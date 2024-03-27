Владимир Мазур
Ведение бизнеса

Welcome-box и другие подарки. Как создать корпоративную культуру компании, используя мерч

Корпоративная культура — это непрерывный процесс формирования ценностей и правил внутри компании. Она является одним из ключевых элементов успешного бизнеса. Использование мерча в качестве инструмента для создания и поддержания корпоративной культуры становится все более популярным среди организаций.
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По данным опроса, проведенного с помощью онлайн-панели «Анкетолог», более чем у половины россиян (56%) есть вещи с корпоративной символикой различных компаний. 

43% опрошенных хотя бы однажды интересовались брендом, увидев его продукцию у сотрудника в корпоративной одежде. 19% используют мерч, так как поддерживают деятельность бренда, 13% — поскольку разделяют его ценности, а 7% — потому что хотят чувствовать себя причастным к его делу.

Стоит отметить, более половины респондентов (56%) в той или иной мере ощущают приобщенность к компании, мерч которой используют. 

Давайте рассмотрим, как использование мерча может способствовать формированию и укреплению корпоративной культуры в компании.

Welcome-box

Брендированный welcome-box традиционно дарят новым сотрудникам. Он облегчает процесс адаптации, помогает новичкам быстрее влиться в коллектив и стать его частью.

Приветственные наборы полностью соответствуют своей цели — адаптировать сотрудника на новом рабочем месте, предоставляя краткую информацию о компании, ее истории, ценностях, традициях, внутренних правилах и регламентах.

В такой подарочный комплект можно включить информационные материалы о компании, ее корпоративной культуре и внутренних правилах, а также полезные предметы — например, кружку, ежедневник, портативный аккумулятор, которые упакованы в красивую фирменную коробку или шоппер.

Что входит в welcome-box и как это помогает сотруднику:

  • Power bank с логотипом поможет новому сотруднику оставаться на связи и будет напоминать о компании даже во время отпуска.

  • Кружки в корпоративных цветах не только улучшают настроение, но и способствуют объединению коллег за чашкой кофе.

  • Ежедневники и канцелярские принадлежности с логотипом создадут чувство причастности к команде, помогут настроиться на рабочий лад и грамотное планирование дел. Кроме того, в ежедневник можно добавить страницы с описанием традиций и регламентов компании, что поможет новому сотруднику избежать неловких ситуаций и придаст уверенности в новых для него обстоятельствах.

  • Шоппер будет полезным аксессуаром в повседневной жизни и поможет внедрить полезные экологические привычки, что также может соответствовать ESG-принципам, входящим в корпоративную культуру компании.

Подарки за достижения в работе

Для выражения благодарности работнику в компаниях часто используют корпоративные поощрительные подарки. Получив такой подарок, человек, чьи достижения были отмечены не только финансовой премией, почувствует себя более ценным для работодателя. Это способствует возникновению у него лояльности и доверия к компании.

Электроника и техника с логотипом компании порадуют практически любого сотрудника. Абонемент в фитнес-центр и брендированная бутылка для воды помогут сотрудникам поддерживать здоровый образ жизни, за что они будут признательны компании. Полезные брендированные гаджеты или бизнес-рюкзак также станут прекрасными подарками, мотивирующими и упрощающими работу.

Поощрительные подарки могут показать сотрудникам, насколько важно постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, что в свою очередь приведет к повышению интереса к личному развитию и профессиональному росту. Такой подход делает труд более эффективным, что, в конечном итоге, способствует развитию компании и увеличению прибыли.

Памятные подарки 

Когда сотрудники покидают компанию по причине ухода на пенсию, увольнения или отпуска по уходу за ребенком, замечательной практикой станет вручение подарка на память. Это становится хорошей и доброй традицией, оставляющей бывшему коллеге приятные воспоминания о времени в компании. Для руководства это также способ выразить благодарность за вклад в развитие организации.

Желательно, чтобы такой подарок был как можно более полезным и красивым, например, качественная термокружка, деревянная менажница, стильный походный рюкзак или уютный плед. Эти вещи будут не только дорогими памятными подарками, но и ежедневно будут напоминать о времени, проведенном вместе с коллегами.

Каким должен быть мерч?

По данным того же опроса, согласно мнению большинства (65%) брендированные вещи должны быть качественно изготовлены. 58% думают, что они должны быть практичными и удобными в использовании, 54% — состоять из качественных материалов.

Вместе с тем, 80% респондентов отметили, что на их желание приобрести брендированные товары может повлиять репутация компании.

Какой мерч чаще всего заказывают?

При анализе рынка сувенирной продукции выделяются некоторые категории корпоративной продукции, которые пользуются особой популярностью среди заказчиков:

  1. Ежедневники: многофункциональные и стильные ежедневники всегда востребованы как корпоративные подарки или сувениры. Они помогают организовать рабочий и личный план, каждый день напоминая о компании.

  2. Рюкзаки и сумки: эти предметы аксессуаров являются удобными и практичными подарками. Они могут быть использованы для личных вещей, ноутбуков или документов, что делает их не только элементом корпоративной культуры, но еще и полезным подарком.

  3. Термокружки и термосы: популярны среди тех, кто ценит горячие напитки в дороге или на работе. Они отлично подходят как бизнес-подарки и позволяют использовать их в повседневной жизни.

  4. Электроника: гаджеты и аксессуары, такие как зарядные устройства, наушники, USB-флешки, также популярны среди заказчиков. Эти приятные и полезные подарки вызывают уважение и радость у получателей.

  5. Одежда и текстиль: Брендированная одежда, шарфы, кепки или пледы – всегда хороший выбор для корпоративных подарков. Они не только укрепляют бренд в глазах клиентов, но и создают ощущение командного духа среди сотрудников.

Мерч, как один из важных инструментов для формирования бренда и корпоративной культуры, остается актуальным инструментом в современном бизнесе. Компании всё чаще осознают, что мерч со смыслом имеет гораздо больший эффект, чем обычные рекламные товары. Уникальный дизайн, сочетание практичности и качества делают такую продукцию не просто вещью, а важным атрибутом принадлежности к определенной организации.

Тщательно подобранные корпоративные подарки могут не только укрепить взаимоотношения с партнерами и клиентами, но и стимулировать повышение лояльности среди сотрудников.

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