Что обычно спрашивают у бухгалтеров на собеседовании

В виду того, что приходилось менять несколько раз рабочее место, соответственно приходилось проходить и собеседования на знание бухгалтерских основ. Это не более чем заметка того, что обычно у меня спрашивали и как вообще подготовиться к собеседованию.

Зачастую, кроме многочисленных анкет с контактными данными, кучей родственников по обеим линиям и прочему, у меня интересовались по поводу профессиональных навыков. Да, внезапно. Кроме дипломов, аттестата и прочего задавали вопросы, касающиеся именно компетенции бухгалтера. Кроме этого летели вопросы по поводу законодательства: оно и правильно, потому что бухгалтер всегда опирается на федеральные законы, а не только на систему налогообложения из университета. В одной конторе просили выполнить пару не слишком сложных задачек в программе.

Поэтому рекомендую начинающим осваивать 1С, как минимум это может пригодиться в будущем, даже если не свяжете свою жизнь с бухгалтерией. Сейчас большинство магазинов, складов и вообще в целом офисов работают на этой программе, так что не лишним будет освоить парочку приемов оттуда. Честно скажу, мне изначально программа показалась жутко сложной, еще и старая версия была, но по итогу как-то собрался, посидел, почитал, и сейчас уже некоторые задачи выполняю на автомате.

В целом, ничего сверхсложного на собеседованиях не дают, конечно, если изначально контора заинтересована в нормальном бухгалтере. Плюсик в карму им за то, что планируют вкладываться в работника и его развитие, мне как раз попалось такое место работы, где помогали проходить разные дополнительные курсы, поощряли развитие.