Штрафы для застройщиков сократились в 10 раз: что изменится для дольщиков?

Российское законодательство внесло значительные изменения в правила ответственности застройщиков перед дольщиками. Снижение штрафов за нарушение договорных обязательств по долевому строительству в десять раз может существенно изменить динамику рынка недвижимости. Но что это значит для покупателей жилья и какие последствия ждут застройщиков?

Российское правительство внесло радикальные изменения в регулирование долевого строительства, что стало сюрпризом для многих участников рынка недвижимости. Федеральный закон № 266-ФЗ, принятый 8 августа 2024 года, значительно смягчил ответственность застройщиков, сократив размер штрафов за нарушение договорных обязательств перед дольщиками в десять раз. Этот шаг был сделан на фоне стремления поддержать строительный сектор, но вызвал неоднозначную реакцию как среди застройщиков, так и среди покупателей жилья.

Штрафы стали менее болезненными для застройщиков

Одно из ключевых изменений коснулось размера неустойки за нарушение сроков устранения недостатков объектов долевого строительства. Ранее за каждый день просрочки застройщики обязаны были выплачивать 1% от стоимости устранения дефекта или от общей суммы договора, что могло существенно ударить по их карману. Теперь же, в соответствии с новым законом, этот штраф снижен до 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

Для участников долевого строительства, такие изменения могут означать более длительное ожидание устранения недостатков без ощутимой компенсации за неудобства. Однако, для застройщиков, это — существенное облегчение финансовой нагрузки, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.

В отношениях с участием потребителей, застройщик обязан выплачивать неустойку в двойном размере.

Штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке составляет 5% от суммы, определенной судом. Для сравнения, стандартный "потребительский" штраф обычно составляет 50% от присужденной суммы.

Компенсация за моральный ущерб, причиненный потребителю, будет выплачиваться застройщиком только в том случае, если будет доказана его вина в нарушении. Учет и налогообложение в строительстве Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях, применять новые ФСБУ и получите сертификат. Станьте профи в строительной сфере! Сейчас стоимость курса по акции составляет: 18 990 ₽ 4 900 ₽ Пройти курс

Уменьшение гарантийного срока и последствия для рынка

Важным изменением стало и сокращение минимально допустимого гарантийного срока в отношении объектов долевого строительства с пяти до трех лет. Это означает, что теперь застройщики будут обязаны устранять выявленные дефекты в течение меньшего времени. Как это отразится на качестве нового жилья? Здесь мнения разделились: кто-то видит в этом возможность ускорения строительства и удешевления проектов, а кто-то опасается, что снижение гарантийных обязательств ухудшит общее качество строительства.

Перспективы и ожидания

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2024 года, и распространяются даже на ранее заключенные договоры. Это может привести к пересмотру ряда действующих контрактов и вызовет необходимость пересмотра взаимоотношений между дольщиками и застройщиками.

Для застройщиков это несомненно хорошая новость — снизившиеся штрафы и облегченные условия позволят им более уверенно чувствовать себя в экономически трудные времена. Однако, для покупателей жилья это может означать увеличение рисков, связанных с качеством и своевременностью выполнения работ. Вопросы остаются: как сильно это изменение повлияет на рынок и удастся ли правительству сохранить баланс между поддержкой строительной отрасли и защитой прав дольщиков?