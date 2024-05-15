Как мы помогли нашему клиенту выиграть процесс в Лондонском международном арбитражном суде

Часто исход дела в суде зависит не только от профессионализма юристов, но и от грамотного перевода.

Например, если в суде рассматривается дело с участием иностранных лиц или предоставляются доказательства на иностранном языке, то на заседании нужен опытный переводчик. Такой, который владеет не только языком, но и юридической лексикой.

Нашей команде не раз приходилось оказывать услуги перевода в судебных процессах: переводить юридические документы, выполнять устные переводы и выступать в роли экспертов.

В этом посте мы расскажем, как профессионализм нашего переводчика помог клиенту выиграть процесс в Лондонском международном арбитражном суде.

Задача

К нам обратилась юридическая фирма, которая представляла клиента в Лондонском международном арбитражном суде, с просьбой оценить точность перевода одного из пунктов договора.

Что мы сделали

Получив копию договора от нашего клиента, мы изучили претензии истца и его интерпретацию пункта договора.

В договоре действительно был один пункт, который можно было интерпретировать по-разному, если рассматривать вне контекста. Поэтому важно было найти такого эксперта, который сможет грамотно обосновать позицию по интерпретации пункта договора.

К работе над проектом мы привлекли переводчика, который ранее уже участвовал в заседаниях Лондонского международного арбитражного суда в качестве устного и письменного переводчика, а также в качестве эксперта.

Что произошло дальше

На заседании наш клиент, выступавший в качестве ответчика, заявил, что для участия в процессе он пригласил эксперта, у которого есть опыт перевода в судах и два высших образования — лингвистическое и юридическое — подтверждающие, что он свободно владеет не только английским языком, но и языком судопроизводства.

После того как истец получил нашу обоснованную позицию по интерпретации пункта договора и ознакомился с квалификацией и опытом эксперта, он достаточно быстро отказался от своих требований. Личного присутствия переводчика на заседании не потребовалось.

Что в итоге

Решение было вынесено в пользу ответчика: наш клиент выиграл процесс. А в практике нашего бюро появился еще один успешный кейс.

За 14 лет работы Amaranthe Translations выполняли юридические переводы для известных международных юридических фирм: Linklaters, Baker Botts, Norton Rose Fulbright, Clifford Chance, Herbert Smith Freehills и других, переводили для заказчиков, участвовавших в заседаниях Лондонского и Стокгольмского международных арбитражных судов. А это заседание оказалось самым быстрым за всю нашу практику.

Расскажите, а у вас были случаи, когда профессионализм помог быстро решить задачу?

Если вы хотите заказать перевод в нашем бюро, переходите на сайт Amaranthe Translations: мы выполняем не только юридические переводы, но и финансовые, маркетинговые, технические и другие, сопровождаем на бизнес-встречах, помогаем проводить пресс-конференции и презентации. Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся.