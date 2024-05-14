Notion покидает Россию: что ждет пользователей после 9 сентября

Сервис Notion, известный своей популярностью среди пользователей по всему миру, объявил о прекращении доступа для россиян с 9 сентября 2024 года. Это решение связано с санкциями США. Что значит этот уход для российских пользователей и как они могут подготовиться к изменениям?

Notion, платформа для создания заметок и баз данных, официально объявила о своем уходе с российского рынка. Согласно заявлению компании, доступ к сервису для всех пользователей, находящихся в России, будет закрыт 9 сентября 2024 года. Это решение стало следствием санкций, введенных правительством США, которые ограничивают доступ к определенным программным продуктам и услугам для лиц, находящихся на территории России.

Что это значит для пользователей?

С 9 сентября 2024 года все рабочие пространства Notion с российским местоположением будут закрыты. Это значит, что пользователи не смогут более входить в свои аккаунты и использовать платформу для работы или личных нужд. Для многих это станет серьезной потерей, ведь Notion стал незаменимым инструментом для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.

Ограничения, наложенные США в июне 2024 года, стали основной причиной ухода Notion из России. Эти меры запрещают предоставление IT-услуг, связанных с управлением предприятием, проектированием и производством, а также IT-консультации и поддержку. Notion, как один из ведущих мировых сервисов в сфере управления информацией и задачами, вынужден подчиниться этим ограничениям.

Как готовиться к отключению Notion?

Пользователи, активно использующие Notion, уже сейчас начинают искать альтернативы. Ключевым шагом является экспорт всех данных, чтобы не потерять важную информацию. Notion позволяет экспортировать рабочие пространства в форматах HTML и Markdown, что дает возможность переноса данных на другие платформы.

Для тех, кто привык к функционалу Notion, переход может быть непростым. Однако, существует ряд альтернативных сервисов, таких как Coda, ClickUp, и Trello, которые могут стать заменой для пользователей. Они предлагают схожие функции по управлению задачами, заметками и проектами, что может облегчить процесс миграции.

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Реакция пользователей

Российские пользователи Notion уже давно начали сталкиваться с проблемами доступа. Первые жалобы на блокировки аккаунтов появились весной 2022 года. Тогда компания еще не заявляла о каких-либо ограничениях, но после начала полномасштабного конфликта в Украине в сервисе перестала работать оплата картами российских банков. Пользователи могли продолжать работать в бесплатной версии или использовать VPN для обхода блокировок, но с сентября даже эти обходные пути больше не помогут.

Будущее без Notion

Уход Notion — это не просто потеря одного из любимых инструментов для многих пользователей. Это часть более широкого контекста, связанного с усиливающимися санкциями и давлением на IT-сектор в России. Для бизнеса и частных пользователей это создает дополнительные вызовы и поднимает вопросы о цифровой независимости и безопасности данных.

Для тех, кто ценил функционал и удобство Notion, переход к другим платформам станет необходимостью. Однако, как показывает практика, многие пользователи быстро адаптируются к новым инструментам, находя даже преимущества в переменах.

Подготовьтесь заранее

Времени на адаптацию к уходу Notion осталось немного, и лучшим шагом будет подготовка к изменениям уже сейчас. Экспорт данных и выбор нового инструмента для управления информацией помогут минимизировать негативные последствия и сохранить эффективность работы.