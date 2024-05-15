Расчет бюджета Яндекс Директ

Насущный вопрос любого рекламодателя — как рассчитать бюджет в Яндекс Директ? Да так, чтобы не переплатить, а получить оптимальный результат. Давайте разбираться, как правильно рассчитать бюджет в Яндекс Директ.

Привет! Меня зовут Дарья Дейн. 10 лет я масштабирую бизнесы с помощью контекстной рекламы.

Эксперт Яндекса по обучению; автор курсов в Яндекс, Яндекс Практикум, MaEd, Elama, Skypro.

Веду телеграм-канал о привлечении клиентов через Яндекс Директ, Google Ads, Facebook (запрещена в РФ), Telegram.

Насущный вопрос любого рекламодателя — как рассчитать бюджет в Яндекс Директ? Да так, чтобы не переплатить, а получить оптимальный результат.

Оценка рекламного бюджета в Яндекс Директ

Давайте разбираться, как правильно рассчитать бюджет в Яндекс Директ.

От чего зависит бюджет

1. Ниша

Многие при оценке бюджета на Яндекс Директ отталкиваются от сферы бизнеса.

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Конечно, от сферы зависит многое. Например, в одной нише средняя цена за клик будет 50 рублей, а в другой — 500 рублей. Это определяется уровнем конкуренции в нише и регионе. И сильно влияет на бюджет. Но для хорошего прогноза данных о нише недостаточно.

2. Опыт

Второй популярный метод — спросить у специалиста:

— Дарья, какой бюджет на рекламу вы порекомендуете?

Это ТОП-1 вопрос, который мне задают рекламодатели любого масштаба.

Безусловно, специалист может и должен помочь сделать расчет бюджета в Яндекс Директ. При расчете медиаплана специалист ответит на вопросы:

Сколько заявок можно получить?

А сколько кликов?

Какая будет цена заявки и цена клика?

Но и это еще не все.

Самый важный фактор — нужды самого бизнеса.

Как их оцифровать, и исходя из этого рассчитать бюджет в Яндекс Директ? Рассказываю подробнее.

Потенциал ниши

🔺 Есть такое понятие, как “потенциал ниши”. В каждой нише есть свой уровень спроса, и именно он определяет, сколько трафика (кликов) можно получить. Есть ниши, где больше 50 кликов в день сделать сложно. А есть те, где будет 500, 5000 и больше.

🔺 На бюджет рекламной кампании влияет количество кликов, которое вы будете получать и их стоимость. Т.е. чем больше кликов и чем они дороже — тем больше бюджет.

Нужды бизнеса

🔺 Когда вы посчитали потенциал ниши и поняли, на сколько в ней можно разгуляться, — считаем, какое количество кликов нужно именно ВАМ.

Что я имею в виду: например, у вас ниша с потенциалом 1000 кликов в день. Допустим, каждый клик будет стоить 30 рублей, тогда в день вы будете тратить 30 000 рублей, а это 900 000 рублей в месяц. Вас эта цифра может устраивать, а может нет.

🔺 Считаем пропускную способность бизнеса на данный момент.

Например, у вас работает 1 бригада, которая может качественно выполнить 3 заказа в месяц. Вы продаете каждому десятому клиенту. Значит, чтобы сделать 3 продажи, нужно 30 потенциальных клиентов. Чтобы их получить нужно 3 000 кликов. А 3 000 кликов в вашей нише будут стоить 90 000 рублей.

Расчет бюджета в Яндекс Директ 2024

В данном случае бюджет получился в десять раз меньше, чем первоначальный подсчет потенциала.

Если у вас работает 2 бригады — умножаем все на два и т.д.

Логика простая 🙂

Предполагая показатели по всей воронке продаж, можно спрогнозировать стоимость всех этапов и достаточно точно сделать расчет бюджета Яндекс Директ.

Приходим к выводу:

Не ниша и не специалист определяет ваш бюджет рекламы Яндекс Директ!

Бюджет определяете вы сами. Можно дать рекламу с абсолютно любым бюджетом! Все зависит от потребности бизнеса. Бюджет КАЖДОЙ организации, даже в рамках одной отрасли, будет разным.

Вместо заключения

При планировании бюджета бывают 2 ситуации:

1. Есть выделенный бюджет на маркетинг

Что делаем: Считаем, сколько кликов, заявок и продаж можно на эти деньги получить.

2. Не понятно, какой бюджет выделить?

Что делаем: Считаем, сколько кликов надо конкретному бизнесу. Для этого считаем потенциал ниши, маржинальность и пропускную способность.

Например, у меня есть N тысяч рублей, на них я смогу получить N заявок, для этого мне нужно N кликов.

Если я захочу увеличить количество заявок, то мне нужно пропорционально увеличить количество кликов и бюджет рекламной кампании.

Делаем расчет бюджета Яндекс Директ

Рассчитать бюджет Яндекс Директ поможет бесплатный чек-лист. В нем по шагам описано:

какие действия совершать;

на какую кнопку нажимать;

что и где считать;

шаблоны таблиц.

Сможете оценить потенциал своей ниши, спрогнозировать количество и стоимость кликов и грамотно сделать расчет бюджета Яндекс Директ.

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