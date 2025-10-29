Элементы метода бухгалтерского учета

Активы

Активы – это имущество предприятия, которым оно распоряжается для осуществления своей деятельности и получения прибыли, то есть все то, чем организация владеет. Активы делятся на: 1. Внеоборотные активы – то имущество, которым организация пользуется, но которое не участвует в обороте. Это то, чем организация намеревается пользоваться больше года. 2. Оборотные активы – то имущество, которое участвует в обороте компании (один вид актива превращается в другой). Планируемый срок использования – меньше года.

Примеры внеоборотных активов

Основные средства – здания, сооружения, транспорт, мебель... То есть : чем организация будет пользоваться длительное время;

в чем у организации есть необходимость (используются для извлеченя прибыли)

не планируется продажа Представим мы владеем продуктовым магазином. И нам захотелось с целью привлечения клиентов, выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. Печка, в которой будет выпекаться хлеб, будет являться основным средством, поскольку благодаря тому, что мы испечем хлеб, мы получим прибыль. И печка в этом поможет. К тому же, мы эту печку будем использовать длительное время и не планируем ее продавать. НМА – активы, которые не имеют материально-вещественной формы, но при этом являются имуществом организации, которое будет приносить доход. Например, компьютерные программы, программное обеспечение, сайт в интернете. Иными словами, объекты интеллектуальной собственности, купленные или созданные организацией. У организации также нет задачи продать данные активы. Мы создали компьютерную программу – мы же в ней и будем работать. Вложения во внеоборотные активы – это затраты организации, которые необходимы для создания или получения основных средств или нематериальных активов. Объекты основных средств или нематериальных активов могут быть длительного ввода в эксплуатацию. Например, компания может создавать компьютерную программу несколько месяцев: она заплатила разработчикам и произвела иные затраты прежде чем компьютерную программу установят на компьютер

Примеры оборотных активов