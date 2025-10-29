Элементы метода бухгалтерского учета

Активы
Активы – это имущество предприятия, которым оно распоряжается для осуществления своей деятельности и получения прибыли, то есть все то, чем организация владеет.
Активы делятся на:
1. Внеоборотные активы – то имущество, которым организация пользуется, но которое не участвует в обороте. Это то, чем организация намеревается пользоваться больше года.
2. Оборотные активы – то имущество, которое участвует в обороте компании (один вид актива превращается в другой). Планируемый срок использования – меньше года.
Примеры внеоборотных активов
Основные средства – здания, сооружения, транспорт, мебель... То есть :
чем организация будет пользоваться длительное время;
в чем у организации есть необходимость (используются для извлеченя прибыли)
не планируется продажа
Представим мы владеем продуктовым магазином. И нам захотелось с целью привлечения клиентов, выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. Печка, в которой будет выпекаться хлеб, будет являться основным средством, поскольку благодаря тому, что мы испечем хлеб, мы получим прибыль. И печка в этом поможет. К тому же, мы эту печку будем использовать длительное время и не планируем ее продавать.
НМА – активы, которые не имеют материально-вещественной формы, но при этом являются имуществом организации, которое будет приносить доход. Например, компьютерные программы, программное обеспечение, сайт в интернете. Иными словами, объекты интеллектуальной собственности, купленные или созданные организацией.
У организации также нет задачи продать данные активы. Мы создали компьютерную программу – мы же в ней и будем работать.
Вложения во внеоборотные активы – это затраты организации, которые необходимы для создания или получения основных средств или нематериальных активов.
Объекты основных средств или нематериальных активов могут быть длительного ввода в эксплуатацию. Например, компания может создавать компьютерную программу несколько месяцев: она заплатила разработчикам и произвела иные затраты прежде чем компьютерную программу установят на компьютер
Примеры оборотных активов
Запасы – это материальные ценности предприятия, которые используются для производства работ, услуг. Они могут быть разными. Это зависит от видов деятельности.
К запасам относятся:
Материалы - это активы, которые компания использует при производстве, выполнении работ, оказании услуг.
Например, в пекарне пекут хлеб. Хлеб из чего-то пекут: мука, масло, молоко, яйца. Они будут являться материалами, так как их используют для создания хлеба.
Готовая продукция – запасы, которые изготавливаются самим предприятием, полностью завершенные и готовые к продаже.
Например, готовый хлеб, который мы сами испекли, упакованный и готовый к продаже
Товары – это материальные ценности, которые организации преобрела для перепродажи
Например, сыр или конфеты на полке магазина.
Незавершенное производство – это затраты на производство продукции, которая не прошла всех стадий технологического процесса
Например, тесто в печке, которое пока не превратилось в хлеб.
Денежные средства – денежные средства организации в наличной и безналичной форме: денежные средства в кассе, на расчетном счете, на валютном счете
Также в состав денежных средств входит цифровой рубль. Это новое понятие. Оно появилось в 2025 году. Это возможность обмениваться не деньгами, а цифровыми рублями. Цифровой рубль равен обычному одному рублю.
Дебиторская задолженность – задолженность нашей компании от других лиц ( все то, что нам должны)
Нам могут быть должны, например, покупатели, в том случае, если мы что-то им отгрузили (реализовали), но оплату пока не получили. Нам также могут быть должны поставщики, когда мы произвели им предоплату, но работы пока поставщиком не выполнены.
Пассивы
Пассивы – это источники образования имущества, т.е. откуда взялись средства на активы организации.
Пассивы делятся на
Собственные средства (капитал и резервы) – это собственные средства организации.Они могут быть представлены:
Уставным капиталом – это первоначальное вложение организации в бизнес
Прибылью – это финансовый результат организации.
Прибыль в свою очередь делится на
Нераспределенная прибыль прошлых лет – прибыль, которая была получена с начала работы организации до 31-го декабря текущего года, т.е. все то, что относится к прошлым годам
Текущая прибыль – прибыль текущего года: с 1-го января текущего года по 31-го декабря текущего года
Заемные средства (долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства). Они представлены в виде:
Займов и кредитов, которые могут быть долгосрочными и краткосрочными.
Краткосрочные – со сроком погашения до 12-и месяцев
Долгосрочные – со сроком погашения 12 и более месяцев
Кредиторской задолженности – это задолженность нашей организации другим лицам, т.е. все то, что мы должны
