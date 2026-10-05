«Просто перевод на карту» уже не так прост: как меняется налоговый контроль к 2027 году

Каждый год в соцсетях появляется примерно одна и та же страшилка: «С 1 июня налоговая начнет брать НДФЛ со всех переводов на карту». Потом дата переносится на 1 июля, появляется новое видео – и история начинается заново. Пока это не так.
Марина Жирова отдельно подчеркнула: сам по себе перевод денег на карту не означает автоматически ни доход, ни обязанность заплатить НДФЛ. Но слово «пока» в этой истории становится все важнее. В 2027 году подход к контролю за доходами и расходами физлиц может существенно измениться. И дело не только в банковских переводах. Налоговый контроль постепенно превращается в экосистему, в которой ФНС может сопоставлять сведения о компании, ее учредителях, сотрудниках, контрагентах и самозанятых.
ФНС пока не получает все ваши переводы автоматически
Начнем с главного мифа. Сегодня банк не передает налоговой в режиме онлайн информацию о каждом переводе обычного физлица только потому, что деньги пришли ему на карту. Выделены два основания получения ФНС банковской информации о конкретном гражданине: запрос налогового органа и информация о процентах, начисленных банком по вкладам и счетам. При запросе банк может предоставить сведения о счетах и вкладах гражданина, остатках и операциях. При этом в НК предусмотрены условия такого запроса, в частности проведение налоговой проверки самого физлица либо его контрагента.
То есть формула: «Мне перевели 50 000 ₽ → банк автоматически сообщил ФНС → налоговая начислила НДФЛ» сегодня не работает. В перспективе ситуация может измениться.
Что хотят изменить с 2027 года
Марина отдельно разобрала законопроект № 1191986-8. Согласно представленным положениям законопроекта, ЦБ сможет передавать ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения доходов от других физлиц. После получения такой информации налоговая сможет запрашивать выписки по счетам гражданина без назначения налоговой проверки – причем запрос сможет касаться не только банка, где были обнаружены подозрительные операции. И здесь есть принципиально важная оговорка: это законопроект, а не действующее правило.
Еще одна неопределенность – в законопроекте нет перечня признаков, по которым операции будут признаваться предпринимательскими. Упомянутая сумма доходов свыше 2,4 млн ₽ в год приводилась со слов представителей Минфина, а не как установленный законом порог. Марина Жирова тоже предостерегла от превращения этой цифры в готовое правило: официально установленного порога, после которого ФНС обязательно заинтересуется счетом, нет.
Миф или правда?
«С 2027 года любой перевод между физлицами будут облагать НДФЛ».
❌ Миф. Предмет внимания – не сам факт перевода денег между картами. Речь идет о возможности выявлять операции, которые могут указывать на систематическое получение дохода или предпринимательскую деятельность. И это большая разница.
Но если расходы больше доходов – это уже повод посмотреть внимательнее?
Судебная позиция сама по себе довольно важна для налогоплательщика: факт покупки имущества еще не доказывает, что человек именно в этом периоде получил облагаемый НДФЛ доход на такую же сумму. Аналогичная логика прослеживается и в более свежем деле, рассмотренном на вебинаре: само по себе приобретение имущества или внесение денег на собственный банковский счет не может безусловно доказывать получение соответствующего дохода. Но есть и другая сторона. В одном из рассмотренных дел налоговый орган анализировал деньги, поступавшие на счета физлица, в том числе наличные внесения и переводы. Суммы многократно превышали официальные доходы, а часть средств поступала от подконтрольных организаций. При анализе учитывались и расходы.
Получается важное различие: расход сам по себе ≠ автоматически полученный доход. Но сочетание банковских операций, официальных доходов, имущества, связанных компаний и других обстоятельств может стать совсем другой картиной.
Налоговая смотрит уже не на одну компанию
Есть очень показательный перечень сведений, которые могут находиться в АИС «Налог-3»: данные об учредителях и директорах, обособленных подразделениях, численности, физических лицах и объектах налогообложения, банковских счетах, налоговой и бухгалтерской отчетности, исчисленных и уплаченных налогах, книгах покупок и продаж налогоплательщика и его контрагентов по цепочке. Туда же относятся результаты встречных проверок, допросов, истребования документов и пояснений.
Поэтому главный сдвиг можно сформулировать так:
Для налоговой компания, ее собственник, сотрудники и подрядчики – уже не обязательно четыре отдельные истории. Данные можно сопоставлять.
А что меняется для самозанятых
Вокруг самозанятых появилась своя страшилка: якобы им «запретили работать больше 60 часов». Марина назвала такое утверждение неверным. Речь шла об ограничении в рамках платформенной занятости – то есть когда исполнитель и заказчик взаимодействуют через платформу. Спикер подчеркнула, что это не общее ограничение для любого самозанятого, работающего напрямую с заказчиком. Это важный пример того, как реальное изменение превращается в соцсетях в гораздо более громкое правило. Именно поэтому налоговые новости опасно читать только по заголовкам.
Один бизнес – одна карта рисков
Представим компанию. У нее есть учредитель. У учредителя – личные счета и имущество. У компании – сотрудники. Часть функций отдана самозанятым. Есть контрагенты, банковские операции, отчетность, НДС, НДФЛ. Раньше на все это привычнее было смотреть как на отдельные блоки. Новый подход, о котором говорила Марина Жирова, – сопоставлять их между собой. И именно поэтому странность, которая сама по себе ничего не доказывает, в совокупности с другими данными может выглядеть уже иначе.
– Если мне регулярно переводят деньги на карту, с них автоматически начислят НДФЛ? – Нет. Сам факт перевода не означает автоматического возникновения НДФЛ. Но если будет установлено систематическое получение дохода, похожее на предпринимательскую деятельность, может возникнуть вопрос о его налогообложении.
– Есть сумма, после которой ФНС обязательно заинтересуется переводами? – Официально установленного порога сейчас не сообщалось. Поэтому превращать появляющиеся в обсуждениях суммы в «безопасный лимит переводов» нельзя.
– Если я купил дорогую квартиру или автомобиль, разницу между стоимостью покупки и официальным доходом автоматически признают доходом? – Нет. В судебной практике прямо отмечается: расходование денег само по себе не подтверждает получение в том же периоде облагаемого НДФЛ дохода на такую же сумму.
– Значит, расходы физлиц вообще неинтересны налоговой? – Тоже нет. Есть примеры анализа поступлений на счета, официальных источников дохода, расходов и связей физлица с организациями. Вопрос в совокупности обстоятельств, а не в одной покупке или одном переводе.
Главное – не искать «безопасную сумму перевода»
– «Так сколько можно переводить на карту, чтобы налоговая не заинтересовалась?»
– Но, пожалуй, это неправильный вопрос. Гораздо полезнее спросить другое: если ФНС сопоставит доступные ей сведения о компании, собственнике, сотрудниках, подрядчиках, отчетности и операциях – будет ли получившаяся картина логичной и объяснимой? Именно к такому налоговому контролю стоит готовиться бизнесу.
Что говорят участники вебинара
Тема налогового контроля вызвала активное обсуждение – участники задавали вопросы по ходу встречи и делились впечатлениями после эфира.
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На вебинаре Марина Жирова разобрала ключевые изменения налогового контроля и риски, на которые стоит обратить внимание уже сейчас. Но за одну встречу невозможно подробно рассмотреть все ситуации, с которыми бухгалтер сталкивается на практике.
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Если не получилось присоединиться к эфиру, встречу можно посмотреть в записи.
Запись вебинара доступна подписчикам «Клерк.Премиум» и «Клерк.Система». Там же можно вернуться к отдельным моментам выступления Марины Жировой и подробнее разобрать темы, которые особенно актуальны для вас.
Хорошо, что законопроект отделён от действующих правил, по этой теме обычно всё наоборот. Добавлю практическую часть, которой в разборе нет: чем конкретный перевод закрывается, когда вопросы всё-таки приходят. Спор почти всегда упирается не в суммы, а в документы: по п. 18.1 ст. 217 НК доходы в денежной форме, полученные от физлиц в порядке дарения, НДФЛ не облагаются независимо от родства, возврат займа доходом тоже не является. Но подтверждать это приходится договором, распиской или хотя бы назначением платежа, и собирать подтверждения надо в момент перевода, а не через два года, когда придёт требование о пояснениях. Привычка писать назначение даже в переводах между своими стоит ноль, а в разговоре с инспекцией помогает заметно.