — эффективный маркетинговый инструмент, но пока он не совершенен и развивается. Он не способен на 100% заменить человека, но может здорово облегчить ему жизнь и освободить полезное время. При помощи ИИ можно придумывать названия продуктов, креативить рекламные кампании, писать описания и тексты, сценарии для роликов и создавать контент-планы. За ИИ будущее и тот, кто сумеет вовремя освоить нейросети, прокачает ценный профессиональный скилл и получит преимущество над конкурентами.

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