Переход на УСН 1%: выгоды и подводные камни, о которых не расскажут

1. Польза УСН 1%
Переход на УСН под 1% может стать ключом к существенной экономии средств и упрощению бухгалтерского учета. Это особенно актуально для малого бизнеса, но следует помнить, что существует и другая сторона медали.
2. Подводные камни
Временная прописка: Многие посредники, предоставляющие услуги по переходу на УСН 1%, могут предложить временную прописку. Однако, использование фиктивной регистрации может привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовную ответственность.
Недвижимость в СНТ: Остерегайтесь предложений о приобретении недвижимости в СНТ. Такие объекты не соответствуют требованиям для применения УСН и могут стать причиной проблем с налоговой инспекцией.
Дома «на бумаге»: Некоторые предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда им предлагают дома, которые существуют только на бумаге. Это может означать, что фактически дома уже снесены, что создает риск для вашего бизнеса.
3. Как избежать проблем
Проверка юридической компетентности: Прежде чем выбрать посредника, убедитесь в его компетентности и репутации. Проведите тщательный анализ отзывов и исследуйте опыт предоставления услуг.
Консультация с профессионалами: Обратитесь к опытным налоговым консультантам и юристам, чтобы получить подробную информацию о переходе на УСН 1% и избежать нежелательных ситуаций.
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