Как без ошибок заполнить декларацию по НДС за 3 квартал: разбор от Наталии Макошь

В прямом эфире участники разобрали настройки учета, проверку ошибок и шаг за шагом прошли процесс формирования декларации.
Зачем нужен такой мастер-класс
Одна ошибка в декларации — и вы получите требование, блокировку вычета или доначисление.
ФНС усиливает автоматизированный контроль: сверяет счет-фактуры, анализирует расхождения, отслеживает ошибки в книгах покупок и продаж. Поэтому встреча была выстроена как живой практикум — с демонстрацией шагов в 1С.
Что разобрали на практике
Эксперт подробно показала, как:
проверить учетную политику и параметры НДС в 1С;
включить раздельный учет и установить ставки 5%, 7%, 10%, 20% и 0%;
использовать отчеты «Наличие счет-фактур» и «Оборотно-сальдовая ведомость»;
анализировать отрицательные сальдо по счетам 60, 62, 76;
применять инструмент «Помощник по учету НДС» для поиска ошибок.
Если в ОСВ все черное — хорошо. Если строки красные — нарушена хронология или документ проведен неправильно.
Заполнение декларации
Вторая часть встречи была посвящена формированию декларации:
разбор разделов 1, 3, 8 и 9;
отражение авансов, экспорта и операций с нулевой ставкой;
проверка кодов операций и контроль проводок по счету 68.02.
Декларация формируется автоматически, если правильно настроена база. Но проверять нужно обязательно — особенно хронологию и счета 68.02.
Отдельно Наталия напомнила, что декларацию за 3 квартал нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024, применяемой с 1 квартала 2025 года.
Советы и частые ошибки
делать инвентаризацию счет-фактур перед отправкой;
при расхождениях перегруппировать документы в 1С, чтобы восстановить хронологию;
сверить итоги по счету 68.02 с книгами покупок и продаж;
проверить, что в справочниках указаны актуальные ставки и коды операций.
Программа чувствительна к дате документов. Если платеж раньше отгрузки — это уже аванс.
Наша задача — чтобы вы понимали, как устроен процесс, и могли заполнить декларацию
в 1С с одного клика.
Наталия Макошь — аудитор, член ИПБР, налоговый консультант,
главный бухгалтер и методолог Центра обучения Клерк.
Отзывы участников
По ходу эфира участники задавали десятки практических вопросов и активно комментировали:
«Почему аванс и отгрузка с разницей в один день?»
«Как оформить возврат от покупателя — корректировка или обратная реализация?»
«А если КПП контрагента не совпадает — будет ошибка?»
После мастер-класса в чате появились благодарности:
«Спасибо большое, очень хороший семинар!»
«Согласна с вами, спасибо!»
«Спасибо большое!»
«Отличная консультация!»
«Много хорошей и нужной информации, перевариваем!»
Где обновить знания и систематизировать работу
Если вы хотите повторить материал мастер-класса, обновить знания и закрепить навыки работы в 1С, пройдите курс «Главный бухгалтер» на Клерк.ру.
На курсе подробно разбираются:
изменения в налоговом и бухгалтерском учете 2025 года;
работа с НДС, УСН, отчетностью и контролем ФНС;
реальные кейсы и пошаговые инструкции по 1С.
Где посмотреть запись мастер-класса
Если вы не успели на эфир или хотите пересмотреть разбор шагов по заполнению декларации в 1С — запись доступна на сайте Клерк.
В записи:
подробный разбор декларации по НДС за 3 квартал 2025 года;
пошаговая демонстрация действий в 1С;
советы по устранению ошибок и проверке кодов операций;
ответы Наталии Макошь на вопросы участников.
Запись мастер-класса доступна для подписчиков Клерк.Премиум.
