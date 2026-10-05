«Просто перевод на карту» уже не так прост: как меняется налоговый контроль к 2027 году

Каждый год в соцсетях появляется примерно одна и та же страшилка: «С 1 июня налоговая начнет брать НДФЛ со всех переводов на карту». Потом дата переносится на 1 июля, появляется новое видео – и история начинается заново. Пока это не так.

Марина Жирова отдельно подчеркнула: сам по себе перевод денег на карту не означает автоматически ни доход, ни обязанность заплатить НДФЛ. Но слово «пока» в этой истории становится все важнее. В 2027 году подход к контролю за доходами и расходами физлиц может существенно измениться. И дело не только в банковских переводах. Налоговый контроль постепенно превращается в экосистему, в которой ФНС может сопоставлять сведения о компании, ее учредителях, сотрудниках, контрагентах и самозанятых.