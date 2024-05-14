Российский маркетплейс Wildberries анонсирует продажу услуг

На сессии под названием «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Бакальчук раскрыла планы по запуску нового раздела на маркетплейсе, который будет посвящён продаже услуг.

Новые горизонты для Wildberries

Wildberries, изначально ориентированный на продажу товаров, готовится сделать шаг в сторону расширения своего ассортимента. «Вскоре на нашей платформе появится возможность продажи услуг», — сообщила Бакальчук. Это изменение существенно расширит спектр возможностей для продавцов и предложит пользователям новые варианты для удовлетворения их потребностей.

Бакальчук пояснила, что на данный момент Wildberries предоставляет только товары через свою платформу. Однако, с учётом текущих трендов в цифровой экономике и потребностей рынка, компания приняла решение добавить раздел для услуг. Этот шаг, по её словам, станет значительным расширением функционала и ещё одним шагом в сторону полноценного маркетплейса, который сможет предложить клиентам не только товары, но и разнообразные услуги.

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Платформа и её развитие

На протяжении нескольких лет Wildberries уверенно занимал позицию лидера на российском рынке онлайн-торговли, предоставляя широкий ассортимент товаров и услуг в удобной форме. Переход к продаже услуг — это логичное продолжение стратегии компании по расширению и улучшению пользовательского опыта.

Новые возможности для бизнеса

Для продавцов это нововведение откроет новые горизонты. Рынок услуг в России растёт и развивается, и возможность продавать их через такую крупную платформу, как Wildberries, станет отличным шансом для многих предпринимателей. Эта инициатива позволит малым и средним бизнесам, а также индивидуальным предпринимателям, расширить свои горизонты и привлечь новую аудиторию.

Татьяна Бакальчук подчеркнула, что в ближайшем будущем на платформе появится возможность не только приобретать товары, но и пользоваться услугами различных специалистов и компаний. Этот шаг позволит пользователям получить комплексные решения и удобный доступ к различным услугам, от консультаций до профессиональных услуг в различных сферах.

Перспективы для пользователей и бизнеса

Для пользователей это значит, что они смогут использовать Wildberries не только для покупок товаров, но и для получения профессиональных услуг в удобном формате. Это также создаст дополнительные возможности для бизнеса, который сможет воспользоваться платформой для продвижения и продажи своих услуг.

Восточный экономический форум стал площадкой для важных анонсов и обсуждений, связанных с развитием экономики и технологий. Расширение функционала Wildberries отражает тенденции современного рынка и стремление компаний адаптироваться к изменениям и потребностям пользователей.

Введение раздела для продажи услуг на маркетплейсе Wildberries станет важным шагом в развитии платформы и откроет новые возможности как для пользователей, так и для бизнеса. Этот шаг подчеркнёт амбициозные планы компании по расширению и созданию удобной и многофункциональной платформы для современного рынка.