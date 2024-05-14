Wildberries запускает WB Automation: новый этап в автоматизации складов для бизнеса

Новое направление: что предлагает WB Automation?

WB Automation — это комплекс решений, разработанных на основе передовых технологий Wildberries и партнерских инноваций, специально адаптированных для российского рынка. В рамках нового направления компания предлагает как проектирование автоматизированных складов, так и внедрение технологических решений для оптимизации складских процессов.

Предприниматели могут заказать строительство складских помещений "под ключ". В этом случае Wildberries берет на себя весь процесс: от подбора земельного участка и получения разрешений до возведения зданий, подключения коммуникаций и систем безопасности. После завершения строительства будет предоставлено заключение о соответствии всех технических требований и строительных стандартов.

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Для компаний, уже имеющих свои склады, WB Automation предлагает услуги по автоматизации и увеличению полезной площади помещений. В числе ключевых решений — проектирование стеллажных систем и установка современных сортировочных, конвейерных и роботизированных систем. В числе доступных технологий: автоматизированные стены, кольцевые и линейные кроссбелт-сортеры, роботы-сортировщики и транспортировщики, а также форклифты, которые перемещают паллеты по складу. Всё это направлено на улучшение логистических процессов и повышение эффективности работы складов.

Эффективность проверена на практике

Wildberries не просто предлагает новые решения, но и на собственном опыте демонстрирует их эффективность. По данным компании, на ее складах, занимающих более 2 млн кв. м, ежедневно работают более 30 сортировочных систем и сотни единиц грузоподъемного оборудования. Эти системы позволяют сортировать около пяти миллионов товаров каждый день, что ускоряет обработку заказов и повышает пропускную способность складов.

Директор по автоматизации Wildberries Андрей Ульянов отметил, что за последние два года компании удалось значительно улучшить логистические процессы и увеличить скорость сортировки в четыре раза. Теперь этот опыт Wildberries готова передать своим партнерам, помогая им автоматизировать и модернизировать свои складские операции.

Стратегические планы и вызовы

WB Automation обещает стать важным игроком на рынке B2B-услуг по автоматизации и строительству складов. Однако на фоне успехов компания сталкивается и с определенными вызовами. В сентябре 2024 года возникли споры вокруг строительства новых складов Wildberries. Владислав Бакальчук, владелец 1% компании, заявил о приостановке строительства из-за конфликтов с подрядчиками, которые, по его словам, перестали получать оплату за свои услуги. Несмотря на это, Wildberries продолжает работы и планирует подать иск на 27 млрд рублей против компании «ВБ Девелопмент» за невыполнение обязательств по более чем 60 договорам.

Несмотря на эти трудности, компания не планирует останавливаться. Wildberries остается уверена в своём потенциале и продолжает развивать логистическую инфраструктуру. С запуском WB Automation маркетплейс усиливает своё влияние в области автоматизации и предлагает бизнесу уникальные решения, которые могут повысить конкурентоспособность на рынке.

Запуск WB Automation — это важный шаг для Wildberries и значимая возможность для бизнеса. Благодаря новому направлению компании смогут не только улучшить свои логистические процессы, но и выйти на новый уровень автоматизации, воспользовавшись передовыми технологиями, проверенными на практике. WB Automation представляет собой не просто новый сервис, а полноценную экосистему, которая может изменить подход к складским операциям в России и за её пределами.