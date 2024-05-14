Редомициляция и налоговая путаница: как филиалы иностранных компаний избегают штрафов

Суть
Аккредитованный филиал иностранной организации на территории России представил налоговую декларацию по налогу на имущество за 2022 год с опозданием, что вызвало штрафные санкции. В результате камеральной проверки налоговая инспекция выявила также неуплату авансового платежа за 3 квартал 2022 года.
Между тем, во 2 квартале 2022 года эта иностранная организация была зарегистрирована в порядке редомициляции, то есть переместила свою юрисдикцию в Российскую Федерацию, став на налоговый учет. Редомициляция сопровождалась прекращением аккредитации филиала иностранной компании.
Компания не отрицала факт несвоевременной подачи декларации, но оспаривала расчет штрафа, утверждая, что задолженности по налогу не было, так как авансовый платеж был уплачен редомицилированной компанией в срок.
Позиция ФНС:
ФНС России рассмотрела ситуацию с учетом положений Закона № 290-ФЗ, который устанавливает, что после редомициляции все права и обязанности иностранного юридического лица переходят к новой компании, зарегистрированной в России. Платеж за 3 квартал 2022 года, произведенный редомицилированной компанией, был зачислен в соответствующую налоговую карточку расчетов с бюджетом (КРСБ), что подтверждало его своевременность.
Несмотря на то, что декларация была подана от имени аккредитованного филиала, и расчет налога был сделан именно для этого филиала, ФНС признала, что недоимки по налогу на имущество организаций не было, так как платеж фактически был произведен.
Итог
Жалоба налогоплательщика была удовлетворена, штраф за неуплату авансового платежа отменен. Данный случай подчеркивает важность точности учета налоговых платежей при процессе редомициляции и служит уроком для компаний, которые проходят через этот процесс.
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