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Карина Выродова
Онлайн-кассы

Как ФНС находит нарушение у ИП по кассовым чекам. Индикаторы риска

ФНС может отслеживать платежи ИП по онлайн-чекам на предмет нарушений. В работе ФНС опирается на индикаторы риска.
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Как ФНС находит нарушение у ИП по кассовым чекам. Индикаторы риска

Что такое индикаторы риска? Это признаки нарушений, которые налоговая выявляется в работе компаний и ИП.

Если риски будут обнаружены, у ФНС появятся полномочия на проведение внеплановой проверки.  Индикаторы риска отслеживаются по кассовым чекам, это:

  • Отсутствие в ФНС информации о чеках в течение двух месяцев.

  • Избыточное количество чеков коррекции и бланков строгой отчетности в течение месяца (30% или более от общего числа чеков и БСО).

  • Высокий процент чеков «Возврат прихода» за месяц (30% или более от общего числа чеков «Приход»), за исключением ломбардов.

Подробнее о расширении перечня индикаторов, свидетельствующих о возможных нарушениях при применении контрольно-кассовой техники

Штрафы за нарушение

Если нарушения будут выявлены, а после доказаны, то предпринимателю выпишут штраф. 

Если проведение расчетов покупателей велось в обход онлайн-касс, штраф для организаций будет составлять 75-100% от суммы расчета (но не менее 30 000 ₽). Для ИП — от 25 до 50%, но не менее 10 000 ₽.

За неправильное применение ККТ штраф для ООО от 5 000 до 10 000 ₽, для ИП — 1 500 до 3 000 ₽.

Комментарии

3
  • Светлана
    Бухгалтер

    У одного клиента налоговики несколько раз за последний год проводили контрольную закупку. Интересно, с чем связано? Перечисленных индикаторов риска в чеках нет - там все ровно.

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Карина Выродова
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Как ФНС находит нарушение у ИП по кассовым чекам. Индикаторы риска

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