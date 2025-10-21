ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Инна Шейн
Как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 3 квартал: разбор от Наталии Макошь

Сегодня 20 октября прошел подробный практический мастер-класс с аудитором и методологом Центра обучения Наталией Макошь.

В прямом эфире участники разобрали настройки учета, проверку ошибок и шаг за шагом прошли процесс формирования декларации.

Зачем нужен такой мастер-класс

Одна ошибка в декларации — и вы получите требование, блокировку вычета или доначисление.

ФНС усиливает автоматизированный контроль: сверяет счет-фактуры, анализирует расхождения, отслеживает ошибки в книгах покупок и продаж. Поэтому встреча была выстроена как живой практикум — с демонстрацией шагов в 1С.

Что разобрали на практике

Эксперт подробно показала, как:

  • проверить учетную политику и параметры НДС в 1С;

  • включить раздельный учет и установить ставки 5%, 7%, 10%, 20% и 0%;

  • использовать отчеты «Наличие счет-фактур» и «Оборотно-сальдовая ведомость»;

  • анализировать отрицательные сальдо по счетам 60, 62, 76;

  • применять инструмент «Помощник по учету НДС» для поиска ошибок.

Если в ОСВ все черное — хорошо. Если строки красные — нарушена хронология или документ проведен неправильно.

Заполнение декларации

Вторая часть встречи была посвящена формированию декларации:

  • разбор разделов 1, 3, 8 и 9;

  • отражение авансов, экспорта и операций с нулевой ставкой;

  • проверка кодов операций и контроль проводок по счету 68.02.

Декларация формируется автоматически, если правильно настроена база. Но проверять нужно обязательно — особенно хронологию и счета 68.02.

Отдельно Наталия напомнила, что декларацию за 3 квартал нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024, применяемой с 1 квартала 2025 года.

Советы и частые ошибки

  • делать инвентаризацию счет-фактур перед отправкой;

  • при расхождениях перегруппировать документы в 1С, чтобы восстановить хронологию;

  • сверить итоги по счету 68.02 с книгами покупок и продаж;

  • проверить, что в справочниках указаны актуальные ставки и коды операций.

Программа чувствительна к дате документов. Если платеж раньше отгрузки — это уже аванс.

Наша задача — чтобы вы понимали, как устроен процесс, и могли заполнить декларацию
в 1С с одного клика.

Наталия Макошь — аудитор, член ИПБР, налоговый консультант,
главный бухгалтер и методолог Центра обучения Клерк.

Отзывы участников

По ходу эфира участники задавали десятки практических вопросов и активно комментировали:

«Почему аванс и отгрузка с разницей в один день?»
«Как оформить возврат от покупателя — корректировка или обратная реализация?»
«А если КПП контрагента не совпадает — будет ошибка?»

После мастер-класса в чате появились благодарности:

«Спасибо большое, очень хороший семинар!»
«Согласна с вами, спасибо!»
«Спасибо большое!»
«Отличная консультация!»
«Много хорошей и нужной информации, перевариваем!»

Где обновить знания и систематизировать работу

Если вы хотите повторить материал мастер-класса, обновить знания и закрепить навыки работы в 1С, пройдите курс 👉 «Главный бухгалтер» на Клерк.ру со скидкой.

На курсе подробно разбираются:

  • изменения в налоговом и бухгалтерском учете 2025 года;

  • работа с НДС, УСН, отчетностью и контролем ФНС;

  • реальные кейсы и пошаговые инструкции по 1С.

Где посмотреть запись мастер-класса

Если вы не успели на эфир или хотите пересмотреть разбор шагов по заполнению декларации в 1С — запись доступна на сайте Клерк: 👉 Смотреть мастер-класс.

В записи:

  • подробный разбор декларации по НДС за 3 квартал 2025 года;

  • пошаговая демонстрация действий в 1С;

  • советы по устранению ошибок и проверке кодов операций;

  • ответы Наталии Макошь на вопросы участников.

Запись мастер-класса доступна бесплатно для подписчиков Клерк.Премиум. Подписка открывает доступ к еженедельным консультациям и практическим вебинарам по бухгалтерии, кадрам и 1С.

Информации об авторе

Инна Шейн

Ведущий вебинаров в Клерк.Ру

6 подписчиков9 постов

