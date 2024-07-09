ИИ в маркетинге. Как большие бренды меняют игру и почему вам нужны эти навыки

На Каннском фестивале обсуждали, как искусственный интеллект (ИИ) революционизирует маркетинг. Узнайте, как Coca-Cola и Cadbury India уже используют ИИ для персонализации рекламы и какие возможности это открывает для вас.

🤖 ИИ переворачивает маркетинг: мнение лидеров

На Каннском фестивале ярко обсуждалась одна тема — искусственный интеллект и его влияние на маркетинг. Маноло Арройо, главный по маркетингу в Coca-Cola, заявил, что ИИ полностью перевернет маркетинг. В 2023 году Coca-Cola начала сотрудничество с OpenAI, чтобы персонализировать рекламу и удешевить производство.

🍫 Cadbury India и 300,000 персонализированных видео

Пример использования ИИ привел маркетолог Mondelez: Cadbury India создала более 300,000 персонализированных рекламных роликов с участием Шахрукха Хана для владельцев магазинов. Каждый владелец мог сгенерировать видео, в котором топ-звезда упоминала конкретно их магазин и его название.

🎺 Маркетинг, как джаз: виртуозы ИИ и реальные трудности

Среди разговоров о «безумных целях» и «открытости новому» сквозит одна важная деталь — огромная потребность в кадрах, умеющих работать с ИИ. Один из руководителей увлекся рассуждениями о том, как маркетологи будут словно джаз-музыканты, импровизировать и взаимодействовать. Но это, скорее, мечта, чем реальность.

📈 Почему Вам нужны навыки ИИ прямо сейчас

Традиционные корпоративные маркетологи сталкиваются с трудностями при переходе на новые методы работы с ИИ. Поэтому, если вы придёте в крупную компанию с четким планом по автоматизации одного из процессов с использованием ИИ, вас моментально оценят и примут на работу.

🚀 Ваш шанс воспользоваться возможностью

В мире, где ИИ становится неотъемлемой частью маркетинга, у вас есть уникальная возможность стать лидером изменений. Изучайте ИИ, разрабатывайте автоматизированные решения и будьте готовы предложить свои навыки крупным брендам. Пользуйтесь возможностью, пока рынок открыт и требует новых талантов.