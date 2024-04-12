Как ФНС находит нарушение у ИП по кассовым чекам. Индикаторы риска

ФНС может отслеживать платежи ИП по онлайн-чекам на предмет нарушений. В работе ФНС опирается на индикаторы риска.

Что такое индикаторы риска? Это признаки нарушений, которые налоговая выявляется в работе компаний и ИП.

Если риски будут обнаружены, у ФНС появятся полномочия на проведение внеплановой проверки. Индикаторы риска отслеживаются по кассовым чекам, это:

Отсутствие в ФНС информации о чеках в течение двух месяцев.

Избыточное количество чеков коррекции и бланков строгой отчетности в течение месяца (30% или более от общего числа чеков и БСО).

Высокий процент чеков «Возврат прихода» за месяц (30% или более от общего числа чеков «Приход»), за исключением ломбардов.

Подробнее о расширении перечня индикаторов, свидетельствующих о возможных нарушениях при применении контрольно-кассовой техники

Штрафы за нарушение

Если нарушения будут выявлены, а после доказаны, то предпринимателю выпишут штраф.

Если проведение расчетов покупателей велось в обход онлайн-касс, штраф для организаций будет составлять 75-100% от суммы расчета (но не менее 30 000 ₽). Для ИП — от 25 до 50%, но не менее 10 000 ₽.

За неправильное применение ККТ штраф для ООО от 5 000 до 10 000 ₽, для ИП — 1 500 до 3 000 ₽.