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Ирина Невзорова
Авторское право

Снижение компенсации за нарушение исключительных прав

Компенсация за нарушение авторских прав — это санкция, которая носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности — превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 № С01-1234/2019 по делу № А69-3035/2018).

 На практике встречается множество решений с необоснованно завышенными компенсациями и не обоснованно заниженными.

Такой не последовательный подход вызван тем, что институт компенсации за нарушение авторских прав стал достаточно стихийно развиваться и толкование самого по себе понятия компенсации тоже разнилось в понимании законодателя.

 Мы придерживаемся того, что компенсация — это штрафная санкция. Как и любая штрафная санкция — ее задача наказать нарушителя и предотвратить новое нарушение.

Какие есть основания для снижения компенсации?

Исходя из практики, основаниями для снижения выступают следующие обстоятельства (правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П и от 24.07.2020 № 40-П, а также правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10):

  • срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

  • наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно и т.п.);

  • вероятные имущественные потери правообладателя;

  • являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости;

  • финансовое положение нарушителя;

  • совершение нарушения впервые;

 Важно, чтобы эти обстоятельства были в совокупности и ответчиком (его представителем) было заявлено в суде о снижении компенсации.

На практике также имеет различия статус нарушителя - юридическое лицо или физическое лицо/индивидуальный предприниматель

Если нарушителем является физическое лицо/ индивидуальный предприниматель  

Если нарушителем является юридическое лицо

Примеры нашей практики:

  1. Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.02.2024 по делу А56-124282/2022.

К нам обратился индивидуальный предприниматель, он выступал Ответчиком в деле о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, рассчитанной из двукратной стоимости товаров.

Суд снизил до однократной стоимости товара, исходя из:

  1. финансового положения предпринимателя;

  2. совершения нарушения впервые;

  3. своевременное удаление нарушения.

В данном деле нам удалось обратить внимание суда на совокупность обстоятельств, свидетельствующих о снижении размере компенсации - обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, наличие и степень вины нарушителя

 2. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2023 по делу А56-33484/2023.

Обратился индивидуальный предприниматель, он выступал Истцом в деле о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, Ответчик – также индивидуальный предприниматель.

Суд взыскал компенсацию в размере двукратной стоимости товара, в данном случае Ответчиком не было представлено: 

  1. доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, указывающих на необходимость такого снижения размера компенсации;

  2. достоверных доказательств того, что размер заявленной компенсации многократно превышает размер причиненных истцу убытков.

В данном деле нам удалось доказать, что Ответчик не является автором, а договор авторского заказа не может быть допустим доказательством, в связи с тем, что спорный объект — это натуралистичное изображение бабочки.

Суд в свете совокупности установленных по делу обстоятельств относится критически к представленному Ответчиком договору авторского заказа, как к доказательству, сформированному в ходе судебного процесса с сущностной целью доказывания реального, правомерного использования данного товарного знака, поскольку Истцом представлены скриншоты наличия такого же изображения более ранее датой.

 3. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.11.2022 по делу А56-81355/2022.

Обратился индивидуальный предприниматель, он выступал Ответчиком в деле о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, Взыскана компенсация в размере 10 000 рублей за 5 товарных знаков и 10 000 рублей за 5 изображений.

Суд применил компенсацию в связи с тем, что нам удалось доказать следующее:

Суд, исходя из положений абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, приведенных в ходатайстве Ответчика о снижении размера компенсации доводов, принимая во внимание обстоятельства дела, что на товар были нанесены несколько изображений, стоимость контрафактного товара значительно ниже размера компенсации, отсутствия сведений о регулярности нарушения Ответчиком исключительных прав Истца, об объеме реализованного товара с нарушением исключительных прав Истцов, принимая во внимание доводы Ответчика в отзыве на иск, полагает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации  до 2 000 рублей в отношении каждого из объектов права, в общем размере 10 000 рублей.

Мнение юристов юридической компании «Невзорова и партнеры»

Если нарушитель ООО (Общество с ограниченной ответственностью) судебных актов по снижение компенсации ниже минимального придела, значительно меньше, мы считаем, что это связано с тем, что физические лица/индивидуальные предприниматели приравниваются законодателем к менее экономически стабильной группе, поэтому при снижении,  могут учитываться наличие несовершеннолетних детей и прочие критерии, касающиеся финансового состояния.

 Мы уверены в позиции, суду всегда нужно пытаться обосновать необходимость снижения, т.к. в случае расчета компенсации по п.1 ст. 1301 ГК РФ Заявитель часто не может обосновать заявленные требования, т.к. большой разрыв от 10 000 — 5 000 000 сильно оценочная категория санкции.

Конечно, в случае, если заявлена компенсация по п.2, п.3 ст. 1301 ГК РФ, в данном случае, необходимо внимательно смотреть на документы основания, т.к. часто документы делаются для заседания, лицензионные договоры заключаются с аффинированными лицами, двукратная стоимость рассчитывается исходя из сказочной цены товара и т.п.

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Компенсация за нарушение авторских прав — это санкция, которая носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности — превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков.

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