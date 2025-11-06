💥 Налоговая реформа-2026: НДС 22%, АУСН, новые лимиты и страховые взносы — готовьтесь к переходу уже сейчас!

Новый лимит для освобождения от НДС

С 1 января 2026 года вводится единый лимит дохода 10 млн ₽.

При доходах до 10 млн ₽ — освобождение от НДС,

от 10 до 250 млн ₽ — ставка 5 %,

от 250 до 450 млн ₽ — 7 %,

свыше — 10 % или 22 %.

Это попытка сделать систему гибче. Малым компаниям дадут «льготную лестницу», чтобы не было обрыва между режимами.

В чате слушатели активно делились сомнениями и вопросами:

«Как следить за лимитом?»,

«Что с авансами, которые перешли из 2025 в 2026?»,

«Нужно ли переоформлять договор?»

Эксперт ответила, что контроль будет автоматическим — по данным из ФНС и банков, а все переходные операции нужно закрыть до 31 декабря.