💥 Налоговая реформа-2026: НДС 22%, АУСН, новые лимиты и страховые взносы — готовьтесь к переходу уже сейчас!

«Мы стоим на пороге перестройки всей системы. 2025 год — последний спокойный. В 2026-м бухгалтеры будут работать по новым правилам, где все взаимосвязано — НДС, взносы, режимы налогообложения»
Около двух часов шел живой разбор с реальными примерами и вопросами из чата: что менять в договорах, когда переходить на АУСН, какие льготы сохранятся и что ждать в первой декларации 2026 года.
Повышение НДС до 22 %
Главная новость — повышение базовой ставки НДС с 20 до 22 %. Ганичева подробно объяснила, что делать компаниям, чтобы не потерять прибыль.
Если в договоре написано «цена включает НДС 20 %», — вы теряете 2 % при отгрузке в 2026 году. Нужно формулировать так: «плюс НДС по ставке, действующей на дату реализации»
Она рекомендовала до конца года проверить все договора, тендерные документы и контракты с госзаказчиками. Особое внимание — договорам, где указана фиксированная цена «включая НДС»: там изменить ставку нельзя, а значит, убыток компания возьмет на себя.
Новый лимит для освобождения от НДС
С 1 января 2026 года вводится единый лимит дохода 10 млн ₽.
При доходах до 10 млн ₽ — освобождение от НДС,
от 10 до 250 млн ₽ — ставка 5 %,
от 250 до 450 млн ₽ — 7 %,
свыше — 10 % или 22 %.
Это попытка сделать систему гибче. Малым компаниям дадут «льготную лестницу», чтобы не было обрыва между режимами.
В чате слушатели активно делились сомнениями и вопросами:
«Как следить за лимитом?»,
«Что с авансами, которые перешли из 2025 в 2026?»,
«Нужно ли переоформлять договор?»
Эксперт ответила, что контроль будет автоматическим — по данным из ФНС и банков, а все переходные операции нужно закрыть до 31 декабря.
Страховые взносы и МРОТ
Следующее изменение касается страховых взносов.
С 2026 года, даже если зарплата директора меньше МРОТ (27 093 ₽), взносы нужно будет начислять из этой суммы.
У ФНС теперь все видно. Даже если деятельность «спит», а оклад 15 тысяч — начисление по МРОТ обязательно.
Для IT-компаний сохраняется льготный тариф 15 % в рамках базы и 7,6 % сверх нее,
но участники «Сколково» и некоторые стартапы льготы теряют.
Льготы оставляют только тем, кто реально ведет разработки. Маркетплейсы и аутсорсинг туда уже не попадают.
АУСН — новый формат работы
Отдельный блок встречи был посвящен автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). С 2026 года этот режим станет доступен почти во всех регионах.
Основные параметры:
• объект «доходы» — 8 %, «доходы минус расходы» — 20 %;
• минимальный налог — 3 % от дохода;
• лимит — до 60 млн ₽ и до 5 сотрудников;
• налоговый период — месяц;
• отчетность и книги учета не сдаются.
АУСН — это не режим, а новая философия. Программа ФНС сама рассчитает налог на основе данных из банков и онлайн-касс. Задача бухгалтера — только проверить цифры.
Что выгоднее — остаться на УСН 6 % или перейти на АУСН 8 %.
Исходные данные: доход — 4,8 млн ₽, расходы — 2,4 млн ₽, зарплата — 600 000 ₽, взносы — 30 %. «Посчитайте, у кого получится меньше налоговая нагрузка»
В чате началось бурное обсуждение:
«УСН — 288 000 ₽, АУСН — 312 000 ₽»
«Разница 24 000 ₽»
«АУСН выгоднее, если все по безналу»
Реакция слушателей
Вебинар вызвал большую активность — в чате более 700 сообщений:
«Спасибо, очень полезно!»
«Наконец-то понятно про АУСН!»
«Отличная подача и живые примеры!»
«Людмила, как всегда, по существу и без воды!»
Где посмотреть запись
Если вы пропустили эфир, запись доступна здесь: 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51121/
Как подготовиться к реформе
«Бухгалтер, который понимает изменения, становится ценнее. Главное — успеть подготовиться»
