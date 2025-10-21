Как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 3 квартал: разбор от Наталии Макошь

Заполнение декларации

Вторая часть встречи была посвящена формированию декларации:

разбор разделов 1, 3, 8 и 9;

отражение авансов, экспорта и операций с нулевой ставкой;

проверка кодов операций и контроль проводок по счету 68.02.

Декларация формируется автоматически, если правильно настроена база. Но проверять нужно обязательно — особенно хронологию и счета 68.02.

Отдельно Наталия напомнила, что декларацию за 3 квартал нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024, применяемой с 1 квартала 2025 года.