Как ФНС находит нарушение у ИП по кассовым чекам. Индикаторы риска

Что такое индикаторы риска? Это признаки нарушений, которые налоговая выявляется в работе компаний и ИП.
Если риски будут обнаружены, у ФНС появятся полномочия на проведение внеплановой проверки. Индикаторы риска отслеживаются по кассовым чекам, это:
Отсутствие в ФНС информации о чеках в течение двух месяцев.
Избыточное количество чеков коррекции и бланков строгой отчетности в течение месяца (30% или более от общего числа чеков и БСО).
Высокий процент чеков «Возврат прихода» за месяц (30% или более от общего числа чеков «Приход»), за исключением ломбардов.
Подробнее о расширении перечня индикаторов, свидетельствующих о возможных нарушениях при применении контрольно-кассовой техники
Штрафы за нарушение
Если нарушения будут выявлены, а после доказаны, то предпринимателю выпишут штраф.
Если проведение расчетов покупателей велось в обход онлайн-касс, штраф для организаций будет составлять 75-100% от суммы расчета (но не менее 30 000 ₽). Для ИП — от 25 до 50%, но не менее 10 000 ₽.
За неправильное применение ККТ штраф для ООО от 5 000 до 10 000 ₽, для ИП — 1 500 до 3 000 ₽.
Комментарии3
Карина, добрый день! Очень рады вам на Клерке! Пост отличный, пишите чаще, будем все рады!
Коротко и по делу, как раз для занятых.
У одного клиента налоговики несколько раз за последний год проводили контрольную закупку. Интересно, с чем связано? Перечисленных индикаторов риска в чеках нет - там все ровно.