Почему бухгалтерия на аутсорсе выгоднее штатного сотрудника?

В современном мире бизнеса владельцы компаний постоянно ищут способы оптимизировать расходы и повысить эффективность своего предприятия. Так большинство ниш уходит в аутсорс, будь то: бухгалтерия, юриспруденция, производство, дизайн, что значительно помогает снижать траты предпринимателей.

Однако одним из распространенных заблуждений до сих пор является убеждение, что аутсорсинг бухгалтерии обходится дороже, чем содержание собственного бухгалтера в штате. Предприниматели представляют аутсорс компании, как не эффективное вложение или же другими словами «пустая трата денег». Давайте разберемся, так ли это на самом деле.



1) Экономия на прямых затратах

Первое и самое очевидное преимущество аутсорсинга бухгалтерии заключается в экономии средств на зарплате и социальных отчислениях. Заработная плата штатного бухгалтера, особенно в крупных городах, начинается от 60 000 – 70 000 руб. Кроме того, к зарплате прибавляются налоги, страховые взносы в ИФНС и Страховой фонд на травматизм, больничные пособия, отпускные, а также необходимость инвестировать в обучение и повышение квалификации сотрудника. Таким образом, помимо зарплаты вы переплачиваете за штатного сотрудник – более 45 000 руб.

В случае с аутсорсингом вы платите только за фактически оказанные услуги. Сотрудник, закреплённый за вами в аутсорсинговой компании также может заболеть, уйти на больничный, уволиться, но его всегда подменит другой сотрудник, поэтому вы даже не заметите, что произошла замена.



2) Сокращение косвенных расходов

Не стоит забывать о косвенных расходах, таких как обеспечение рабочего места, покупка лицензионного программного обеспечения и его обновление, ремонт техники, а также другие организационные издержки. Всё это может обойтись вам от 60 000 руб. и выше.

При работе с аутсорсинговой компанией все эти затраты она берет на себя, позволяя вам сократить общие расходы на поддержку рабочего места сотрудника в штате.



3) Профессионализм и специализация

Аутсорсинговые бухгалтерские компании специализируются исключительно на бухгалтерском и кадровом учете, а также налоговом планировании. Это гарантирует высокий уровень профессионализма и актуальность знаний в этой области. Для каждого направления выделен бухгалтер, к примеру, есть бухгалтер по зарплате, он рассчитывает и начисляет заработную плату сотрудникам, есть главный бухгалтер, он осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, есть налоговый консультант, он занимается налоговым планированием, есть бухгалтер по первичной документации и так далее.

Ваш штатный бухгалтер может просто не успевать следить за всеми изменениями, а ошибка в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям.

4) Гибкость и масштабируемость

Аутсорсинг позволяет легко уменьшать и увеличивать бухгалтерские услуги в зависимости от текущих потребностей вашего бизнеса. В периоды пиковых нагрузок, таких как закрытие квартала или годовая отчётность, вы можете увеличивать объем заказываемых услуг, а в спокойные периоды — сокращать их, что невозможно при наличии штатного сотрудника.

5) Концентрация предпринимателя на основной деятельности

Наконец, самый значимый аргумент в пользу аутсорсинга — это возможность сосредоточиться на основной деятельности вашего бизнеса и освободить время от бухгалтерии. Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на набор и обучение бухгалтера, вы можете направить эти ресурсы на развитие и совершенствование вашего бизнеса.

Давайте подытожим всё выше сказанное: аутсорсинг бухгалтерских услуг не только помогает сэкономить значительную часть бюджета, но и позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, делегировав бухгалтерские задачи профессионалам.



Команда Кликбух всегда с вами на связи, переходите по ссылке