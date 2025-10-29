ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Элементы метода бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется для того, чтобы внешние (налоговая, банки, поставщики, покупатели...) и внутренние (руководство, сотрудники ...) пользователи видели реальное положение дел компании. То есть понимали, чем компания владеет и откуда взялись средства фирмы (любое имущество откуда-то появляется). В этом помогают разобраться активы и пассивы.

Активы

Активы – это имущество предприятия, которым оно распоряжается для осуществления своей деятельности и получения прибыли, то есть все то, чем организация владеет.

Активы делятся на:

1.    Внеоборотные активы – то имущество, которым организация пользуется, но которое не участвует в обороте. Это то, чем организация намеревается пользоваться больше года.

2.    Оборотные активы – то имущество, которое участвует в обороте компании (один вид актива превращается в другой). Планируемый срок использования – меньше года.

Примеры внеоборотных активов

Основные средства – здания, сооружения, транспорт, мебель... То есть :

  • чем организация будет пользоваться длительное время;

  • в чем у организации есть необходимость (используются для извлеченя прибыли)

  • не планируется продажа

Представим мы владеем продуктовым магазином. И нам захотелось с целью привлечения клиентов, выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. Печка, в которой будет выпекаться хлеб, будет являться основным средством, поскольку благодаря тому, что мы испечем хлеб, мы получим прибыль. И печка в этом поможет. К тому же, мы эту печку будем использовать длительное время и не планируем ее продавать.

НМА – активы, которые не имеют материально-вещественной формы, но при этом являются имуществом организации, которое будет приносить доход. Например, компьютерные программы, программное обеспечение, сайт в интернете. Иными словами, объекты интеллектуальной собственности, купленные или созданные организацией.

У организации также нет задачи продать данные активы. Мы создали компьютерную программу – мы же в ней и будем работать.

Вложения во внеоборотные активы – это затраты организации, которые необходимы для создания или получения основных средств или нематериальных активов.

Объекты основных средств или нематериальных активов могут быть длительного ввода в эксплуатацию. Например, компания может создавать компьютерную программу несколько месяцев: она заплатила разработчикам и произвела иные затраты прежде чем компьютерную программу установят на компьютер

Примеры оборотных активов 

Запасы – это материальные ценности предприятия, которые используются для производства работ, услуг. Они могут быть разными. Это зависит от видов деятельности.

К запасам относятся:

  • Материалы -  это активы, которые компания использует при производстве, выполнении работ, оказании услуг.

Например, в пекарне пекут хлеб. Хлеб из чего-то пекут: мука, масло, молоко, яйца. Они будут являться материалами, так как их используют для создания хлеба.

  • Готовая продукция – запасы, которые изготавливаются самим предприятием, полностью завершенные и готовые к продаже.

Например, готовый хлеб, который мы сами испекли, упакованный и готовый к продаже

  • Товары – это материальные ценности, которые организации преобрела для перепродажи

Например, сыр или конфеты на полке магазина.

  • Незавершенное производство – это затраты на производство продукции, которая не прошла всех стадий технологического процесса

Например, тесто в печке, которое пока не превратилось в хлеб.

  • Денежные средства – денежные средства организации в наличной и безналичной форме: денежные средства в кассе, на расчетном счете, на валютном счете

Также в состав денежных средств входит цифровой рубль. Это новое понятие. Оно появилось в 2025 году. Это возможность обмениваться не деньгами, а цифровыми рублями. Цифровой рубль равен обычному одному рублю.

  • Дебиторская задолженность – задолженность нашей компании от других лиц ( все то, что нам должны)

Нам могут быть должны, например, покупатели, в том случае, если мы что-то им отгрузили (реализовали), но оплату пока не получили. Нам также могут быть должны поставщики, когда мы произвели им предоплату, но работы пока поставщиком не выполнены.

Пассивы

Пассивы – это источники образования имущества, т.е. откуда взялись средства на активы организации.

Пассивы делятся на

Собственные средства (капитал и резервы)  – это собственные средства организации.Они могут быть представлены:

  • Уставным капиталом – это первоначальное вложение организации в бизнес

  • Прибылью – это финансовый результат организации.

Прибыль в свою очередь делится на

  • Нераспределенная прибыль прошлых лет – прибыль, которая была получена с начала работы организации до 31-го декабря текущего года, т.е. все то, что относится к прошлым годам

  • Текущая прибыль – прибыль текущего года: с 1-го января текущего года по 31-го декабря текущего года

Заемные средства (долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства). Они представлены в виде:

  • Займов и кредитов, которые могут быть долгосрочными и краткосрочными.

Краткосрочные – со сроком погашения до 12-и месяцев

Долгосрочные – со сроком погашения 12 и более месяцев

  • Кредиторской задолженности – это задолженность нашей организации другим лицам, т.е. все то, что мы должны

Александра Трофимова

Александра Трофимова

2 поста

