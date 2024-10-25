Что обычно спрашивают у бухгалтеров на собеседовании

Зачастую, кроме многочисленных анкет с контактными данными, кучей родственников по обеим линиям и прочему, у меня интересовались по поводу профессиональных навыков. Да, внезапно. Кроме дипломов, аттестата и прочего задавали вопросы, касающиеся именно компетенции бухгалтера. Кроме этого летели вопросы по поводу законодательства: оно и правильно, потому что бухгалтер всегда опирается на федеральные законы, а не только на систему налогообложения из университета. В одной конторе просили выполнить пару не слишком сложных задачек в программе.
Поэтому рекомендую начинающим осваивать 1С, как минимум это может пригодиться в будущем, даже если не свяжете свою жизнь с бухгалтерией. Сейчас большинство магазинов, складов и вообще в целом офисов работают на этой программе, так что не лишним будет освоить парочку приемов оттуда. Честно скажу, мне изначально программа показалась жутко сложной, еще и старая версия была, но по итогу как-то собрался, посидел, почитал, и сейчас уже некоторые задачи выполняю на автомате.
В целом, ничего сверхсложного на собеседованиях не дают, конечно, если изначально контора заинтересована в нормальном бухгалтере. Плюсик в карму им за то, что планируют вкладываться в работника и его развитие, мне как раз попалось такое место работы, где помогали проходить разные дополнительные курсы, поощряли развитие.
Комментарии3
так что же спрашивали?)))
ну как что? Про первую проводку спрашивают)))))))
Видимо, это действительно самое важное!