Планируете ли вы посетить V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»?

В связи с предстоящей V всероссийской бухгалтерской конференцией «Клерка», которая пройдет 12 сентября 2024 года в Москве, хотелось бы узнать о вашем интересе к этому мероприятию.
Конференция соберет ведущих экспертов в области бухгалтерии и налогообложения для обсуждения актуальных изменений в законодательстве и практических аспектов ведения бизнеса.
Участников ждут:
Актуальные темы: Нововведения в налоговом законодательстве, предстоящие изменения и их влияние на бизнес.
Практические рекомендации: Как адаптироваться к новым требованиям, что нужно учитывать для оптимизации налогообложения.
Спикеры: Профессионалы с многолетним опытом, в том числе Оксана Каверина, практикующий бухгалтер и налоговый консультант.
Вы собираетесь посетить конференцию «Клерка»?
Анонимный опрос
Начать дискуссию