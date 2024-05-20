Функционал скидок в конфигурациях 1С: РМК, 1С: Розница и 1С: УНФ: Плюсы и минусы

В ожесточенной борьбе за клиента каждая компания стремится к совершенствованию систем управления своим бизнесом. Одной из наиболее важных частей такой системы является модуль, предназначенный для работы со скидками. В данной статье мы рассмотрим функционал скидок в трех популярных конфигурациях 1С: РМК, 1С: Розница и 1С: УНФ.

Разберем плюсы и минусы в таблице:

Конфигурация Плюсы Минусы 1С: РМК возможности массового редактирования скидок отсутствует возможность настроить более сложную систему скидок настройки скидок на определенные периоды времени есть сложности с отчетностью по предоставленным скидкам обеспечение скидок по карте клиента 1С: Розница возможность настроить систему скидок с учетом всех нюансов сложность настройки системы удобство использования необходимость регулярного обновления информации о скидках отчетность по скидкам 1С: УНФ удобство в работе необходим ввод ручных корректировок возможность реализации любых скидочных программ возможны проблемы с отчетностью по скидкам массовое изменение скидок

Настройка скидок в управляющей системе 1С: Рознице или 1С: УНФ

Сначала настроим постоянно действующую бонусную программу. Для этого перейдем по ссылке в список бонусных программ в разделе: Продажи — Цены и скидки — Бонусы и создадим новую запись.

На форме справа расположены подсказки, как настраивать бонусную программу. Следуем подсказкам и на первой странице и указываем для нашей бонусной программы:

Наименование: «Бонусная»

Канал продаж: «Розница»

Указываем, как быстро и в каком количестве начисленные бонусы станут доступны для оплаты: выбираем немедленное начисление бонусов

Курс пересчета бонусов в рубли: выбираем курс 1:1

При торговле по предварительному заказу можно скорректировать дату начисления бонусов на дату Заказа: не планируем работать по заказам покупателей

Начисление подарочных бонусов на День рождения покупателей и период их действия: устанавливаем 250 руб. в течение недели до Дня рождения и недели после

В какой момент накопленные бонусы начинают сгорать: устанавливаем «в течение года»

Взаимодействие бонусов с другими скидками, бонусы могут начисляться на сумму чека до применения скидок или на сумму со скидками: выбираем «после расчета скидок»

Будут ли начисляться бонусы на чек, который оплачивается бонусами и при возврате товаров: да, будут — устанавливаем флажок.

Можно также настроить разную долю оплаты бонусами на закладке Уточнения ограничений для разных товарных групп и отдельных товаров, например для повышения маржинальности наших продуктов. Но в нашем примере не будем усложнять бонусную программу.

Рисунок 1

На закладке Правила начисления нужно создать правило с указанием процента начисления без дополнительных условий, а на закладке Округления — правило округления до целого (см. Рисунок 1).

Не забудем также указать Бонусную программу в настройках Вида дисконтной карты в разделе: Продажи — Цены и скидки — Дисконтные карты. Список выданных карт можно увидеть на закладке Дисконтные карты.

Рисунок 2

Рисунок 3

Для описания действующих скидок переходим в справочник Скидки в разделе: Продажи — Цены и скидки — Скидки. (см. Рисунок 2 и 3)

Порядок настройки скидок

Часть скидок распространяется на определенные товары, а часть рассчитывается от суммы чека. То есть покупатель, выбирая товар, обращает внимание на скидки, установленные на товар и ожидает увидеть в чеке снижение цены для этого товара. Если, кроме того, у него есть бонусная карта, то он ожидает получить скидку в целом на чек — от суммы чека.

Скидки логично организуются в две группы: «Скидки на товар» и «Скидки на чек». Обе эти группы разместим в группу «Итоговая скидка» с правилом применения «Последовательное применение» — сначала рассчитаем скидки на товар (порядок применения 1 для группы «Скидки на товар»), а затем к результату применим скидки на чек (порядок применения 2 для группы «Скидки на чек»).

Рисунок 4

Кроме того, мы можем отключить скидки, которые на текущий момент не должны применяться, сняв флажок Действует. (см. Рисунок 4) В группе «Скидки на товар» находятся только две действующие скидки: 40% для пирожных «Берлинское» и подарок при покупке торта «Метелица». Настройка этих скидок не очень сложная. Нужно только не забыть указать, следует ли включать подарки в состав чека, и установить флажок кратности предоставления подарка — в этом случае при покупке двух тортов программа предложит выдать два подарка.

Скидку при предъявлении промокода разместим в группу «Скидки на чек». При настройке промокодов нужно учесть, что коды не генерируются при покупке, а единый код предоставляется всем получателям листовки. (см. Рисунок 5)

Рисунок 5

Настройка и применение скидок в программе 1С:РМК

Перед началом работы 1С: РМК проверим настройки подключения к серверу лояльности и выполним обмен данными с управляющей системой чтобы получить новые товарные позиции и обновление цен в разделе: Администрирование — Настройки РМК. (см. Рисунок 6)

Рисунок 6

Для обмена данными можно настроить удобное расписание — так чтобы и кассиру не мешало в работе и обновления приходили вовремя. Например, утром перед началом обслуживания покупателей или днем в период спада трафика покупателей. При выгрузке продаж по завершению смены прайс-лист так же обновится.

Входим в 1С: РМК под именем кассира и оказываемся в режиме обслуживания покупателей. Для демонстрации работы системы скидок поместим в чек товары, на которые есть скидка — Торт «Метелица» и пирожные «Берлинское». Определим скидки, нажав на кнопку Рассчитать скидки. (см. Рисунок 7)

Рисунок 7

Программа предложит кассиру выдать подарок — Конфеты «Натуральные», как и предусмотрено в скидке на торт «Метелица». Если скидкой предусмотрено несколько подарков, то их нужно перечислить при настройке скидок и не забыть установить флажок «Один из списка», иначе программа добавит в чек весь список.

Например, мы предлагаем в подарок либо одну коробку конфет «Натуральные», либо 2 конфеты ручной работы. Выбрать подарок можно двойным щелчком из списка. Обратите внимание, что при покупке двух тортов программа предложила удвоенное количество подарков. (см. Рисунок 8)

Рисунок 8

На этой же форме справа отображается скидка на пирожное «Берлинское» — 40%. После выбора подарка программа возвращается в режим формирования чека.

В нашем случае скидка по промокоду — 10% на весь чек и скидки суммируются со скидками на товар. На скриншоте ниже видно, что скидка 10% не применилась только к подарку, включенному в чек.

Затем покупатель подает листовку с промокодом, кассир нажимает кнопку Скидка, затем — Промокод. В поле ввода вводит значение промокода «365» или считывает штрихкод с листовки и нажимает кнопку Найти. (см. Рисунок 9)

Рисунок 9

Рисунок 10

Теперь кассиру нужно ввести Данные покупателя, чтобы рассчитать бонусы. Он может ввести номер телефона (e-mail) или номер карты покупателя или Выбрать из списка по фамилии. Нажимаем желтую кнопку с лупой внизу экрана (см. Рисунок 10 и 11)

Рисунок 11

Сервер лояльности передаст на экран кассира всю доступную информацию о покупателе — его фамилию и имя, контактные данные, накопленную сумму покупок и бонусов, а также доступную к оплате сумму бонусов. Эта же информация отобразится на табло покупателя, если устройство это допускает. (см. Рисунок 12)

Рисунок 12

Если покупатель хочет использовать свои бонусы, то это можно сделать в этой же форме, нажав кнопку Оплатить бонусами. (см. Рисунок 13)

Рисунок 13

При этом программа вернется в основной интерфейс формирования чека:

подарки и рассчитанные скидки на товар остались прежними.

на экране отобразилось намерение покупателя потратить накопленные бонусы на сумму бонусов уменьшилась сумма чека к оплате одновременно сумма бонусов распределилась на строки чека рассчитались бонусы к начислению — 1% от суммы чека с учетом автоматических скидок. Начисление бонусов в случае оплаты чека накопленными бонусами управляется настройкой бонусной программы.

Допустим, что в этот момент покупатель обратил внимание на коробку с мармеладом, лежащую на кассе. У нее помят уголок, но кассир сказал, что может дать скидку 2% на эту упаковку. Покупатель согласился и кассир переходит в подбор товаров с помощью кнопки с лупой в верхней части экрана слева. При этом возникает предупреждение, что скидки будут очищены. (см. Рисунок 14)

Рисунок 14

Кассир соглашается и добавляет мармелад в чек.

Все поля, относящиеся к скидкам и бонусам — обнулились. Но при этом данные покупателя заполнены и сохранился введенный промокод. Теперь кассиру нужно дать ручную скидку, он нажимает кнопку % на строку и выбирает двойным щелчком ручную скидку (см. Рисунок 15 и 16)

Рисунок 15

Рисунок 16

При этом не только применится ручная скидка, но и рассчитаются все автоматические скидки. Мы видим, что увеличилась сумма скидки и сумма бонусов к начислению. Закрываем форму скидки на строку с помощью той же кнопки % На строку и переходим к оплате (кнопка Оплатить). (см. Рисунок 17)

Рисунок 17

В этот момент программа снова напомнит про оплату бонусами. Нажимаем

Оплатить бонусами. Остаток чека покупатель оплачивает наличными, программа рассчитает сдачу.

Обратите внимание, что итоговые суммы в строках пересчитались: оплата бонусами распределилась между товарами. Такую же конечную стоимость товара со скидкой покупатель увидит в чеке. (см. Рисунок 18)

Рисунок 18

Суммируя выше сказанное, можно утверждать, что каждая из этих конфигураций имеет свои особенности, плюсы и минусы в работе со скидками. Выбор конфигурации зависит от многих факторов: размера и специфики бизнеса, требований к функциональности и удобству работы с программой. Но в любом случае, эти программы обеспечивают возможности для проведения гибкой и эффективной ценовой политики, что является важным конкурентным преимуществом в современных условиях.