Тенденции покупок на Кубани: косметика на подъеме, а средний чек растет

В первом полугодии 2024 года жители Кубани продемонстрировали заметные изменения в потребительских предпочтениях на маркетплейсах.

Краснодарский край, Россия — как показали данные из Ozon и Wildberries, ключевыми трендами стали рост интереса к косметическим товарам и увеличение среднего чека в ряде популярных категорий.

Популярность косметики на маркетплейсах

В отчете Ozon подчеркивается, что косметика стала одной из самых востребованных категорий на платформе. Средний чек на косметические продукты вырос на впечатляющие 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса к уходу за собой и качеству продукции, предлагаемой на онлайн-платформе.

В то же время, Wildberries также отмечает высокий спрос на товары из категории «красота» среди жителей Краснодарского края. По данным пресс-службы маркетплейса, косметика остается в числе лидеров по числу заказов, что подтверждает общую тенденцию к увеличению интереса к продуктам личной гигиены и ухода.

Растущий средний чек

Кроме косметики, на Ozon наблюдается рост среднего чека в других категориях. Так, значительное увеличение средней стоимости заказов зафиксировано в таких сегментах, как бакалея (+25,6%) и товары для кухни (+8,7%). Женская одежда и косметика также показывают рост, составляя +7,2% и +8,4% соответственно. Эти данные указывают на тенденцию увеличения потребления качественных и специализированных товаров.

Разнообразие потребительских предпочтений

На Wildberries жители Кубани проявляют разнообразные интересы. Среди наиболее часто заказываемых товаров числятся одежда, обувь, белье, продукты, посуду и смартфоны. Этот широкий спектр покупок демонстрирует высокий уровень потребительского интереса и готовность вкладывать средства в улучшение качества жизни и удобство.